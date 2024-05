Test de chaussures | La Zoom Freak 5 durcit le ton

Une nouvelle ère va voir le jour cette saison à Milwaukee avec l’arrivée de Damian Lillard pour épauler Giannis Antetokounmpo. C’est l’occasion de démarrer un nouveau cycle pour le « Greek Freak » et son équipe après deux échecs en playoffs en 2022 et 2023. Nike avait en quelque sorte anticipé cette volonté de changement en sortant au cours de l’été la cinquième chaussure signature de la superstar des Bucks, la Zoom Freak 5, un modèle considérablement revu, que ce soit au niveau du design ou de ses caractéristiques techniques.

On note ainsi la disparition du « Swoosh » inversé sur l’empeigne, qui avait fait la spécificité de la ligne de Giannis Antetokounmpo. À la place, la virgule est plus imposante et déborde même jusque sur la semelle. Niveau technique, le modèle répond davantage aux caractéristiques du « Greek Freak » en terme d’explosivité avec une semelle en Cushlon un peu plus rigide que les précédentes, et donc plus « dynamique ».

Un vent de fraîcheur va donc souffler sur les Bucks dans l’effectif comme aux pieds de leur « franchise player ». Dans les deux cas, tous les voyants sont au vert sur le papier. Reste maintenant à concrétiser le tout.

CONFORT GÉNÉRAL

La paire ses chausse sans trop de difficultés. On note tout de suite les attaches renforcées au niveau des œillets qui viennent offrir un bon maintien une fois la chaussure lacée. Pour ce qui est du confort général, le constat est également frappant par rapport aux précédentes « Zoom Freak » avec le retour d’une mousse Cushlon pour composer une semelle plus « dynamique », plus réactive, et peut-être donc un peu moins axée sur le confort et la souplesse. L’aération est plutôt correcte.

Note : 8/10

AMORTI

La dose de mousse en Cushlon est plutôt généreuse au niveau du talon et rend tout de même l’amorti de qualité. Seule une unité Air Zoom à l’avant du pied vient compléter le dispositif au niveau de la semelle.

On connaît les caractéristique du Cushlon, et ses qualités en terme de réactivité et qualité de rebond notamment. Un peu plus rigide que ses concurrentes, à l’opposée d’une mousse Nike React, elle permet plus de vivacité et mettra ainsi des profils impulsifs, similaires au « Greek Freak », davantage en valeur.

Note : 8,5/10

TRACTION

La qualité de la traction a toujours été un point fort de la ligne « Zoom Freak » et cette cinquième édition ne déroge pas à la règle. La semelle extérieure en caoutchouc antidérapant à chevrons est toujours aussi efficace, avec des rainures bien travaillées qui donnent une sensation d’adhérence proche de la perfection.

Tous les types d’appuis sont sollicités sans appréhension, avec, comme pour la Zoom Freak 4, un petit plus particulier sur l’avant du pied et les départs explosifs.

Note : 9/10

MAINTIEN ET STABILITÉ

Le maintien est plutôt bon, que ce soit au niveau de l’avant du pied avec sa coupe singulière, ou le laçage bénéficiant d’attaches pour renforcer le maintien de la partie supérieure. Des rembourrages en mousse significatifs au niveau du col assurent leur part au niveau de la cheville.

La stabilité est également correcte, grâce à semelle qui reste imposante et ses renforts latéraux légers mais efficaces au niveau de l’avant du pied.

Note : 9/10

FINITION ET DURÉE DE VIE

La tige a été particulièrement soignée avec une base en mesh assortie de motifs discrets, recouverte de bandes en cuir. Mais l’élément le plus marquant au niveau des finitions de cette Zoom Freak 5, c’est la disparition du « Swoosh inversé » sur l’empeigne.

Pour marquer le coup, la virgule est plus imposante, en cuir sur l’empeigne intérieure puisqu’elle déborde sur la semelle, ressortant en version tachetée. Le logo de Giannis Antetokounmpo figure toujours sur la languette, tout comme l’inscription « Nike Air » au niveau du talon.

Toujours fidèle à ses racines et à son cercle proche, Giannis Antetokounmpo a fait graver sur sa semelle intermédiaire les noms de plusieurs membres de sa famille, dont ses trois frères, Alex, Thanasis, et Kostas. La signature du joueur est quant à elle présente à l’intérieur de la languette. Nike a mis le paquet pour assurer sa promotion avec déjà sept coloris différents disponibles en France.

Rien à signaler en ce qui concerne la durée de vie. La semelle semble assez résistante pour durer suffisamment longtemps. La tige, et ses parties en mesh, assez fine par endroits notamment, sera peut-être un poil plus fragile.

Note : 8/10

VERDICT

Nike et Giannis Antetokounmpo ont sans doute eu le sentiment d’être arrivés à la fin d’un cycle après avoir sorti la « Zoom Freak 4 ». Cette cinquième version a donc été l’occasion de poser de nouvelles bases et d’opter pour un modèle aux caractéristiques un peu plus « nerveuses » pour correspondre davantage à la puissance de la star des Bucks.

À cela, un renouvellement a également été ajouté au niveau du design avec la fin du « Swoosh inversé » qui laisse sa place à une virgule qui reste dessinée de façon originale, pour compléter une tige également repensée.

Chacun se fera son opinion quant au design. Sur le plan technique, la « Zoom Freak 5 » a tous les atouts pour garder son rang parmi les modèles haut de gamme du marché. Avec toujours cette même qualité d’adhérence, un bon maintien et donc un amorti un peu plus ferme que les précédents.

Note : 17/20

Poids de la chaussure (pointure 45) : 373 grammes

Prix : à partir de 135 euros sur Basket4Ballers (le coloris « Made in Sepolia » est actuellement en promo à -30% soit 94,50 euros)

Barème de notation

– moins de 10/20 : déconseillée

– entre 10 et 15 : des défauts qui pourront en stopper certains mais des qualités qui en charmeront d’autres

– au-dessus de 15 : paire approuvée et recommandée !

