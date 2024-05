Aux côtés de la « Run », la « Cut », et la « Jump », on retrouve maintenant la Nike Air Zoom GT Hustle 2 pour venir compléter la collection « Nike GT » (pour « Greater Than ») de la marque à la virgule. Un modèle qui, comme son nom l’indique, se veut réactif et vif sur ses appuis.

Nike a mis le paquet sur l’esthétique avec une tige particulièrement travaillée, assortie de daim à l’avant pour compléter l’empeigne en mesh, et un « Swoosh » lui aussi soigné. Victor Wembanyama a été appelé en renfort pour la campagne publicitaire qui semblait faire de la pépite française le prochain ambassadeur de la paire. Or Wemby continue d’arborer ses bonnes vieilles Nike GT Run depuis le début de saison en NBA.

Comme pour BasketUSA, le joueur des Spurs n’a peut-être pas trouvé le petit plus qui aurait pu l’inciter à changer ses habitudes. La Nike GT Hustle 2 présente en effet de bonnes garanties dans son style entre confort et nervosité, mais ne se démarque pas spécialement du reste du marché. C’est notamment le cas de sa semelle avec une mousse Cushlon et un amorti Zoom Air Strobel classique, ou de sa languette piquée à LeBron James.

CONFORT GÉNÉRAL

Avec sa coupe assez haute, il faut prendre le temps de bien « faire » la paire sur les premières utilisations. On constate par ailleurs que la languette est la même que la LeBron 20, qui n’était pas vraiment un point fort du 20e modèle signature du King, peut-être à part au niveau design.

On a la possibilité d’ajuster le maintien avec un deuxième œillet au niveau du col, plutôt bien rembourré. Sans celui-ci, le maintien est vraiment léger, mais ça peut aussi être une volonté selon les profils. Le confort général est bon sans plus, avec une mousse en cushlon davantage dédiée à l’explosivité.

Note : 8/10

AMORTI

Avec une mousse en cushlon et une unité Zoom Air cousue sur toute l’empeigne, la Nike Air Zoom GT Hustle 2 offre un amorti réactif. On ne note pas d’aspect particulier sur le point du confort au niveau du talon.

La « rigidité » de la mousse en cushlon a également pour avantage d’octroyer un rebond plus dynamique.

Note : 8,5/10

TRACTION

Une bonne sensation « d’accrocher » avec le sol sur les premières utilisations. Les petites « bulles » présentent sous la semelle ne présentent en revanche aucun intérêt. Les appuis latéraux sont correctement assurés grâce notamment au finitions de la semelle sur les parties extérieures.

De quoi correspondre à l’ADN impulsif de cette Nike Air Zoom GT Hustle 2.

Note : 8/10

MAINTIEN ET STABILITÉ

C’est une bonne chose de pouvoir disposer d’un deuxième œillet au niveau du col pour pouvoir ajuster le maintien du haut du pied. Le reste du pied est également bien maintenu et permet l’exécution de tout type d’appui.

La stabilité est également correcte avec un transfert d’énergie notable sur les impulsions vers l’avant, même si on ne constate pas non plus de dispositif au centre de la semelle pour la favoriser

Note : 8,5/10

FINITIONS ET DURÉE DE VIE

On peut dire que le modèle est pour le moins soigné, avec sa tige en mesh, en couche renforcée par endroits, sa touche de douceur en daim à l’avant du pied, et son « Swoosh » qui a également été travaillé. La languette « à la LeBron » a au moins le mérite d’offrir une bonne aération à l’ensemble. À noter enfin l’inscription « Nike » sur le talon.

Rien de négatif à signaler sur la durée de vie. La tige semble assez « solide » et la semelle extérieure devrait être soumise à une usure classique.

Note : 9/10

VERDICT

Nike a ajouté une lignée à sa collection « GT » avec cette version « Hustle », qui se veut placée entre la « Cut » et ses qualités dynamiques et la « Run » pour sa souplesse et ses caractéristiques complètes.

À l’arrivée, la Nike Air Zoom GT Hustle 2 se distingue bel et bien par son dynamisme avec sa couche de mousse en Cushlon, au détriment d’un poil plus de confort. Visuellement, elle est aussi très réussie, que ce soit les finitions, les choix de matériaux et les coloris qui sont jusqu’à présent divers et variés. L’ajustement du maintien au niveau du col représente également un plus.

Une fois ces quelques qualités énumérées, on cherche encore le petit plus qui ferait que ce nouveau modèle pourrait se démarquer sur un marché déjà très concurrentiel. Victor Wembanyama a fait partie de la campagne de promotion de la paire, mais tarde un peu à la porter en match officiel, lui préférant pour l’instant la Nike GT Run.

L’avenir tranchera sur la place que parviendra à occuper la Nike Air Zoom GT Hustle 2 aux côtés de la Jump 2 et de la Cut 2, qui reste pour l’instant la plus plébiscitée par le grand public.

Note : 16,8 /20

Poids de la chaussure (pointure 45) : 370 grammes

Prix : à partir de 200 euros sur Basket4Ballers (les coloris « Community of Hoops » et « Transcend Time » sont en promo à 140 euros, les versions Modern Fundamental et à 160 euros)

Barème de notation

– moins de 10/20 : déconseillée

– entre 10 et 15 : des défauts qui pourront en stopper certains mais des qualités qui en charmeront d’autres

– au-dessus de 15 : paire approuvée et recommandée !

