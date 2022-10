Avec un grand Luka Doncic, Dallas explose Memphis : +41 !

Affrontement excitant au programme, entre Dallas et Memphis, qui visent tous les deux le Top 4 de l’Ouest, dans le sillage de leurs deux jeunes superstars. Problème : cette affiche n’en portait que le nom, car les Grizzlies de Ja Morant (20 points) —en back-to-back— n’ont absolument pas fait le poids (137-96) contre les Mavericks de Luka Doncic (32 points, 7 rebonds, 10 passes).

Un match à sens unique, où les hommes de Jason Kidd n’auront jamais été menés, prenant surtout un avantage conséquent dès les premières minutes de la partie, pour ne plus se faire rattraper par la franchise du Tennessee.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Douze minutes auront suffi à Luka Doncic. S’il n’y a pas eu de suspense dans ce Dallas/Memphis, c’est en grande partie grâce au premier quart-temps de « Luka Magic » : 21 points, 3 rebonds et 4 passes à 8-10 aux tirs ! À lui seul, il a ainsi inscrit plus de points que tous les joueurs des Grizzlies réunis et il a permis aux Mavericks de compter un avantage de 39-17 après seulement douze minutes de jeu. Ensuite, la franchise texane a tranquillement su gérer son avance jusqu’au bout, sans jamais trembler…

— Bête noire. Les Mavericks restent sur quatre victoires de suite face à Memphis. Cette nuit, c’est surtout parce que les Grizzlies étaient en back-to-back qu’il y a eu un tel écart, mais les Grizzlies ont toutes les peines du monde à freiner Doncic.

TOPS/FLOPS

✅ Luka Doncic. 32 points, 7 rebonds, 10 passes, 2 interceptions et 2 contres en l’espace de 30 minutes : c’était du très grand « Luka Magic » cette nuit, pour son premier match à domicile de la saison. Sans forcer, il aura découpé la défense des Grizzlies dès les premières possessions, histoire de mettre Dallas dans une position idéale pour le restant de la rencontre.

✅ Christian Wood. Séduisant contre Phoenix jeudi soir, « C-Wood » a confirmé qu’il pouvait être l’un des prétendants au titre de Sixième homme de l’année. Auteur de 25 points, 12 rebonds et 3 passes en seulement 25 minutes (à 6-12 aux tirs et 12-14 aux lancers), il a martyrisé les pauvres intérieurs des Grizzlies, incapables de le ralentir durant cette partie. Quant à sa connexion avec Luka Doncic, elle fait déjà des dégâts, alors qu’ils ne jouent ensemble que depuis quelques semaines… Prometteur, donc.

⛔ Les Grizzlies. Outre Ja Morant, certes loin d’être aussi tranchant que la veille (49 points contre les Rockets), Taylor Jenkins a été lâché par les principaux membres de sa rotation. Jamais dans le coup, les joueurs de Memphis se sont ainsi troués dans les grandes largeurs, face à cette équipe de Dallas aux jambes plus fraîches et désireuse de ne surtout pas se rater, pour sa première sortie de la saison à la maison. Un match à vite oublier, tout simplement.

LA SUITE

Dallas (1-1) : déplacement à New Orleans, dans la nuit de mardi à mercredi (01h30).

Memphis (2-1) : réception de Brooklyn, dans la nuit de lundi à mardi (02h00).