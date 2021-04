Kevin Durant inaugure la KD14 face aux Lakers

Ce soir, face aux Lakers, Kevin Durant aura de nouvelles chaussures à ses pieds, et il s’agit de la KD14. Dix jours après la fuite des premières images, Nike a officialisé l’arrivée de cette chaussure et on pense évidemment à la KD 7 en voyant son design, mais aussi à la Kyrie 6. C’est donc le grand retour de ce strap sur le dessus de la chaussure, et c’est une source de maintien puisqu’il est directement relié à la semelle par une structure solide.

« Cela faisait un moment que nous n’avions pas utilisé une sangle, et je suis content de la retrouver » a réagi l’ailier des Nets. « Mon autre élément préféré de la chaussure est l’amorti, qui m’aide au niveau des sensations, tout en m’apportant du rebond. »

Pour le reste, Nike met en avant la poche Zoom Air sur toute la longueur, L’ensemble paraît moins imposant que la KD 13, et se rapproche davantage des modèles de Kyrie Irving et de Paul George.

Le prix est de 150 euros, et le modèle noir et blanc est disponible dès le 10 avril dans le monde entier.

—

