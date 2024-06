L’histoire avait tout pour être belle entre Peak et Andrew Wiggins, qui est sponsorisé par la marque chinoise depuis fin 2020. Après une saison régulière 2021-2022 marquée par une première participation au All-Star Game, et des playoffs exceptionnels, ponctuées par des finales à 18.3 points et 8.8 rebonds de moyenne, l’ailier des Warriors a enfin bénéficié d’une chaussure signature. Sortie en décembre, la tant attendue AW1 n’a finalement pas eu le retentissement espéré aux pieds de la star canadienne.

Andrew Wiggins a en effet terminé sa saison régulière à la mi-février, et Golden State n’a pas dépassé le stade des demi-finale de conférence en playoffs malgré son retour. Pourtant, Peak avait mis le paquet en délivrant une première chaussure signature soignée au possible, avec une paire d’abord très affûtée sur le plan technique. L’empeigne est à la fois légère et résistante, la semelle est assortie de la mousse « Taichi », parmi les plus confortables du marché. Le design et les finitions ont également été travaillés, avec bon nombre de motifs et inspirations dédiées à mettre en valeur le parcours du joueur.

A l’arrivée, même si le timing de son arrivée en Europe à la fin de la saison est également regrettable, et que son prix reste conséquent, il reste un très bon modèle, dans la lignée des précédentes sorties signées Peak.

CONFORT GÉNÉRAL

La paire s’enfile assez facilement, mais on note très vite le retour d’un mal visiblement récurrent chez Peak : elle chausse trop grand ! L’important reste de le savoir à l’avance et de bien tester en magasin, ou de commander une demi-pointure voire une pointure en dessous afin de bénéficier des sensations optimales de la AW1.

A côté de ça, le confort général est très bon, avec des renforts en mousse au niveau du tendon d’Achille comme sur la Harden 6. Au delà de la bonne aération de la tige en maille TPU, la composition de la semelle, avec sa mousse « Taichi » au niveau du talon, participe bien sûr au à la qualité du confort.

Note : 8,5/10

AMORTI

Autant dire que le retour de la mousse « Taichi », particulièrement souple, a été accueilli comme une très bonne nouvelle. Chacun jugera selon ses goûts, mais c’est pour nous la meilleure technologie du secteur avec la Nike React.

Elle avait déjà fait sensation sur la Lou Williams 3. La voici donc de retour en guise de semelle intermédiaire avec une belle épaisseur au niveau du talon qui s’affine progressivement sur l’avant du pied. Elle offre ainsi un parfait amorti et un rebond également efficace.

Note : 9/10

TRACTION

La AW1 est également au rendez-vous en termes de traction et d’adhérence, avec une semelle en caoutchouc translucide assez fine. Au delà de ses nombreux motifs en clins d’œil à la carrière d’Andrew Wiggins, la semelle extérieure remplit son rôle premier en donnant ses sensations de bien « accrocher » avec le sol et de répondre correctement à tout type d’appui sollicité.

La semelle est également renforcée par un support en fibre de carbone au milieu pour assurer sa bonne résistance.

Note : 8,5/10

MAINTIEN ET STABILITÉ

Le maintien de cette AW1 est plutôt correct à condition de chausser la bonne pointure. On note toutefois qu’il reste assez léger au niveau du col et donc de la cheville. On conseille donc de lacer bien fort pour essayer de compenser.

La stabilité est également très bonne avec des renforts latéraux au niveau de la semelle comme on le voit régulièrement désormais, et qui apportent un plus sur ce point. Un support en TPU au niveau du talon vient également offrir plus de stabilité à l’atterrissage.

Note : 8,5/10

FINITION ET DURÉE DE VIE

Peak a mis le paquet sur les finitions, notamment afin de rendre le meilleur hommage possible à Andrew Wiggins (et sans doute aussi de justifier son prix). On commence par la signature du joueur et son logo présents en évidence sur deux bandes holographiques respectivement au niveau de la double tirette, sur laquelle on retrouve le numéro 22, et sur les lacets. Mais c’est sous la semelle que le travail a été le plus élaboré.

Chaque motif et chaque lettre de la semelle extérieure quadrillée correspondent en effet à une initiale d’un proche d’Andrew Wiggins, ou un moment fort de sa carrière, comme le 1 pour rappeler sa première place à la Draft 2014, le R pour son titre de rookie de l’année ou encore l’étoile pour sa participation au All-Star Game 2022.

De façon plus générale, les finitions apportées à la paire participent à renforcer sa durée de vie, comme l’entour en TPU à l’avant du pied, ou le film thermofusible à la base de la tige pour une assurer une meilleure protection. La tige en maille TPU offre une bonne aération mais se montre aussi résistante, en plus d’épouser parfaitement le col en mesh.

La paire est pour l’instant disponible en quatre coloris dont cet élégant « White Blue » en blanc, bleu et jaune, reprenant les couleurs historiques de la franchise de Golden State.

La durée de vie de la tige semble donc plutôt bonne même si une utilisation régulière est susceptible de la malmener. Même chose pour la semelle extérieure, dont les jolis motifs sont susceptibles de s’estomper.

Note : 9/10

VERDICT

Andrew Wiggins peut être fier du boulot accompli par son équipementier pour cette première chaussure signature, baptisée AW1. La marque chinoise a assuré le coup tant sur l’aspect design que sur le plan technique, avec une paire parfaite pour les caractéristiques de l’ailier des Warriors, à la fois capable de répondre à tous les appuis et d’assurer un bon amorti tout en se montrant généreuse au niveau du confort.

La semelle intermédiaire en mousse « Taichi » est sans doute le point fort de cette AW1, tandis que chacun se fera son avis sur le design et ses finitions travaillées. On soulignera aussi la bonne aération de l’empeigne, un détail à signaler à l’approche de l’été, pour une paire également assez légère.

Disponible depuis le mois de décembre aux Etats-Unis, elle vient d’investir le marché européen, et c’est vraiment une bonne surprise. Une de plus pour Peak qui a vraiment haussé le ton sur ces dernières créations dédiées à la pratique du basket.

Note : 17,4/20

Poids de la chaussure (pointure 45) : 368 grammes

Prix : à partir de 160 euros sur le site de Peak France

Barème de notation

– moins de 10/20 : déconseillée

– entre 10 et 15 : des défauts qui pourront en stopper certains mais des qualités qui en charmeront d’autres

– au-dessus de 15 : paire approuvée et recommandée !

