La Air Jordan 37 fait le grand saut

Le suspense touche à sa fin. Même si le modèle accuse un peu de retard par rapport à son prédécesseur, la Air Jordan 37 est bel et bien prête à envahir la planète basket ! Comme chaque année, Jordan Brand s’apprête à livrer un concentré de technologies plus ou moins nouvelles au service de la performance.

On commence par la semelle qui sera dotée de la fameuse mousse réactive « Formula 23 », enveloppée par un moule TPU au niveau du talon notamment. C’est la toute nouvelle mousse développée par la marque au Jumpman, décrite comme plus réactive à tout type d’appui, plus légère, et qui sera également présente sur la très attendue « Luka 1 ». Une unité Zoom Air Strobel à l’avant du pied complète le dispositif.

Concernant la tige, c’est le retour du tissage Leno, une méthode inspirée du savoir faire ouest-africain. Cette méthode de tissage qui a fait le succès de la AJ 36 doit assurer une grande légèreté et un côté respirant. La tige est toutefois assortie de zones de soutien, un genre d’exosquelette pour assurer le maintien des zones les plus sollicitées, et c’est là l’autre nouveauté de ce modèle par rapport à la tige de la AJ 36.

On distingue également un renfort latéral au niveau de la cheville. La languette similaire à celle de la Zion 1 avec rembourrage participe à ce côté « futuriste ». A l’arrivée, au niveau du design, la paire semble assez différente de la Air Jordan 36, mais l’ensemble reste plus que cohérent. Il ne reste plus qu’à attendre une date de sortie et un prix. Le premier coloris, baptisé « Beyond Borders » est annoncé pour septembre. Quelque clichés pour patienter d’ici là :

(Via Nike)