Test de chaussures – La LeBron 20, un modèle « générationnel »

Nike avait sorti le grand jeu pour assurer la promotion de la LeBron 19 en plaçant carrément la chaussure signature de LeBron James au cœur du film « Space Jam : nouvelle ère » dans lequel la superstar des Lakers incarnait le rôle principal.

La marque à la virgule avait élaboré un modèle très sophistiqué mais dans un profil qui a eu du mal à trouver son public, avec une chaussure assez lourde à l’arrivée, plutôt destinée aux intérieurs.

Pour la LeBron 20, il fallait trouver un nouveau moyen de se démarquer tout en essayant de rassembler davantage. C’est donc sur un modèle « Low » explosif que Nike a misé pour la 20e chaussure signature du King.

Moins imposante, plus légère, dotée d’une semelle « équilibrée », elle est en ce sens une chaussure « générationnelle », en s’adaptant davantage à tous les profils de basketteurs, à l’image d’un Victor Wembanyama, avec la taille d’un pivot mais un jeu qui ressemble parfois à celui d’un arrière.

La LeBron 20 se distingue aussi par la composition inédite de sa tige, en mesh tricoté en relief, et ses deux virgules superposées dont l’une apparaît de couleur différente selon son inclinaison pour accentuer l’aspect « vitesse ». La semelle entre mousse en cushlon et semelle extérieure antidérapante est plus qu’efficace et le résultat global au rendez-vous de l’événement.

CONFORT GÉNÉRAL

La paire n’est pas si simple à chausser. L’impression que le modèle taille un poil petit. La légère gêne disparaît rapidement, dès que la chaussure est faite. La languette est vraiment originale dans sa composition, mais visiblement plus axée sur l’esthétique que sur le confort ou le côté pratique.

Au niveau du col en revanche, on bénéficie de bons renforts qui assurent maintien et confort. Dans l’ensemble, le confort général est assez agréable. La semelle généreuse fait son effet, avec sa mousse en cushlon qui offre un bon compromis entre confort et retour d’énergie.

Note : 8,5/10

AMORTI

Dans la lignée des derniers modèles phares Nike-Jordan Brand comme la Luka 1, la semelle est plutôt rigide. C’est notamment l’effet escompté avec la semelle intermédiaire en cushlon, généreuse en taille, suffisamment rigide pour offrir un bon retour d’énergie tout en apportant le confort nécessaire de base.

La bulle Zoom Air à l’avant du pied est discrète niveau sensations mais bien présente. L’unité Zoom Air au niveau du talon se fait davantage ressentir au niveau du talon. Là encore, le retour d’amorti général est plutôt bon, suffisamment vif pour les petits gabarits et résistants pour les profils plus imposants.

Note : 8,5/10

TRACTION

A peu de choses près, on est sur la même semelle extérieure antidérapante à chevrons multidirectionnels que sur la Air Jordan 36. C’est plutôt un bon choix puisqu’on n’a encore jamais fait mieux à ce jour en terme d’adhérence.

La semelle offre vraiment la sensation d’accrocher au sol, même le bruit qu’elle fait après chaque appui est incroyable. Il va sans dire que même si la semelle n’est pas spécialement renforcée pour accompagner les appuis extérieurs, tous les types d’appuis peuvent être sollicités. C’est le point fort de cette LeBron 20.

Note : 9/10

MAINTIEN ET STABILITÉ

Rien de flagrant au niveau du maintien, si ce n’est que le pied est suffisamment serré une fois la chaussure bien lacée. La bande en cuir parcourant les œillets n’accentue pas spécialement le maintien, qui reste plutôt correct dans l’ensemble.

De fait, la sensation de stabilité est assez bonne. On aperçoit par ailleurs le cambrion en fibre de carbone sous la semelle au milieu du pied, censé assurer une meilleure stabilité.

Note : 8,5/10

FINITION ET DURÉE DE VIE

Les finitions de cette LeBron 20 pourraient bien impacter la durée de vie du modèle, avec pas mal de petites innovations à but esthétique dont on peut questionner la résistance. En clair, Nike a privilégié le design, et le résultat est à la hauteur, la paire est magnifique !

Niveau durée de vie en revanche, on peut s’interroger. Déjà, l’empeigne en mesh tricoté en relief est, certes, magnifique, mais semble aussi un peu fragile. Toutes les parties brodées contribuent à cet effet soyeux mais sont aussi susceptibles de s’effilocher.

Pareil pour l’empeigne avec la virgule brodée et le « double Swoosh » en décalé l’un sur l’autre, dont un petit bout en plastique ressort à l’air libre. L’effet est réussi, avec cette sensation de vitesse, mais la présence de cette excroissance pourrait aussi s’abîmer, se couper, et endommager le reste.

Comme à chaque fois, il en ira aussi du style et de la fréquence d’utilisation de chacun.

Au rayon finitions, on note également la présence d’une plaque métallique au bas des lacets avec l’inscription « XX », soit 20 en chiffres romains, divers motifs sur l’avant de la semelle intermédiaire en cushlon, et une semelle extérieure aux motifs également très travaillés, retraçant l’histoire de LeBron James.

Note : 9/10

VERDICT

Nike se savait attendu pour la conception de cette 20e chaussure signature de la collection LeBron.

La marque à la virgule a voulu marquer le coup en sortant cette fois un modèle Low qui se veut plus en phase avec le jeu rapide pratiqué actuellement en NBA. « Conçu et mis au point pour les spécifications de la prochaine génération », comme on peut le lire à l’intérieur de la languette de la chaussure droite. Tout est dit. Une version forcément plus légère donc, mais tout aussi performante.

Les capacités techniques du modèle sont à la hauteur. La semelle, finalement assez classique avec ses unités Zoom Air et sa mousse en cushlon, est bonifiée par la qualité de sa semelle extérieure. Le maintien et la stabilité ne donnent rien à redire, et les finitions sont à la hauteur d’un modèle censé marquer un peu plus l’immense carrière de LeBron James.

Si on devait se mouiller, on dirait que la LeBron 20 devrait connaître un bien plus grand succès commercial que la LeBron 19. C’est maintenant à LeBron James d’en assurer la meilleure promotion sur le terrain.

Note : 17,4/20

Poids de la chaussure (pointure 43) : 435 grammes

Prix : à partir de 200 euros sur Basket4Ballers

Barème de notation

– moins de 10/20 : déconseillée

– entre 10 et 15 : des défauts qui pourront en stopper certains mais des qualités qui en charmeront d’autres

– au-dessus de 15 : paire approuvée et recommandée !

Les derniers tests Basket USA

– Air Jordan XXXV– 18,6/20

– Zoom Freak 3 17,6/20

– PG 6 17,6/20

– Nike KD 15 17,4/20

– Nike LeBron 19 17,2/20

– Air Jordan XXXVI – 17,2/20

– Jordan Zion 1 – 17/20

– Jordan Zion 2 – 17/20

– Air Zoom BB NXT – 17/20

– Nike LeBron 18 – 17/20

– Curry Flow 8 – 16,8/20

– Puma MB.01 – 16,8/20

– Peak Flash 3 – 16.6/20

– Layup REVO – 16,6/20

– Nike Kyrie 7– 16,6/20

– Curry Flow 9 – 16,6/20

– Zoom Freak 2 – 16,2/20

– Peak Lou Williams 3 – 15,8/20

– Jordan Why Not? Zer0.4 – 15,6/20

– Crossover Cutlure Kayo LP2 – 15/20

– Peak Lou Williams 2 – 15/20

– Peak Lou Williams 1 – 14,6/20