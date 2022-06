Test de chaussures | La Harden Vol. 6, un pas de plus dans le futur

Comme pour les autres modèles sortis cette saison, la Harden Vol. 6 aura fait les frais d’un contexte post-Covid compliqué. Mais contrairement à la Kyrie 8, présentée la semaine dernière, la chaussure signature de James Harden a quant à elle bénéficié d’un timing parfait puisque la marque au trois bandes a fait coïncider la sortie de la Harden Vol. 6 avec le trade de « The Beard », de Brooklyn à Philadelphie, en février.

Malheureusement pour le joueur, qui n’a pas été le lieutenant attendu de Joel Embiid, et un peu du coup pour ses chaussures, la belle histoire a finalement tourné court en playoffs.

La Harden Vol. 6 n’en reste pas moins un modèle de référence, travaillé pour lui donner un aspect futuriste et innovant, que ce soit au niveau de la tige, plutôt sobre, composée de textile conçu à partir de matériaux recyclés et assorti de touches de cuir, ou de l’intérieur du col, avec ces boules en mousse censées apporter plus de confort au niveau du tendon d’Achille et sous la malléole.

Un peu comme pour la Kyrie 8, la sensation de liberté de mouvement au niveau de la cheville et la semelle plutôt confortable en font également une paire fidèle aux caractéristiques du maître du « step-back » et des appuis décalés foudroyants.

CONFORT GÉNÉRAL

On enfile facilement et rapidement ce modèle mid doté d’une large languette en mesh (et de lacets également très longs). Le confort général est bon, dans le sens où ne se sent pas particulièrement compressé à l’avant du pied. Bien sûr, la mousse Boost et l’amorti Lighstrike œuvrent dès les premiers pas pour offrir une sensation globale agréable.

Le premier élément qui saute aux yeux une fois la paire en main, ce sont ces renforts en mousse au niveau du col, en forme de boule qui participent à donner un aspect futuriste. Une fois chaussée, on les sent bien, mais difficile de dire si elles apportent vraiment un plus que ce soit en terme de confort ou de sécurité à ce niveau sensible du pied.

Note : 9/10

AMORTI

Deux gros points au fort au niveau de l’amorti : la zone du talon, qui est incroyablement réactive et confortable, et l’avant du pied, la partie intérieure en particulier, où l’amorti Lightstrike offre un retour assez impressionnant.

Sur le revêtement en caoutchouc, la couche de mousse Boost garantit un confort supplémentaire, sans pour autant favoriser le rebond.

Note :8,5/10

TRACTION

La semelle extérieure à chevrons en caoutchouc assure une bonne adhérence et de bons retours quelle que soit l’intensité des appuis sollicités. La chaussure accroche bien. La liberté de mouvement au niveau de la cheville permet d’accentuer ce jeu d’appuis comme le fait à la perfection un James Harden lorsqu’il est au sommet de sa forme. La division de la semelle en deux parties indépendantes n’altère pas la qualité de la traction.

Note : 8,5/10

MAINTIEN ET STABILITÉ

Le maintien est assez léger avec seulement deux œillets en cuir pour renforcer le haut du pied. Pour le reste, les lacets élastiques présents à l’avant de la chaussure et au niveau du talon n’agissent en rien pour assurer le maintien. L’avant du pied est donc plutôt « libre », et ce n’est pas forcément désagréable.

Rien de particulier à signaler sur la stabilité, la Harden Vol. 6 répondant aux exigences du moment sur ce point.

Note : 8/10

FINITION ET DURÉE DE VIE

Une tige dont 25% des éléments sont composés d’au moins 50% de matériaux recyclés. La tige se distingue aussi par le fait qu’elle n’est agrémentée d’aucun logo adidas, les trois bandes figurant uniquement sur la semelle extérieure et la tirette, de façon plutôt discrète donc.

Quelques « pastilles » de cuir et pas mal de détails pour compléter le tout, comme la signature du joueur et l’inscription « James Harden Signature Series » sur les deux étiquettes présentes sur la languette, le « half a dozen » (une demi-douzaine, soit six) ou le « HV.VI » au niveau du talon.

Si la semelle semble avoir de quoi tenir le coup sur la durée, la durée de vie de la tige semble en revanche moins radieuse. Son revêtement retient la moindre poussière et peut s’avérer vite salissant en extérieure.

Comme toujours, tout dépendra de son usage et une utilisation exclusivement indoor prolongera considérablement la durée de vie du modèle.

Note : 8,5/10

VERDICT

La Harden Vol. 6 mériterait à connaître un meilleur sort que la fin de sortie prématurée en playoffs des Sixers. Au-delà de ses petits gadgets, la sixième chaussure signature de James Harden présente pas mal de qualités avec une semelle multi-tâches pour assurer des sensations à la fois confortable et capable de répondre à des appuis de tout type et une tige innovante, au style épuré, lui donnant cet aspect futuriste,

Comme on pouvait s’y attendre, la Harden Vol. 6 est davantage destinée aux petits gabarits, avec un maintien assez léger pour favoriser les changements de rythme et de direction.

À l’arrivée, sans casser spécialement les codes, la dernière mouture signée adidas pour l’un de ses joueurs phares reste une création de haut niveau.

Le style est singulier, les coloris le sont pour l’instant aussi, mais ils sont également à l’image de ce joueur insaisissable, dont on attendra à nouveau beaucoup la saison prochaine, avec des Harden Vol. 6 aux pieds.

Note : 17/20

Poids de la chaussure (pointure 45) : 514 grammes

Prix : 150 euros sur Basket4Ballers

Barème de notation

– moins de 10/20 : déconseillée

– entre 10 et 15 : des défauts qui pourront en stopper certains mais des qualités qui en charmeront d’autres

– au-dessus de 15 : paire approuvée et recommandée !

