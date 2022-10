Test de chaussures – La révolution est en marche avec la Luka 1

Quatre ans déjà que Luka Doncic régale la NBA avec Dallas. Il aura donc fallu attendre quatre ans pour voir Jordan Brand dégainer une chaussure signature pour l’une des nouvelles superstars de la NBA, amenées à occuper le haut de l’affiche pendant encore longtemps.

La sortie de la Luka 1 a été événement, un accomplissement de plus dans l’ascension de Luka Doncic. Dans le paysage des chaussures signatures aussi, c’est un nouveau tournant puisque la Jordan Luka devrait s’inscrire dans la durée. Il y a fort à parier pour que la Luka 1 soit la première version d’une longue série.

Jordan Brand s’était déjà fait la main sur la Jordan Zoom Separate, conçue pour faciliter les caractéristiques techniques de Luka Doncic. On est sur la continuité avec cette Luka 1, un modèle Low avec une semelle travaillée, qui offre de très bons retours en matière d’appuis, de confort et de maintien.

La Luka 1 présente également son lot d’innovations à commencer par sa mousse « Formula 23 », une nouvelle technologie « Isoplate » au niveau de la semelle intermédiaire, ainsi que des câbles « Flywire » brodés pour recouvrir l’empeigne. La semelle extérieure renvoie également un niveau d’adhérence d’exception.

Au niveau du design et des coloris, c’est la sobriété du joueur qui est mise en avant. Le côté « passe-partout » de la chaussure plaira à certains et déplaira à d’autres. D’autres collaborations comme celle qui a donné lieu au modèle customisé « Quai 54 » pour honorer sa présence lors de la dernière édition du tournoi de streetball, sont attendues.

Avec les Luka 1 aux pieds, c’est clairement un atout de plus que Luka Doncic ne devrait pas manquer d’exploiter, comme ça a été le cas cette nuit à l’occasion de la première victoire de Dallas de la saison, durant laquelle le meneur a été au four et au moulin.

CONFORT GÉNÉRAL

Le confort général est plutôt agréable. On est sur un modèle pas spécialement difficile à chausser, doté d’une tirette si besoin. La languette est assez classique mais se distingue par des contours assez originaux dans le design. Elle offre une bonne aération et est généreusement rembourrée au niveau du laçage.

L’intérieur du col est lui aussi bien rembourré et fait un bon effet au niveau maintien et confort. Une fois chaussée, on ressent une sensation de protection.

Note : 8,5/10

AMORTI

Jordan Brand a concocté une toute nouvelle mousse pour la Luka 1, la mousse « Formula 23 » et ses inserts en TPU sur la partie extérieure de la semelle, censée favoriser la pratique du step-back et les appuis latéraux.

En pratique, la sensation est similaire à la mousse en cushlon présente dans la LeBron 20, suffisamment rigide pour garantir le meilleur retour d’énergie mais également confortable. La paire est également dotée de la technologie « Isoplate », inspirée de la « Flight Plate » de la Air Jordan 28, et de l’ « Eclipse Plate » de la Air Jordan 34, pour jouer sur la souplesse de la semelle intermédiaire .

Note : 8,5/10

TRACTION

La bande en caoutchouc qui recouvre en partie la semelle extérieure assure une bonne adhérence au sol. Le modèle est plutôt fait pour jouer en intérieur. C’est en tout cas sur ce revêtement que la Luka 1 offre la meilleure traction, avec, comme pour la LeBron 20, une vraie sensation de faire corps avec le sol sur les appuis les plus vifs.

Note : 9/10

MAINTIEN ET STABILITÉ

Difficile de dire si c’est l’apport spécifique des câbles Flywire pour recouvrir la tige qui font cet effet, toujours est-il que le pied est très bien maintenu.

La stabilité est aussi très bonne, avec ce renfort sur les appuis extérieurs en référence en jeu déroutant de Luka 1 qui fait sa singularité, et celle de la Luka 1.

Note : 8/10

FINITION ET DURÉE DE VIE

Extravagant par son jeu, Luka Doncic semble plutôt discret en dehors des terrains, et c’est peut-être ce trait de personnalité qu’a voulu retranscrire Jordan Brand par ses finitions sobres, avec donc des câbles FlyWire, quelques logos à l’effigie de la marque au Jumpman et du meneur de Dallas, et une devise en latin, la même qui figure sur l’un de ses tatouages : «non desistas non exieris» (« N’abandonne pas, ne te rend pas »). Rien d’extravagant, et c’est aussi ce qui fait son charme.

Rien de spécialement négatif à signaler au niveau de la durée de vie, à condition peut-être de bien prendre soin du col au moment de l’insertion du talon. Au niveau de la tige et de la semelle, on est sur du solide.

Note : 9/10

VERDICT

Errare humanum est. Le fait que Luka Doncic ne possède pas de chaussure signature était une hérésie. Jordan Brand a réparé cette erreur en offrant à un joueur hors norme une chaussure faite pour lui.

Jordan Brand se devait de se montrer à la hauteur et a donc relevé le défi en répondant au mieux aux caractéristiques de sa nouvelle égérie, avec une chaussure Low « dynamique », résistante aux appuis les plus déroutants, mais également robuste.

Note : 17,2/20

Poids de la chaussure (pointure 41) : 370 grammes

Prix : à partir de 110 euros sur Basket4ballers

Barème de notation

– moins de 10/20 : déconseillée

– entre 10 et 15 : des défauts qui pourront en stopper certains mais des qualités qui en charmeront d’autres

– au-dessus de 15 : paire approuvée et recommandée !

