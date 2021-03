Peak dévoile une Flash 2 à l’effigie de Lou Williams

Peak a choisi de rendre hommage à « l’underground Goat » en sortant un modèle spécialement dédié de sa « Flash 2 » à l’arrière des Clippers. La version tricolore « bleu-blanc-rouge » est flanquée de son numéro, le 23, et d’un logo dessiné de Lou Williams serrant les poings et fronçant les sourcils.

En vente depuis le début du mois au prix de 120 euros, la Flash 2 est également disponible avec un coloris noir et blanc plus basique, agrémenté d’insertions vertes et rouges.

Sur un plan plus technique, Peak vante également les mérites d’une technologie révolutionnaire « Peak-Taichi », dont le secret réside dans la composition de la semelle intermédiaire, permettant à celle-ci « d’absorber les chocs lorsque la pression qui lui est appliquée est faible et d’apporter une réponse dynamique lorsque la pression est forte », précise le communiqué de presse.

Le modèle présente également un complément d’amorti à l’avant du pied afin de minimiser les blessures liées aux réceptions d’appui et un scratch servant de sangle pour assurer le maintien du pied.

Le coloris « noir et blanc »

Via Peaksports.fr

