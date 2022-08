Test de chaussures | La KD 15, du Kevin Durant dans le texte

C’est le jeu pour les modèles qui sortent en fin de saison, leur exposition est conditionnée aux performances des différentes stars qui portent leurs noms. Comme pour la PG 6, la KD 15, présentée début avril, n’aura donc que très peu vécu sur la fin de saison 2022, la faute à un sweep dégusté au premier tour des playoffs pour Brooklyn face aux Celtics de Boston.

Et comme pour la PG 6, c’est sans doute une déception pour Nike qui avait là aussi concocté un petit bijou pour succéder à la KD 14, se voulant le parfait reflet de la superstar des Nets. Considéré comme l’un des meilleurs attaquants de l’histoire, Kevin Durant est beau à voir jouer et il assure aussi au niveau performance.

La KD 15 a donc suivi ces deux caractéristiques comme ligne directrice, avec pour commencer un design soigné, doté d’une tige aux motifs travaillés et un renfort ondulé en plastique (TPU) sur lequel ressort le « Swoosh ». Le modèle Low est aussi plus épuré, plus léger, affiné, avec notamment la disparition de la sangle à l’avant du pied. Au niveau technique aussi, la paire est au rendez-vous avec notamment une mousse en cushlon pour la semelle intermédiaire et une unité Zoom Air Strobel sur toute sa longueur. Beauté et performance, c’est du KD dans le texte.

CONFORT GÉNÉRAL

La KD 15 s’enfile assez facilement. Les renforts latéraux en plastique assurent un bon maintien une fois la chaussure lacée. Le confort général est bon, même s’il nécessite une bonne prise en main avant de donner sa pleine mesure, sans doute à cause de la mousse intermédiaire en cushlon, moins souple mais plus réactive en terme de retour d’énergie.

Le talon est en revanche bien rembourré et la sensation est bonne, un peu meilleure qu’à l’avant du pied, plus ferme sur les premiers usages. La chaussure n’est pas étouffante. La languette « aéré » par des trous assez larges y contribue certainement.

Note : 9/10

AMORTI

Comme sur la KD 14, la KD 15 dispose d’une unité Zoom Air Strobel sur toute la longueur. Le retour en terme d’amorti est de qualité optimale et c’est pour ça que Nike a choisi de le reconduire.

Le choix de la mousse en cushlon sur toute la longueur est un choix qui se défend. Il offre un retour plus ferme, plus réactif, mais bien moins confortable que cette mousse Nike React utilisée récemment sur la PG 6. Chacun son point de vue, son ressenti, la semelle de la KD 15 garantit malgré tout un parfait amorti.

Note : 8,5/10

TRACTION

La semelle extérieure est dotée de rainures et nervures de type assez standard, comme on en voit désormais sur la plupart des modèles concurrents. Néanmoins, peut-être en raison de la façon dont elles sont disposées, elles offrent une adhérence vraiment impressionnante, du niveau de la Air Jordan 36, référence en matière de traction sur un modèle similaire, avec une semelle plutôt rigide.

Plus résistante, la semelle XDR constitue également un atout dans le temps. Pour ce qui est des appuis latéraux, changements de direction, maîtrise au niveau de l’avant du pied, les bénéfices sont en revanche immédiats.

Note : 9/10

MAINTIEN ET STABILITÉ

Le renfort en TPU sur les parties latérales remplacent le strap à l’avant du pied au niveau du maintien. Accrochées aux lacets, elles resserrent parfaitement le milieu voire le haut du pied, changeant donc l’endroit où le maintien est le mieux assuré par rapport à la KD 14.

Le maintien reste tout de même optimal sur cette 15e réalisation, avec une flexibilité au niveau de la cheville propres aux modèles Low et nécessaire aux joueurs du profil de Kevin Durant.

La stabilité est aussi très bonne même si le modèle ne s’érigera pas en référence. L’élément de soutien présent sous la voûte plantaire, pour renforcer la stabilité comme le présente la marque, peine à se faire ressentir. Même chose pour le renfort au niveau du talon d’Achille.

Note : 8,5/10

FINITION ET DURÉE DE VIE

La tige en mesh multi-couches est dotée de motifs discrets mais travaillés, et plutôt élégants. Le talon est quant à lui « moulé » avec des rainures se propageant jusqu’au premier œillet, tandis que le « Swoosh » (inversé sur la partie intérieure) se marie plutôt bien à la structure en plastique sur l’empeigne. Chaque coloris dispose de sa personnalisation avec une inscription différente à l’intérieur de la languette. Pour le modèle dessiné pour Napheesa Collier par exemple, il est inscrit « Any Na Way ».

La tirette comporte l’inscription « Easy » provenant de son surnom « Easy Money ». Au bas du talon, on retrouve un « 07 » comme son numéro aux Nets, marqué d’un « Quality Inspired By Kevin Durant ». Le logo du joueur est également présent sur la languette.

La durée de vie de la tige pourrait être malmenée après une utilisation régulière, sans doute plus que la semelle XDR, même si tout dépendra du revêtement utilisé.

Note : 8,5/10

VERDICT

Comme on pouvait s’y attendre, Nike a livré un modèle à la hauteur pour succéder à la KD 14. L’avenir dira si la KD 15 aura le même succès. Elle a en tout cas tous les atouts pour. Il n’aura manqué qu’une belle campagne de playoffs de la part des Nets poura bonifier le tout et assurer une meilleure promotion.

Chacun se fera son avis sur le design un peu plus épuré que le précédent. Pour ce qui est du niveau de performance dans sa globalité en revanche, tout y est.

Note : 17,4/20

Poids de la chaussure (pointure 45) : 367 grammes

Prix : à partir de 150 euros sur Basket4Ballers

Barème de notation

– moins de 10/20 : déconseillée

– entre 10 et 15 : des défauts qui pourront en stopper certains mais des qualités qui en charmeront d’autres

– au-dessus de 15 : paire approuvée et recommandée !

Les derniers tests Basket USA

– Air Jordan XXXV – 18,6/20

– Zoom Freak 3 17,6/20

– PG 6 17,6/20

– Nike LeBron 19 17,2/20

– Jordan Zion 1 – 17/20

– Air Zoom BB NXT – 17/20

– Nike LeBron 18 – 17/20

– Curry Flow 8 – 16,8/20

– Puma MB.01 – 16,8/20

– Layup REVO – 16,6/20

– Nike Kyrie 7 – 16,6/20

– Curry Flow 9 – 16,6/20