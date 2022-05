Test de chaussures | La LeBron 19 envoie du lourd

La sortie d’une chaussure signature de LeBron James est toujours un événement. Même si les problèmes de production et d’approvisionnement liés à la pandémie de Covid-19 ont perturbé la commercialisation de ce modèle, Basket USA ne pouvait pas passer à côté de cette paire qui restera unique dans la carrière du King.

C’est en effet avec cette LeBron 19 que le King a eu la lourde tâche d’incarner son propre rôle dans le film « Space Jam : nouvelle ère » et de succéder ainsi à Michael Jordan en démontrant à son tour tous ses talents d’acteur.

Au delà des nombreux coloris déjà écoulés depuis l’été dernier, l’aspect « Space Jam » se fait clairement ressentir dans la conception de la paire, un poil fantaisiste au niveau de la finition du col, et à grand renfort de bulles d’air, avec une grosse bulle à l’arrière de la chaussure, une au centre de la languette, et bien sûr au niveau de la semelle pour assurer l’amorti et un confort général de qualité.

L’autre élément qui ressort sur cette LeBron 19 et tranche clairement avec la tendance portée sur des modèles de plus en plus légers, c’est donc son poids. Parfait pour le maintien, moins idéal pour l’explosivité.

CONFORT GÉNÉRAL

Même si c’est une règle générale, celle-ci s’applique peut-être un poil plus à cette LeBron 19 : il faut prendre le temps de « faire » la paire. Le chausson intérieur peut être gênant au début. Une fois chaussé et bien faite, le confort est bien sûr au rendez-vous, avec une impression d’être « surélevé » et un confort au rendez-vous.

Les câbles « Flywire » aident au maintien de l’ensemble du pied et les bulles d’air de la semelle font évidemment leur effet. Les bulles « latérales » relèvent en revanche plus du gadget.

Note : 8,5/10

AMORTI

C’est l’atout de ce modèle censé répondre aux impacts des gabarits comme celui de LeBron James. Le paquet est mis sur la semelle, avec une couche de cushlon reposant sur de grosses bulles d’air. Le talon est doté d’une double unité Air Max, tandis que tout l’avant du pied bénéficie d’une unité Zoom Air. De quoi offrir un amorti des plus plaisants.

Que ce soit sur le talon ou à l’avant du pied, le retour d’énergie est assez exceptionnel.

Note :9/10

TRACTION

Le revêtement de la semelle extérieure permet de bien accrocher au sol et de répondre aux appuis de base. Les grosses bulles d’air donnent toutefois ce sentiment de hauteur qui peut restreindre la qualité des appuis latéraux.

L’ensemble reste également rigide et plutôt lourd. La LeBron 19 ne s’adresse clairement pas aux petits gabarits, et c’est sans doute son principal défaut puisque ça limite sa cible.

Note : 8/10

MAINTIEN ET STABILITÉ

Un autre point fort, à tel point qu’on s’y sentirait presque trop serré au début. Le maintien est ferme, et assuré sur l’ensemble du pied, sous une tige solide et avec donc les câbles Flywire mais aussi les renforts latéraux en plastique léger, qui renforcent le côté « sécurisant » de ce modèle au moment du laçage.

Il offre également une très bonne stabilité, avec une semelle elle aussi généreuse sur les parties latérales, pour que le confort général soit vraiment optimal.

Note : 9/10

FINITION ET DURÉE DE VIE

Une tige en deux couches avec une partie transparente pour recouvrir un revêtement en mesh. Une finition plutôt originale au niveau du col qui remonte assez haut sous forme de pointe. Le logo du King, sa signature, le lion et plusieurs virgules sont les dernières touches ajoutées à la finition. La languette en mesh est quant à elle assortie de différents messages selon les thèmes et les coloris.

Pour ce qui est de la durée de vie, il n’y a aucun doute sur la qualité et la solidité de la tige. Concernant la semelle et de la résistance des bulles d’air dans le temps, c’est plus difficile d’être affirmatif. On peut compter sur Nike pour avoir fait le maximum sur ce point, même si tout dépend aussi de la surface et de l’utilisation de chacun.

Note : 8,5/10

VERDICT

La LeBron 19 ne pouvait rêver meilleur tremplin qu’une super production hollywoodienne avec LeBron James en acteur principal. Sur ce point, on a finalement l’impression que ni le film ni la paire n’ont vraiment trouvé leur public.

Le contexte lié à la pandémie de Covid-19 a bien sûr eu un impact majeur sur sa distribution à travers le monde. Pour autant, aux pieds du King, en NBA ou même en Europe, on a peu vu de LeBron 19 sur les parquets.

La 19e chaussure signature de LeBron James méritait pourtant un meilleur destin, car elle possède de nombreux atouts même si elle ne s’adresse pas à tous les gabarits, avec un poids record et une orientation davantage basée sur la stabilité et la verticalité. La LeBron 19 reste malgré tout une valeur sûre dans sa catégorie.

Note : 17,2/20

Poids de la chaussure (pointure 45) : 556 grammes

Prix : 190 euros sur Basket4Ballers

Barème de notation

– moins de 10/20 : déconseillée

– entre 10 et 15 : des défauts qui pourront en stopper certains mais des qualités qui en charmeront d’autres

– au-dessus de 15 : paire approuvée et recommandée !

