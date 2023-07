C’est dans un contexte compliqué que Russell Westbrook a officialisé le lancement de la Jordan Why Not .6, au soir de Noël. Arrivé dans une impasse aux Lakers, au terme de plusieurs saisons qui ont marqué son déclin, le meneur a finalement retrouvé l’étincelle un mois et demi plus tard, suite à son arrivée aux Clippers.

Chez le voisin, « Brody » a enfin retrouvé chaussure à son pied, et a été un élément clé de la fin de saison des coéquipiers de Nicolas Batum, finissant par rempiler pour deux ans dans la Cité des Anges, hier. Une belle récompense pour lui, et aussi pour son équipementier qui ne l’a pas lâché malgré cette période difficile, et a tout fait pour offrir la meilleure promotion à la Jordan Why Not .6 alors que le joueur vivait des moments compliqués aux Lakers.

Comme à son habitude, la sixième chaussure signature de Russell Westbrook est restée fidèle à ses codes en mêlant excentricités et technicité. Les originalités ne manquent pas, comme ce zip pouvant s’accrocher aux lacets et dont les crans parcourent l’ensemble du col, l’étiquette décentrée sur la languette, ou le voile recouvrant l’extérieure de l’empeigne, le tout sur une tige aux multiples superpositions. Du Russell Westbrook tout craché.

Le modèle n’en reste pas moins performant avec une très bonne accroche et une adhérence optimale, favorisant la vitesse, le point fort principal de Russell Westbrook, mais aussi la présence d’une unité Zoom Air bénéfique à l’avant du pied.

La « why Not » n’a peut-être jamais aussi bien porté son nom puisqu’au moment où on ne s’y attendait plus, au regard de la trajectoire de la carrière du meneur, sa chaussure signature reste une valeur sûre du marché, avec des garanties techniques et un petit plus pour les amateurs de style.

CONFORT GÉNÉRAL

Le confort général est assez appréciable, même s’il faut mentionner que la paire taille un peu grand. À voir s’il est plus judicieux de passer une demi-taille ou une taille en dessous.

Le modèle s’enfile facilement, grâce à l’apport d’une large languette en mousse, au design similaire à celle de la LeBron 20, mais en plus souple. La grande nouveauté de la Jordan Why Not .6, c’est ce zip que l’on peut remonter jusqu’au milieu des lacets et accrocher à la languette pour ajouter du maintien.

L’effet est notable et ne compresse pas le haut du pied pour autant. Le reste du maintien est bon et suffisamment flexible au niveau du col pour permettre les appuis les plus rapides. Enfin, niveau respirabilité, le pied n’est pas étouffée sous les différentes couches de la tige. L’avantage du zip réside aussi sur ce point, car il permet d’augmenter l’aération si besoin.

Note : 8,5/10

AMORTI

Parmi les points satisfaisants de cette Jordan Why Not. 6 on sent bien la grande unité Zoom Air présente à l’avant du pied, au niveau de l’aponévrose plantaire. Son apport est vraiment positif, sur l’amorti ou le rebond, en plus d’apporter également un plus sur le plan du confort.

Dans son ensemble, la semelle intermédiaire est plutôt confortable et offre un amorti dans les standards du marché.

Note : 8,5/10

TRACTION

Là aussi, la traction s’est calquée sur le haut du panier des tendances actuelles, avec une semelle extérieure en caoutchouc avec motifs à chevrons assez travaillée. Celle-ci monte très haut sur l’avant du pied pour assurer sur les appuis vers l’avant les plus vifs et coller ainsi au mieux aux caractéristiques de Russell Westbrook.

Pour ce qui est de coller, l’adhérence avec le sol est également optimale. Rien de particulier à signaler pour les appuis latéraux, qui accrochent bien eux aussi.

Note : 8,5/10

MAINTIEN ET STABILITÉ

Le maintien global est plutôt bon avec les accroches au niveau des lacets qui descendent jusqu’à la base de la chaussure, et l’option du zip sur le dessus qui peut aussi permettre un bon maintien sur le haut du pied.

