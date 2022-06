Test de chaussures | La Kyrie 8 passe entre les gouttes

Dans le genre plan de communication chaotique, Nike n’avait encore sans doute jamais vu ça. La marque à la virgule pensait avoir déjà tout expérimenté en la matière avec Kyrie Irving. Mais sur le terrain comme en dehors, le meneur des Nets demeure insaisissable.

Alors que sa cote était remontée auprès du grand public depuis son arrivée aux Nets aux côtés de Kevin Durant et qu’il surfait sur une Kyrie 7 qui avait plutôt bien marché, Kyrie Irving a tout bazardé en plein mois de juillet.

La star est complètement sortie des clous en postant un message sur ses réseaux sociaux dans lequel il critiquait Nike et la Kyrie 8. « Pour moi, elles sont à jeter ! », avait-t-il lancé avant de finalement calmer le jeu quelques jours plus tard.

Pour ne rien arranger, la promotion de la Kyrie 8 a été torpillée par la décision du joueur de ne pas se faire vacciner et donc de manquer le début de saison avec Brooklyn. Le modèle prévu pour la rentrée a donc finalement investi le marché en milieu de saison dans un contexte clairement pas idéal.

Plusieurs mois après sa sortie, Basket USA a eu l’occasion de tester ce qui reste un modèle de référence parmi les chaussures signatures actuelles. Et même si le design n’a visiblement pas plu à tout le monde, la Kyrie 8, également appelée « Infinity » (le 8 allongé étant signe de l’infini) vaut clairement le détour avec un modèle destiné aux petits gabarits comme lui, adeptes du crossover et à la recherche de répondant sur les appuis les plus exigeants.

CONFORT GÉNÉRAL

On s’y habitue très vite et c’est plutôt bon signe. Le modèle se distingue déjà par une languette bien rembourrée qui donne un aspect confortable à l’enfilage. Le confort est au rendez-vous, avec le maintien au niveau du talon et de l’avant du pied qui sécurisent le tout. Même chose au niveau du confort de la semelle, puisque les amortis avants et arrières offrent rapidement de bons retours.

La sensation globale est donc plutôt bonne même si elle ne s’impose pas comme une référence en la matière.

Note : 8,5/10

AMORTI

Sans être la qualité principale de ce modèle, l’amorti est plutôt efficace, avec une vraie sensation de rebond sur l’avant du pied, caractérisé par sa proximité avec l’unité Air Zoom, palpable sous la semelle intérieure.

La semelle intermédiaire en mousse souple, plus imposante au centre de la paire, joue son rôle de complément pour offrir un amorti correct. Le retour au niveau du talon est également bon.

Note :8/10

TRACTION

La force de Kyrie se situant dans les changements de direction, d’appui et d’accélération, la Kyrie 8 ne pouvait pas passer à côté de ce point.

La semelle « multidirectionnelle » en caoutchouc antidérapant ressemble à ce qui se fait de mieux en ce moment sur le marché. En pratique, elle répond parfaitement aux exigences standards en matière de traction, avec une bonne adhérence et une vraie sensation de contrôle sur les gros appuis et les changements de direction.

Note : 9/10

MAINTIEN ET STABILITÉ

Le maintien est plutôt bon, notamment sur l’avant du pied avec les deux bandes latérales qui viennent renforcer le laçage et qui se font bien sentir. Comme Nike le promettait, le talon semble aussi particulièrement contenu. La cheville l’est en revanche beaucoup moins, ce qui est peut-être en partie due au côté imposant de la languette.

Cet aspect offre en tout cas une plus grande amplitude de mouvement, un élément recherché par les joueurs au style déroutant comme Kyrie Irving et qui est bien présent sur cette Kyrie 8.

La stabilité est aussi plus que correcte, pour ce modèle Low qui fait bien corps avec le sol et dont le léger renfort au niveau de la semelle sur la partie latérale extérieure permet de répondre aux appuis les plus risqués.

Note : 9/10

FINITION ET DURÉE DE VIE

Au niveau du design, la paire semble comme scindée en deux entre la partie arrière sur laquelle figure le « Swoosh » et l’avant du modèle. C’est peut-être ce qui a rebuté Kyrie Irving à première vue.

Au niveau des finitions, la partie arrière, le col et la languette en mesh sont complétés par une empeigne tissée translucide censée accentuer un côté respirant. Les bandes assurant le maintien se distinguent généralement niveau couleurs. Le contenu de la languette varie selon les thèmes, même si la signature de Kyrie Irving revient souvent sur au moins l’une d’entre elles. Le logo du joueur ressort également sur le haut du talon. A noter également la présence du « 8 » sur la semelle intérieure et sous la semelle extérieure.

On aurait tendance à lui offrir une bonne durée de vie, que ce soit au niveau de la résistance de la semelle et de son apport dans le temps comme de la tige.

Note : 8/10

VERDICT

La Kyrie 8 aura connu une entrée en matière pour le moins mouvementée, entre les critiques de son principal intéressé, une sortie retardée et un contexte post-Covid qui n’a pas facilité sa promotion. C’est toute la difficulté des équipementiers face aux exigences de leurs protégés et la nécessité de produire toujours de meilleurs modèles.

Au delà de l’aspect purement technique, et des avancées technologiques qui permettent de créer des chaussures toujours plus sophistiquées et adaptées à la pratique du basket, les grandes marques s’en tirent aussi en proposant des modèles différents d’une année sur l’autre.

La Kyrie 8 n’est pas forcément moins bien que la 7 au niveau performance. Elle est en revanche différente au niveau design, avec une inspiration plutôt… Kyrie 6. C’est l’argument implacable derrière lequel Kyrie Irving a dû se ranger, et force est de constater que la Kyrie 8 a rapidement trouvé son public, sur le marché européen notamment. La touche « Uncle Drew » a encore de beaux jours devant elle.

Note : 17/20

Poids de la chaussure (pointure 44) : 380 grammes

Prix : 130 euros sur Basket4Ballers

Barème de notation

– moins de 10/20 : déconseillée

– entre 10 et 15 : des défauts qui pourront en stopper certains mais des qualités qui en charmeront d’autres

– au-dessus de 15 : paire approuvée et recommandée !

Les derniers tests Basket USA

– Air Jordan XXXV– 18,6/20

– Zoom Freak 3 17,6/20

– Jordan Zion 1 – 17/20

– Air Zoom BB NXT – 17/20

– Nike LeBron 18 – 17/20

– Curry Flow 8 – 16,8/20

– Layup REVO – 16,6/20

– Nike Kyrie 7– 16,6/20

– Curry Flow 9 – 16,6/20

– Zoom Freak 2 – 16,2/20

– Peak Lou Williams 3 – 15,8/20

– Jordan Why Not? Zer0.4 – 15,6/20

– Crossover Cutlure Kayo LP2 – 15/20

– Peak Lou Williams 2 – 15/20

– Peak Lou Williams 1 – 14,6/20

