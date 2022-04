La D.O.N. Issue #4 au rendez-vous des playoffs

Adidas et Donovan Mitchell ont marqué le coup pour le premier match de playoffs du Jazz disputé à Dallas ce week-end. Alors qu’aucune info n’avait encore filtré, la marque aux trois bandes a tout simplement chargé l’arrière d’Utah de dévoiler sa toute nouvelle chaussure signature, la D.O.N. Issue #4.

L’opération a été couverte de succès puisque les Jazzmen l’ont emporté 99-93 et que « Spida » s’est illustré avec 32 points, 6 rebonds et 6 passes décisives.

Le premier coloris dévoilé présente pour sa part un ensemble alliant blanc et touches de gris. Le modèle est rehaussé par quelques notes de rouge, au bout des lacets et sur le logo adidas présent sur le talon.

La D.O.N Issue #4 devrait être officiellement présentée dans les semaines à venir.

