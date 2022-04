La Jordan Luka 1 dévoilée par Luka Doncic

La série entre le Jazz et les Mavericks aura également été le théâtre d’une belle bataille sur le plan des Sneakers puisqu’après Donovan Mitchell qui a sorti ses D.O.N. Issue #4 signées adidas lors du Game 1, c’est Luka Doncic et Jordan Brand qui ont répondu avec un gros coup.

A l’occasion de son retour d’une blessure au mollet pour le Game 4, le meneur de Dallas a ainsi dévoilé sa toute première chaussure signature : la Jordan Luka 1.

Le modèle, qui devrait rapidement être décliné en plusieurs coloris, se présente avec deux innovations : l’IsoPlate, dérivé de la « Flight Plate » de la Air Jordan 28, et de l’ « Eclipse Plate » de la Air Jordan 34, ainsi qu’une mousse baptisée « Formula 23 », annoncée comme l’une des plus durables fabriquées par la marque à la virgule. L’ensemble est complété par une tige en mesh recouverte de câbles Flywire.

Plus d’infos à venir concernant le calendrier de sortie et le prix.

(Via SneakerNews)

—

Commande sur basket4ballers.com la dernière sortie de la franchise emblématique et qui est aussi l’une des chaussures de basketball Air Jordan les plus légères à ce jour. Livraison et retour offerts.