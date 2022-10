Test de chaussures – La Flash 3 tombe à Peak

La sortie de la petite dernière de la collection « Flash » conçue par Peak Sports est l’occasion de réaffirmer que les modèles de la marque chinoises sont très bons. La ligne des Lou Williams en est la preuve, et la Lou Williams 3 sa version la plus aboutie, avec un effet de contrôle et un confort presque sans pareil.

Cette Flash 3 est également dans la catégorie des modèles validés par BasketUSA. Après avoir sorti une Flash 2 plutôt réussie, la Flash 3 répond elle aussi aux standards du moment, avec plus de légèreté mais toujours autant de confort et de bons retours niveau appuis.

Le design est épuré, la semelle est toujours aussi travaillée et offre elle aussi de très bons retours. On perd peut-être au niveau du maintien par rapport à la Flash 2, mais le résultat global est plus que satisfaisant. On ne peut plus dire surprenant, tant la marque nous a désormais habitués à des modèles de haut niveau.

CONFORT GÉNÉRAL

On enfile la paire très facilement, notamment avec l’aide de la tirette et son supplément « confort » qui remonte jusqu’en haut du tendon d’Achille. Ce n’est pas un « gadget ». Le rembourrage sur la languette permet de serrer les lacets assez fort sans avoir un sentiment de garrot au niveau de la cheville.

Les premières sensations globales sont très bonnes une fois la paire aux pieds. La semelle assure un confort appréciable à tous les niveaux, sur l’avant-pied, les appuis latéraux et le talon et la paire est très légère, ce qui est également un point positif.

Note : 8,5/10

AMORTI

Peak s’est fait une spécialité dans le travail de ses semelles et cette Flash 3 assure elle aussi un bon rendu. La semelle intermédiaire est le résultat d’un mélange de « Super P Motive » (dérivé d’EVA) et de « TAICHI », un mix entre EVA et P4U, un polymère intelligent au niveau du talon pour offrir un côté plus réactif.

Résultat des courses, on est sur un amorti « équilibré ». La semelle conserve son côté confortable même si on ne retrouve pas une sensation aussi exceptionnelle qu’avec la Lou Williams 3. En même temps, elle est suffisamment rigide pour offrir un bon retour d’énergie sur des appuis vifs.

Note : 8,5/10

TRACTION

La semelle antidérapante fait le job, en accrochant assez bien sur toute la longueur et quel que soit le revêtement sur lequel vous jouez.

Les appuis latéraux sont bonifiés par un élargissement de la semelle aux endroits clés. Le retour au niveau du talon est aussi proche de la perfection. Viendrait ensuite les appuis sur l’avant du pied si on devait faire un classement. Rien à redire dans l’ensemble.

Note : 8,5/10

MAINTIEN ET STABILITÉ

C’est peut-être le point faible de ce modèle très léger qui ne dispose pas d’un apport spécifique pour assurer un meilleur maintien. C’est surtout que c’était l’un des points forts de la Lou Williams 3 et la Flash 2 avait également été travaillée en ce sens, au niveau du milieu du pied notamment.

Sur cette Flash 3, on ne retrouve aucun artifice du même genre. Les lacets et leurs accroches sont basiques et l’avant du pied n’est pas vraiment compressé, ce qui peut aussi être un bon point selon les préférences.

La stabilité est assez bonne, avec notamment l’élargissement de la semelle extérieure pour accompagner les appuis latéraux. A noter également la présence d’un insert en fibre de carbone au milieu du pied, un dispositif tiré des chaussures de running censé améliorer la stabilité

Note : 8/10

FINITION ET DURÉE DE VIE

L’atout légèreté de la Flash 3 réside dans la composition de la tige en double-mesh, en monofilament sur la partie extérieure, plus robuste à l’intérieur. Les renforts siliconés à sa base et autour des lacets sont très utiles pour ralentir l’usure et les aérations son généreuses sur l’empeigne et la languette.

Pour le reste, le design est assez classique, à part peut-être la présence deux excroissances au niveau « latéral » du talon. On distingue le logo « Peak » sur la languette et via le triangle de la marque à l’avant du pied. Peak a en revanche mis le paquet sur les coloris dès sa sortie avec six versions différentes afin de contenter tous les goûts.

Pour ce qui est de la durée de vie, la Flash 3 possède tous les atouts pour durer dans le temps. La semelle extérieure n’a pas été négligée et la tige semble aussi en capacité de résister dans le temps.

Note : 8/10

VERDICT

Plutôt orientée pour les joueurs aux petits gabarits, explosifs, la Flash 3 est dans la lignée des sorties précédentes chez Peak, à savoir un très bon modèle, qui répond à toutes les normes du moment. Le test vient confirmer la qualité du travail de la firme chinoise, dont le déficit ne se ressent plus qu’en terme d’image et d’aura, car sur le plan technique, il ne lui manque en effet pas grand chose pour grignoter des parts de marché à ses concurrents.

Le manque de maintien est son seul point « discutable », mais c’est sans doute un choix dans la volonté de produire la paire la plus légère possible. Et de ce point de vue, la Flash 3 a également réussi son coup. Le modèle est léger, la semelle parfaitement équilibrée et le rendu global est très bon.

Note : 16,6/20

Poids de la chaussure (pointure 41) : 350 grammes

Prix : à partir de 130 euros sur Peaksports.fr

Barème de notation

– moins de 10/20 : déconseillée

– entre 10 et 15 : des défauts qui pourront en stopper certains mais des qualités qui en charmeront d’autres

– au-dessus de 15 : paire approuvée et recommandée !

Les derniers tests Basket USA

– Air Jordan XXXV– 18,6/20

– Zoom Freak 3 17,6/20

– PG 6 17,6/20

– Nike KD 15 17,4/20

– Nike LeBron 19 17,2/20

– Air Jordan XXXVI – 17,2/20

– Jordan Zion 1 – 17/20

– Jordan Zion 2 – 17/20

– Air Zoom BB NXT – 17/20

– Nike LeBron 18 – 17/20

– Curry Flow 8 – 16,8/20

– Puma MB.01 – 16,8/20

– Layup REVO – 16,6/20

– Nike Kyrie 7– 16,6/20

– Curry Flow 9 – 16,6/20

– Zoom Freak 2 – 16,2/20

– Peak Lou Williams 3 – 15,8/20

– Jordan Why Not? Zer0.4 – 15,6/20

– Crossover Cutlure Kayo LP2 – 15/20

– Peak Lou Williams 2 – 15/20

– Peak Lou Williams 1 – 14,6/20