Kyrie Irving calme le jeu avec Nike

Il y a une semaine, Kyrie Irving s’en prenait à Nike, son équipementier, sur les réseaux sociaux. La faute à la 8e version de sa chaussure signature, que le meneur de Brooklyn n’avait visiblement pas approuvée.

« Je n’ai rien à voir avec le design et le marketing liés à la prochaine sortie de la Kyrie8. Pour moi, elles sont à jeter ! Je n’ai absolument rien à voir avec ça ! Nike a décidé de les sortir sans mon accord, et sans tenir compte de mon avis. En conséquence, je m’excuse d’avance envers tous les vrais fans de la marque KAI11. »

Depuis, c’était toujours aussi flou sur la raison de la colère de Kyrie Irving, mais le basketteur a quand même publié un communiqué pour calmer les choses.

« Quand on construit quelque chose de grand, il y a des moments où on doit se recalibrer et se reconcentrer pour être certain que tout le monde est sur la même longueur d’onde. C’est là où la marque KAI11 et Nike en sont aujourd’hui. C’était injuste de critiquer Nike ou qui que ce soit d’autre. Ceci étant dit, nous travaillons méticuleusement, nous restructurons et nous ré-imaginons les choses ensemble pour être certain que ça soit bien », explique-t-il désormais dans un message publié par The Athletic.

Un simple coup de pression en place publique de Kyrie Irving pour obliger Nike à retravailler les Kyrie8, alors ?