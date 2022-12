Quoi de mieux pour terminer 2022 que le test du dernier modèle issu de la collection la plus emblématique signée par Jordan Brand ? La marque au « Jumpman » essaie sans cesse de se renouveler et les Air Jordan 35 et Air Jordan 36 ont été de franches réussites sur ce plan. Le pari était loin d’être gagné d’avance, mais la Air Jordan 37 a tous les éléments pour suivre le même chemin. Le mariage entre les touches de modernité, toujours attendues, et les clins d’œil au passé offrent un ensemble plutôt réussi.

Au rayon nouveautés, la AJ 37 est par exemple dotée de la toute nouvelle mousse « Formula 23 », initialement conçue par Jordan Brand pour son tout dernier modèle en date, la Luka 1. Censée être plus réactive à tout type d’appuis, elle est aussi plus légère, suivant ainsi le thème général de ce modèle.

Concernant la tige, c’est le retour du tissage Leno, une méthode inspirée du savoir faire ouest-africain, qui a fait le succès de la AJ 36 et assure aussi une grande légèreté. Le Leno est toutefois assorti de zones de soutien, un genre d’exosquelette pour assurer davantage de maintien, et c’est là l’autre nouveauté par rapport à la tige précédente. Son design est également inspiré de la Air Jordan 7.

A la fois sophistiquée et ultra-légère, la Air Jordan 37 a voulu mettre l’accent sur le saut, en incorporant notamment deux unités Air superposées à l’avant du pied plutôt efficaces. Quant à la question ultime, à savoir si la toute dernière mouture de la collection Air Jordan est mieux que la précédente, ce sera sans doute au grand public de trancher. Mise en avant par Jayson Tatum au cours d’une saison extraordinaire des Celtics, la Air Jordan 36 avait très bien marché. La Air Jordan 37 connaîtra-t-elle le même parcours ? On peut tout à fait le présager.

CONFORT GÉNÉRAL

La paire s’enfile très facilement. La languette est rembourrée au niveau du laçage, un petit plus à souligner tout comme l’accompagnement du col jusqu’au talon pour un bon maintien. Le confort général est assez bon, notamment du fait du maintien assez léger à part au niveau du col. La semelle participe au confort général même si la mousse « Luka 1 » n’est pas spécialement la plus confortable du marché. L’ensemble reste très correct.

Note : 8,5/10

AMORTI

Le retour est un peu meilleur en terme d’amorti que sur la Luka 1 grâce aux deux unités Zoom Air et Air Strobel superposées à l’avant du pied. La sensation de rebond est vraiment bonne, et le renfort au niveau du talon offre également un très bon amorti. C’est l’un des très bons points de ce modèle.

Note : 9/10

TRACTION

La semelle extérieure en caoutchouc est classique mais reste performante. Une plaque en fibre ce carbone est présente au niveau du milieu du pied, toujours dans l’idée de gain de légèreté mais aussi pour gagner en transfert d’énergie de l’arrière vers l’avant du pied. L’association s’avère plutôt efficace, sur le « stop-and-go » notamment ou différents changements d’appuis.

Note : 8,5/10

MAINTIEN ET STABILITÉ

Le maintien est assez léger en dehors du col où les renforts latéraux en mousse et des œillets remontant suffisamment haut permettent de bien maintenir la cheville. Les bandes complétant le tissage Leno sont ultra-légères et fines et ne participent donc pas plus que ça au maintien du reste du pied.

La stabilité est bonne. Les renforts latéraux au niveau de la semelle à l’avant du pied sont légers, mais bien présents. L’ensemble est moins peut-être moins stable qu’une MB.02 mais il est peut-être plus réactif, dans le style d’une Zoom Freak 3.

Note : 8/10

FINITION ET DURÉE DE VIE

La base de la tige est dotée d’une bande de cuir pour consolider le tout. Car le tissage Leno reste très léger, un peu plus que sur la Air Jordan 36, pour laquelle le choix de la couleur des chaussettes apparentes représentait déjà un enjeu majeur. C’est encore le cas cette année, la Air Jordan 37 se veut encore plus légère et… aérée ! Entre la languette et la tige, la paire est pour le moins « respirante » !

Ce choix pose la question de la durée de vie de l’empeigne même si celle ci ne risque pas grand chose à un usage normal. La semelle semble être également parée pour un usage régulier dans le temps, et la durabilité fait partie des atouts de la mousse « Formula 23 ».

Note : 8,5/10

VERDICT

La Air Jordan 37 n’a pas bénéficié du meilleur coup de pub en pré-saison lorsque le poste 4 des Celtics, Grant Williams, a « déchiré » sa Air Jordan 37 en plein match. Un « bad buzz » qui était en fait dû au mauvais laçage du joueur.

Comme les Celtics l’an dernier, la Air Jordan 37 a tous les atouts pour remonter la pente et les premiers retours du grand public mais aussi des professionnels est plutôt bon. On commence à en voir de plus en plus arborer le modèle que Jayson Tatum a initialement porté, comme Jose Alvarado pour ne citer que lui.

Au niveau purement technique, la paire a sa place dans le haut du panier avec un bon retour sur les plans de l’amorti, de la traction et de l’adhérence. Restera à chacun d’apprécier ou non la composition et le design de la tige, et surtout son côté très « aéré ».

Note : 17/20

Poids de la chaussure (pointure 41) : 360 grammes

Prix : à partir de 185 euros sur Basket4ballers

Barème de notation

– moins de 10/20 : déconseillée

– entre 10 et 15 : des défauts qui pourront en stopper certains mais des qualités qui en charmeront d’autres

– au-dessus de 15 : paire approuvée et recommandée !

Les derniers tests Basket USA

– Air Jordan XXXV– 18,6/20

– Zoom Freak 3 17,6/20

– PG 6 17,6/20

–LeBron 20 17,4/20

– Nike KD 15 17,4/20

– Jordan Luka 1 17.2/20

– Nike LeBron 19 17,2/20

– Jordan Zion 1 – 17/20

– Air Zoom BB NXT – 17/20

– Nike LeBron 18 – 17/20

– Curry Flow 8 – 16,8/20

– Puma MB.01 – 16,8/20

– Layup REVO – 16,6/20

–Peak Flash 3 – 16,6/20

– Curry Flow 9 – 16,6/20