Test de chaussures | La Curry Flow 9, une course contre le temps

Et c’est le temps qui coure ! Celui-ci ne semble pas avoir d’emprise sur Stephen Curry au regard de sa campagne de playoffs avec plus de 26 points et 5 passes décisives de moyenne. Le meneur des Warriors est pourtant âgé de 34 ans, et se rapproche inévitablement de la fin de son immense carrière.

Pour essayer de rester le plus compétitif possible, la star de Golden State avait ainsi sollicité Under Armour à l’issue de la conception de la Curry 8, premier modèle flanqué « Curry Brand », dans l’objectif de l’aider à gagner encore de précieuses fractions de secondes afin de l’aider dans ces situations de tir et de compenser ainsi le poids des ans.

En conception depuis 2019 et repoussée suite suite à la pandémie de Covid-19, la Curry Flow 9 a finalement vu le jour cette saison. Le modèle ressemble à première vue à une version 2.0 de la Curry 8, avec sa mousse UA Flow qui donne l’impression de bonifier les appuis vifs et légers et confère une adhérence optimale, avec une empeigne UA Warp qui accentue cette sensation de légèreté.

CONFORT GÉNÉRAL

La Curry 9 est très facile à enfiler, avec un modèle qui descend sous la malléole puis remonte par un col moulé au niveau du tendon d’Achille et une languette également très haute. Elle est aussi très agréable à porter, avec une semelle intérieure en mélange de TPE à forte compression qui fait son effet et un effet d’aération sur la majeure partie de la tige en mesh et dotée de la technologie UA Warp particulièrement agréable à l’approche de l’été.

La semelle UA Flow est conséquente et offre des appuis confortables, que ce soit au niveau du talon comme à l’avant du pied.

Note : 9/10

AMORTI

Comme la Curry 8, la Curry Flow 9 puise sa force dans la semelle UA Flow, une couche de mousse hybride concoctée par Under Armour, sans caoutchouc, qui accentue l’aspect léger de l’ensemble et assure un parfait amorti, que ce soit sur le rebond ou les appuis latéraux. La semelle reste imposante, ce qui constitue un atout dans le temps, et assez rigide.

Note : 8,5/10

TRACTION

Les motifs sur le revêtement de l’extérieur de la semelle sont vraiment efficaces. L’adhérence, la reprises sur des gros appuis ou des ajustements plus fins, similaires à ceux d’un Stephen Curry avant de déclencher un tir, sont parfaitement assurés. Là encore, l’aspect léger de la paire est récompensé.

Note : 8/10

MAINTIEN ET STABILITÉ

Le maintien est plutôt bon pour un modèle très Low. La technologie UA Warp intégrée à l’empeigne, superposée de couches de mesh, est censée favoriser celui-ci. Mieux vaut porter des chaussettes plutôt fines, mais on est vraiment sur du détail. Une fois bien lacé, le pied est correctement maintenu.

La stabilité est également parfaite même s’il convient de rappeler que le modèle est plutôt destiné aux petits gabarits. Les contours de la semelle assez larges au niveau du talon sont également précieux pour les appuis arrières en phase défensive.

Note : 8/10

FINITION ET DURÉE DE VIE

Deux renforts au niveau des oeillets, une languette en mesh respirant qui apporte un peu de douceur, quelques coutures à l’arrière pour l’aérodynamisme et le logo « Curry Brand » bien visible sur la partie extérieure pour compléter le design.

Même si la légèreté et l’aération font partie des caractéristiques majeures de la tige, l’ensemble paraît solide et capable de résister dans le temps. Comme pour les semelles en caoutchouc à chevron, la question de l’usure se pose avec cette semelle UA Flow. Ce qui est sûr, c’est qu’il vous faudra en mettre de la gomme avant de vous poser la question.

Note : 8/10

VERDICT

Dans la lignée de la Curry 8, la Curry Flow 9 apporte son lot de satisfactions. Sa semelle est unique comme Stephen Curry est unique, et c’est ce qui fait aussi tout le charme de la paire. Si on ne gagne pas forcément les fractions de seconde espérés dès les premiers appuis comme la star des Warriors, on prend beaucoup de plaisir à la porter et on s’y habitue très vite car elle assure aussi sur le plan de la performance.

Dans sa course contre le temps, la Curry Flow 9 a finalement débarqué au bon moment pour célébrer le retour en grâce de Stephen Curry, qui détient maintenant dans cette belle aventure en playoffs le destin de cette paire entre ses … pieds.

Note : 16,6/20

Poids de la chaussure (pointure 45) : 375 grammes

Prix : 160 euros sur Basket4Ballers

Barème de notation

– moins de 10/20 : déconseillée

– entre 10 et 15 : des défauts qui pourront en stopper certains mais des qualités qui en charmeront d’autres

– au-dessus de 15 : paire approuvée et recommandée !

