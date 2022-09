Test de chaussures | La Zion 2, cette fois c’est la bonne ?

Jordan Brand a dû encaisser un joli faux départ la saison dernière pour ce qui devait être un événement, la sortie de la Zion 1, la toute première chaussure signature du nouveau phénomène de la NBA, Zion Williamson.

La marque au « Jumpman » avait sorti le très grand jeu, à la hauteur du buzz généré par sa nouvelle égérie depuis le lycée jusqu’à son arrivée en NBA. Tout était réuni pour que la Zion 1 fasse un carton, Jordan Brand ayant réussi à concevoir un modèle très performant et à même de plaire à tous les profils. Malheureusement, Zion Williamson s’était blessé au pied durant l’été et il a finalement manqué toute la saison.

Son côté « Injury prone » était connu, et la résistance du modèle signature pour un joueur d’un tel gabarit était d’ailleurs très attendu (et à la hauteur). La catastrophe n’a pas découragé Jordan Brand qui a laissé fuité les premiers clichés de la Zion 2 dès le mois de mars, alors que Zion Williamson était toujours en convalescence.

Pour éviter la comparaison, le choix pour cette Zion 2 s’est porté sur un modèle assez différent du précédent sur de nombreux points. On retiendra principalement l’apparition du strap à l’avant du pied, des sangles plus imposantes pour le maintien du haut du pied, ou encore les nouveaux rembourrages sous forme de boule à l’intérieur du col.

C’est aussi le cas au niveau du design. On pouvait penser que le « Z » qui traversait le milieu de l’empeigne de la Zion 1 allait rester un élément phare de la collection Zion, or il est bien plus discret sur la Zion 2 (sur le côté du talon). L’idée est davantage de jouer sur l’utilisation de différents matériaux selon les coloris, comme sur la version « Vaudou » qui a servi pour la présentation officielle.

CONFORT GÉNÉRAL

Il faut un peu de temps pour assurer une insertion sans trop forcer, mais rien d’anormal. Pour la languette rembourrée et plus large que sur le modèle précédent, c’est un grand oui.

Le confort général est assez bon. Le pied est évidemment bien maintenu et c’est là encore l’un des enjeux majeurs de cette Zion 2, et la semelle, bien qu’un poil plus rigide que la concurrence, offre un premier retour assez confortable. On peut aussi mentionner que le modèle ne fait clairement pas partie des plus légers du marché.

Note : 8,5/10

AMORTI

Rien de particulier à signaler dans la composition de la semelle, dotée d’une unité Zoom Air à l’avant du pied, et d’un Air Strobel allant du talon jusqu’au milieu du pied, le tout étant complété par une mousse phylon.

La mousse phylon est un tout petit peu moins souple que celles principalement utilisées actuellement, sans doute là aussi pour répondre aux exigences d’un gabarit comme celui de Zion Williamson. Si le retour d’amorti est assez classique à l’avant du pied, la partie rembourrée au niveau du talon procure une sensation assez agréable.

Note : 8,5/10

TRACTION

Pas vraiment la grande force de ce modèle qui n’a pas donné 100 % satisfaction sur l’ensemble des appuis sollicités. Pas convaincu par le côté « accrocheur » de la semelle extérieure, surtout… en extérieur.

Une utilisation en indoor semble préférable, surtout pour les joueurs au gabarit qui utilisent plus régulièrement les différents changements de vitesse.

Note : 8/10

MAINTIEN ET STABILITÉ

Pour le coup, c’est le point fort de cette Zion 2. On aime ou pas le strap à l’avant du pied, c’est tout de même une sécurité supplémentaire. Les œillets sont également renforcés sur le haut du pied et l’ensemble assure vraiment le maintien optimal. A noter également pour atout les rembourrages sous forme de boules à l’intérieur du col visant à protéger le tendon d’Achille

Pour la stabilité, on en revient à la question de l’adhérence et de la façon de chacun de jouer. Pour les profils plutôt « vifs », on atteint tout juste la moyenne générale en terme de stabilité. Pour les plus gabarits plus imposants, c’est peut-être mieux.

Note : 8,5/10

FINITION ET DURÉE DE VIE

Le design est assez classique mais les coloris se veulent travaillés, libres de pouvoir varier les matériaux et d’y insérer quelques nouveaux motifs par-ci par là.

Le logo de Zion Williamson est présent sur la languette et sous la semelle extérieure. Deux logos « Jumpman » sont visibles au niveau du strap et sur le talon. L’ensemble est assorti de différentes inscriptions, « Air Strobel » au niveau du talon, « Zoom Air » sur le strap », et un « ZW » sur la semelle à l’avant du pied.

Pour ce qui est de la durée de vie, rien à redire à première vue pour ce qui est de la tige, à voir peut-être selon les différentes versions de la paire. Même chose pour la semelle, qui semble suffisamment résistante à un usage régulier.

Note : 9/10

VERDICT

La stratégie de Jordan Brand d’opter pour un modèle radicalement différent du précédent a sans doute été la bonne. La Zion 1 avait tout pour connaître un grand succès, mais a été entachée par la saison blanche du joueur. Pour la Zion 2, ce sera peut-être une autre histoire.

Les garanties sur le maintien et la stabilité correspondant à sa stature sont bien là. Pour le reste, chacun pèsera l’impact du strap à l’avant du pied et des rembourrages présents à l’intérieur du col, et le résultat sera peut-être différent selon les profils. Le verdict final, il n’y a véritablement qu’un joueur, à la dimension physique assez unique en son genre, qui pourra le donner.

Car ce qu’on attend surtout maintenant, c’est de voir Zion Williamson en personne porter son modèle signature pour son retour en NBA dans un mois !

Note : 17/20

Poids de la chaussure (pointure 45) : 480 grammes

Prix : à partir de 120 euros sur Basket4Ballers

Barème de notation

– moins de 10/20 : déconseillée

– entre 10 et 15 : des défauts qui pourront en stopper certains mais des qualités qui en charmeront d’autres

– au-dessus de 15 : paire approuvée et recommandée !