La stabilité est correcte pour un modèle aussi léger. On note la présence d’une plaque en fibre de carbone au niveau de la voûte plantaire pour contribuer à la bonne stabilité.

Note : 8/10

FINITION ET DURÉE DE VIE

Comme c’est la tradition pour sa chaussure signature, Russell Westbrook a fait ressortir toute sa créativité pour faire en sorte que la Jordan Why Not se démarque de la concurrence. De ce point de vue, le meneur a réussi son coup. Passionné de mode, « Brody » a orné sa tige d’une multitude de matériaux et de nombreux détails.

La tige est composée de cuir synthétique, de parties en daim, et d’un tissu en mesh indéchirable, tandis que l’avant de la paire est recouvert par un voile transparent. La principale originalité au niveau du design réside dans ce zip qui peut être accroché à la languette et dont les crans entourent le col, avec un motif pour chaque cran faisait notamment apparaître l’inscription « Why Not » ou « RW ». Autre petite fantaisie, l’étiquette figurant sur la languette n’est pas centrée.

Le logo « Jumpman » et celui du joueur viennent garnir l’empeigne avec un RW brodé, la languette et le talon, sur lequel on distingue également « Why » sur la chaussure gauche et « Not ? » sur la droite. Voilà pour les nombreuses finitions de ce modèle pouvant reposer sur une semelle extérieure au style marbré, uni ou multicolore selon les coloris.

Rien de particulier à signaler sur la durée de vie de prime abord, si ce n’est que toutes ces couches et finitions sont autant de points d’usure potentiels. Reste ensuite à chacun d’en prendre soin pour les faire durer un maximum.

Note : 8,5/10

VERDICT

Russell Westbrook n’est pas un joueur comme les autres et sa chaussure signature non plus. La série Why Not de Jordan est une occasion de plus pour lui de se démarquer de la concurrence, en fournissant des modèles au design sophistiqué.

C’est le cas de cette Jordan Why Not .6, qui a su mettre l’accent sur son style singulier tout en restant au niveau sur le plan de la performance. Le modèle déborde de détails et d’originalités, avec une tige fournie, un zip remontant jusqu’au milieu des lacets et ce voile transparent sur une bonne partie de l’empeigne extérieure.

Pour ce qui est de la performance, la paire offre également de bonnes garanties et semble coller aux caractéristiques du joueur, avec une semelle maximisée pour bonifier la vitesse et une large unité Zoom Air au niveau de l’avant du pied parfaite pour l’amorti et la répétition des efforts verticaux.

Au moment où on ne l’attendait plus, Russell Westbrook a montré aux Clippers qu’il pouvait encore dominer son sujet au plus haut niveau. C’est un peu la même chose pour cette Jordan Why Not .6, qui n’a plus le même impact médiatique que ses modèles précédents, mais excelle toujours dans son domaine, autant dans le fond que dans la forme.

Note : 16,8/20

Poids de la chaussure (pointure 45) : 380 grammes

Prix : à partir de 150 euros sur Basket4ballers

Barème de notation

– moins de 10/20 : déconseillée

– entre 10 et 15 : des défauts qui pourront en stopper certains mais des qualités qui en charmeront d’autres

– au-dessus de 15 : paire approuvée et recommandée !

Les derniers tests Basket USA

– Air Jordan XXXV– 18,6/20

– Zoom Freak 3 17,6/20

– PG 6 17,6/20

–LeBron 20 17,4/20

– Nike KD 15 17,4/20

– Peak AW1 17.4/20

– Jordan Tatum 1 17.2/20

– Jordan Luka 1 17.2/20

– Puma Rise Nitro 17.2/20

– Nike LeBron 19 17,2/20

– Zoom Freak 4 17/20

– Curry Flow 10 17/20

– Air Jordan 37 – 17/20

– Jordan Zion 1 – 17/20

– Air Zoom BB NXT – 17/20

– Puma MB.01 – 16,8/20

– Layup REVO – 16,6/20

–Peak Flash 3 – 16,6/20

– Curry Flow 9 – 16,6/20