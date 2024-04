Test de chaussures | La Luka 2 avance d’un pas ferme

Nul doute que Jordan Brand et Luka Doncic avaient imaginé un meilleur scénario pour la promotion de leur dernier petit bijou, la Luka 2. Celle-ci est apparue aux pieds du meneur slovène à quelques matchs d’une fin de saison régulière qui a signé le début des vacances pour son équipe de Dallas, dispensée de playoffs.

Comme l’an dernier, le Quai 54 a donc été l’occasion parfaite pour lancer officiellement la sortie de la deuxième chaussure signature de Luka Doncic avec un coloris dédicacé aux vingt ans de ce qui est devenu le plus grand tournoi du monde sponsorisé par Jordan Brand.

Une Luka 2 à la fibre écologique

La marque au « Jumpman » a su conserver le style de la Luka 1, avec ses singularités, comme la mousse Formula 23, les renforts en TPU sur les côtés ou le design de la semelle extérieure, tout en perfectionnant l’ensemble. L’accent est mis sur la qualité du maintien et la fermeté de son amorti. De quoi satisfaire les profils du moment, similaires aux caractéristiques du Slovène,

Après avoir lancé la Luka 1 « Next Nature », la Luka 2 disposera également de sa dimension écologique selon la volonté du joueur puisque la paire est composée à base de matériaux recyclés à hauteur de 20% de son poids.

Sur tous les plans, la Luka 2 franchit un pas de plus dans sa quête de coller à l’image, l’esprit et le jeu de Luka Doncic.

CONFORT GÉNÉRAL

Le confort général est bon. La chaussure taille à la bonne mesure et le pied s’enfile facilement, avec une tirette en plus sur la languette semblable dans son style et sa composition à la languette de la Luka 1.

La première sensation qui ressort est la qualité du maintien et la présence de cette « cage » enveloppant l’empeigne qui se resserre à chaque niveau des lacets. Il est conseillé d’utiliser tous les œillets pour assurer le meilleur maintien, sur le haut du pied notamment.

Comme attendu, le mélange de mousse Formula 23 sur toute la longueur assorti à du Cushlon 3.0 rend l’amorti plutôt ferme. On est sur une paire qui veut offrir de la stabilité et du maintien en l’alliant à de la vitesse, de quoi répondre aux qualités et au profil d’un Luka Doncic, un peu plus lourd que ses collègues meneurs et qui a donc besoin de répondant sur le premier appui et la création d’espace.

Note : 8/10

AMORTI

Jordan Brand avait conçu une mousse spécialement pour la Luka 1, baptisée Formula 23. On la retrouve donc sur cette deuxième mouture, présente sur toute la longueur et assorti d’une mousse Cushlon 3.0 et une plaque IsoPlate.

Le retour d’amorti se distingue donc des modèles concurrents par sa rigidité et sa fermeté. Le ressenti n’est pas négatif pour autant, avec un peu plus de souplesse au niveau du talon, et offre un retour d’énergie efficace et un rebond bien assuré sans doute comme Luka Doncic les apprécie. Pas de sensation particulière de confort supplémentaire au niveau de l’avant du pied.

Note : 8,5/10

TRACTION

La semelle extérieure en caoutchouc est également similaire à celle de la Luka 1 et le résultat aussi : très bon. Il y a une vraie sensation de coller au sol et de pouvoir solliciter tous les appuis. Comme sur la Jordan Why Not. 6, la semelle extérieure remonte assez haut sur l’avant du pied pour favoriser les appuis sur la pointe des pieds. Même chose au niveau du talon. La chaussure est également assez souple au niveau des orteils pour bien accompagner le mouvement.

Les appuis latéraux ne sont pas particulièrement renforcés au niveau de la semelle, mais pas moins que sur la Luka 1 qui procurait déjà de bons retours sur ce point.

Note : 8,5/10

MAINTIEN ET STABILITÉ

C’est le petit plus de cette Luka 2 qui a vraiment mis le paquet sur le maintien avec un dispositif de laçage qui vient mettre en valeur la « cage » enveloppant l’empeigne. Le maintien est optimal de l’avant du pied jusqu’au col, sans pour autant compresser ou étouffer le pied. Le ressenti est donc vraiment positif.

La qualité du maintien contribue également à la bonne stabilité du pied. La fermeté de la semelle joue peut-être aussi un peu, mais on a une vraie sensation d’assurance sur de nombreux appuis, vers l’avant notamment.

Note : 9/10

FINITION ET DURÉE DE VIE

La version « Q54 » de la Luka 2 est dotée d’une tige en mesh complétée par des bandes en cuir blanc. La composition de ces bandes sera amenée à varier selon les coloris. Les câbles « FlyWire » ont disparu mais on retrouve les renforts latéraux en TPU qui partent cette fois de la semelle pour se prolonger sur l’empeigne, un élément censé compléter le bon maintien du pied .

L’inscription présente sur la bande traversant le talon pourra elle aussi changer selon les modèles. Le coloris « Q54 » fait ressortir le 03 sur la chaussure gauche et le 23 sur la droite en référence aux vingt ans du Quai 54. D’autres coloris possèdent la devise du Slovène en latin : «non desistas non exieris» (« N’abandonne pas, ne te rend pas »). Le logo du joueur apparaît sur la languette, le « Jumpman » sur la tirette, la semelle intermédiaire et sous la semelle extérieure.

Comme la série « Next Nature » l’avait laissé envisager sur la Luka 1, la Jordan Luka 2 possède également une dimension écologique puisqu’elle est composée à 20% de son poids de matériaux recyclés. C’est là aussi une volonté du joueur, désireux d’avoir l’impact le plus positif possible sur ce plan.

La durée de vie semble très bonne de prime abord, avec une semelle extérieure consistante et le côté fermeté de sa semelle intermédiaire qui devrait durer davantage dans le temps. Pas de fioritures sur la tige qui pourraient causer un début d’usure. On part sur un modèle fiable niveau résistance.

Note : 9/10

VERDICT

Jordan Brand fait un pas de plus vers la bonne direction avec la Luka 2, un modèle singulier qui mise sur la vitesse et la réactivité tout en garantissant un maintien à même de satisfaire les gabarits plus costauds.

Mais surtout, la Luka 2 est un modèle fait sur mesure pour Luka Doncic. Avec de la vivacité dans la création d’espace mais le besoin d’un retour réactif et d’un cadre solide. Ce sera maintenant au capitaine de la sélection slovène d’abord lors de la Coupe du Monde puis à la superstar des Mavericks en NBA de faire briller ce modèle aussi longtemps que possible.

Note : 17,2/20

Poids de la chaussure (pointure 45) : 373 grammes

Prix : à partir de 140 euros sur Basket4ballers

Barème de notation

– moins de 10/20 : déconseillée

– entre 10 et 15 : des défauts qui pourront en stopper certains mais des qualités qui en charmeront d’autres

– au-dessus de 15 : paire approuvée et recommandée !

