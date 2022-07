Les images officielles de la Luka 1

Luka Doncic avait marqué le coup pour son premier match de playoffs face au Jazz en étrennant sa première paire de chaussure signature : la Luka 1. Près de trois mois plus tard, les photos officielles du premier coloris du modèle signé Jordan Brand sont bien là, signe de sa sortie imminente.

La tige en mesh noir est complétée de touches de bleu et de finitions en rouge tandis que la semelle intermédiaire apparaît en blanc tacheté. Au niveau de sa composition, la Luka 1 est assortie de la technologie « IsoPlate »,dérivé de la « Flight Plate » de la Air Jordan 28, et de l’ « Eclipse Plate » de la Air Jordan 34, ainsi qu’une mousse baptisée « Formula 23 », annoncée comme l’une des plus durables fabriquées par la marque à la virgule. Enfin, la tige est recouverte de câbles Flywire.

Prochaine étape : un prix et une date de sortie, attendue au cours de l’été.

(Via SneakerNews)

