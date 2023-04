C’est l’événement de cette fin de saison pour la marque au Jumpman et le joueur des Celtics : la Jordan Tatum 1, première chaussure signature de Jayson Tatum, est officiellement disponible partout dans le monde depuis ce week-end !

C’est un rêve d’enfant qui se concrétise enfin pour le joueur de 25 ans qui a franchi les étapes avec Boston depuis 2017 et sort aujourd’hui de sa meilleure saison régulière en carrière, à plus de 30 points en moyenne par match. Et c’est donc un pari mesuré pour Jordan Brand qui a misé sur l’un des plus gros talents de sa génération, et que Kobe Bryant avait rapidement désigné comme l’un de ses plus dignes successeurs.

Soucieux du moindre détail sur les terrains comme en dehors, Jayson Tatum s’est beaucoup investi dans la conception de ce premier modèle signature et peut être fier du résultat, avec une JT 1 qui remplit son premier objectif en répondant parfaitement à ses caractéristiques de basketteur.

La paire est ultra légère entre la composition d’une bonne partie de la tige en mesh léger et sa semelle principalement en mousse, et fait de son unité Air Zoom apparente, favorisant le confort de l’avant du pied, sa principale qualité.

Le design est également soigné, tant sur les compléments comme les bandes en cuir verni, que les motifs choisis selon les thèmes, et se démarque avec cette bande remontant depuis la semelle pour créer un appel d’air supplémentaire sur les parties latérales.

En résumé, le modèle a de quoi satisfaire les joueurs au profil explosif et vifs sur leurs appuis au niveau de ses caractéristiques techniques et a également tout pour plaire au grand public au niveau du style. Nul doute que la JT 1 sera la première d’une longue série !

CONFORT GÉNÉRAL

Il faut reconnaître que la paire est assez difficile à enfiler, mais c’est ce qui participe aussi au bon maintien du pied une fois chaussé. Le confort général est plutôt très bon. Le modèle est aéré et la mousse présente en majeure partie au niveau de la semelle fait son effet.

Mais ce qui ressort en premier dès qu’on porte la paire, c’est son incroyable légèreté ! Avec 360 grammes (en taille 45), c’est clairement la plus légère de sa catégorie, et la sensation est là aussi plutôt agréable.

Note : 8,5/10

AMORTI

C’est le point fort de cette Jordan Tatum 1 avec cette unité Zoom Air « à l’air » qui offre un retour remarquable sur l’avant du pied et même un peu avant, au niveau de l’aponévrose plantaire, un point que les équipementiers ont pris soin de perfectionner ces dernières années.

La majeure partie de la semelle étant dans une mousse confortable, un peu plus souple que la récente « Formula 23 » inaugurée sur la Luka 1, les retours sont également positifs au niveau du talon.

Note : 9/10

TRACTION

La JT 1 a pour particularité de ne posséder que de deux fines bandes de caoutchouc, stratégiquement placées sous l’avant du pied, le reste étant complétée de mousse aux motifs antidérapants.

Les deux bandes de caoutchouc font leur œuvre et permettent de maîtriser ses appuis à la perfection. Tous les changements de direction peuvent être sollicités sans appréhension. La mousse accroche également bien au sol.

Note : 8,5/10

MAINTIEN ET STABILITÉ

L’impression que la paire chausse un poil grand, dans le sens où tous les orteils n’arrivent pas au bout de la chaussure. Il est donc peut-être plus judicieux de viser une demi-taille en dessous, ou alors d’enfiler une deuxième paire de chaussettes. Ce détail n’altère que très peu le maintien. Les renforts latéraux qui remontent le long de la semelle complètent la qualité du maintien.

Bonne stabilité, même si le modèle est plutôt fin, on tient bien sur ses appuis. Rien de particulier de plus à signaler sur ce point.

Note : 8,5/10

FINITION ET DURÉE DE VIE

La Jordan Tatum 1 offre une finition très travaillée, la tige en mesh léger est assortie de bandes en cuir verni, également présente au niveau du talon, où figure la signature de Jayson Tatum.

L’ensemble de ses coloris a visiblement été le fruit d’un travail élaboré. C’est en tout cas le cas sur cette première version « Welcome To The Zoo », à apprécier dans ses moindres détails.

Tous les motifs ont été rigoureusement pensés, pour faire apparaître un « JT » sur l’avant du pied, ou simplement en clin d’oeil à son fils, Deuce, dont le nom est présent à l’intérieur de la languette.

Chacun appréciera selon ses goûts la principale particularité du design sur « l’aération » au milieu de la semelle. C’est ce qui fait aussi que le modèle se démarquera et qu’on le distinguera des autres sur un terrain.

Au niveau de la durée de vie, l’empeigne en mesh léger est présentée comme résistante. La mousse s’estompera forcément vite qu’une semelle traditionnelle en caoutchouc et aura également tendance à s’abîmer davantage en extérieur, même si c’est le cas de tous les modèles.

Note : 9/10

VERDICT

La Jordan Tatum 1 a tous les atouts, même au niveau du prix, pour transformer ce premier essai. Et si les modèles toujours plus légers sont à la mode, elle promet de faire un carton ! C’est ce qui restera en effet comme principal trait de cette JT1, son incroyable légèreté.

Le design peut interpeller de prime abord, mais l’ensemble est vraiment cohérent, le maintien latéral s’en retrouvant par ailleurs renforcé. Le confort général y est et la semelle est confortable et performante, tout en ayant elle aussi sa touche d’originalité.

Les coloris devraient être nombreux et en mesure de satisfaire le plus grand nombre. Et comme pour ses petits camarades, son parcours et ses bonnes performances en playoffs ne feront qu’augmenter son exposition.

Note : 17,2/20

Poids de la chaussure (pointure 45) : 360 grammes

Prix : à partir de 120 euros sur Basket4ballers

Barème de notation

– moins de 10/20 : déconseillée

– entre 10 et 15 : des défauts qui pourront en stopper certains mais des qualités qui en charmeront d’autres

– au-dessus de 15 : paire approuvée et recommandée !

