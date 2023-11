Test de chaussures | Air Jordan 38, l’ode à la gloire de Michael Jordan

A chaque rentrée, c’est le même refrain, à quoi va bien pouvoir ressembler la nouvelle Air Jordan ? Jordan Brand a mis fin au suspense cet été et s’est une nouvelle fois montrée ambitieuse dans ses choix pour l’Air Jordan 38. Avec notamment une tige particulièrement travaillée sur tous les points (revêtements et motifs) et sur laquelle le mesh tissé (présent sur les AJ36 et AJ37) a été remplacé par une zone maillée plus petite pour maintenir un bon niveau d’aération.

Comme souvent, le modèle fait la différence grâce à la qualité et la réactivité de sa semelle, Jordan Brand ayant trouvé une recette optimale entre sa mousse Formula 23, son dispositif X-plate et une unité Air Zoom Strobel plus basse pour un résultat proche de la perfection, à la fois confortable et avec du répondant sur le rebond.

Une Air Jordan 38 très « écolo »

Pour compléter le tout, la marque a opéré un retour aux fondamentaux en mettant à l’honneur la carrière de Michael Jordan par tous les moyens possibles. Sa saison exceptionnelle de 1993 est particulièrement illustrée, comme sur les détails en tissu sur l’empeigne rendant hommage au bilan de la saison régulière de 57 victoires pour 25 défaites, ou les trois diamants représentant le troisième titre consécutif remporté par les Bulls cette année là.

On notera également la volonté de Jordan Brand de se positionner en terme d’éco-conception puisqu’au moins 20% du poids de la Air Jordan 38 est issu de matériaux recyclés, faisant du modèle l’un des plus « écolo » du marché.

A l’arrivée, c’est encore du très lourd que vient proposer cette Air Jordan 38 avec des caractéristiques techniques bluffantes et des finitions pour le moins travaillées. Reste à voir où le grand public la placera parmi cette immense collection.

CONFORT GÉNÉRAL

La paire est facile à chausser, notamment en raison de sa (très) grosse languette et de la coupe assez basse au niveau du talon, à laquelle il faut s’habituer. Il faut également bien prendre soin de remonter le laçage jusqu’aux derniers œillets du col pour bénéficier du meilleur maintien.

Une fois aux pieds, les sensations sont assez exceptionnelles et le confort est au rendez-vous. On n’a qu’une envie, courir jouer au basket avec ! Les différents dispositifs présents au sein de la semelle se font bien ressentir, au niveau du talon, de l’avant du pied ou même de la voûte plantaire, où le confort est également à son maximum. L’ensemble paraît compact et vraiment efficace.



Note : 8,5/10

AMORTI

L’amorti et le rebond font partie des points forts de cette paire, entre confort et explosivité. La Air Jordan 38 dispose en effet de ce qui ressemble à un assemblage parfait pour offrir le meilleur amorti.

Déjà présente sur la Air Jordan 37, la mousse Formula 23, proche du Cushlon au niveau sensation, est idéalement complétée par une unité Air Zoom Strobel basse et une technologie X-Plate sous l’avant du pied pour les appuis multi-directionnels, censé mettre en valeur le « fade-away » et ses appuis latéraux à l’honneur . L’ensemble offre un compromis entre rigidité, réactivité et confort proche de la perfection.

Note : 9/10

TRACTION

Tout y est pour assurer la meilleure adhérence avec une semelle extérieure en caoutchouc antidérapant à chevrons, translucide sur certains coloris. Celle-ci est complété par la technologie « X-Plate » sur l’avant du pied avec en prime de subtils renforts latéraux sur l’avant du pied.

Comme pour la majorité des autres caractéristiques de la chaussure, la sensation première est l’efficacité. La semelle accroche quel que soit le type d’appui sollicité.

Note : 9/10

MAINTIEN ET STABILITÉ

Le maintien est assuré au niveau du col grâce à un laçage qui remonte assez haut. La coupe basse à l’arrière met toutefois le tendon d’Achille complètement à nu. Ce n’est pas forcément désagréable, mais ce n’est pas commun pour une Air Jordan. Le maintien à l’avant du pied est correct, sans plus.

Rien de négatif à signaler en terme de stabilité. Les appuis latéraux sont choyés avec le dispositif « X-Plate » et les légers renforts extérieurs sur l’avant de la semelle. Le transfert d’énergie pour les départs explosifs est également bien assuré.

Note : 8,5/10

FINITION ET DURÉE DE VIE

Chacun se fera son avis selon ses goûts, mais on peut tout de même souligner le travail minutieux de la marque au « Jumpman » pour mette en valeur l’histoire de Michael Jordan. Les « easter eggs » sont vriament nombreux. On peut notamment distinguer la partie brodée de l’empeigne, qui met en valeur la performance de MJ lors de la série du titre remporté en 1993, à 41 points de moyenne pour son troisième titre de champion consécutif. Sur certaines zones, les parties brodées soulignent ces statistiques, comme les 41 croisillons sur le col représentent la moyenne de 41 points ou les trois diamants sur le côté médian qui symbolisent le « Three-Peat ».

Certains motifs peuvent évoluer selon les coloris, également très originaux, comme ce modèle « WNBA » en orange sur lequel le logo de la ligue féminine apparaît sur l’une des languettes. Si la tige n’est plus en mesh tissé comme sur les AJ 36 et 37 l’empeigne conserve une partie en mesh tricoté pour assurer une bonne aération. C’est sans doute un meilleur compromis.

Enfin, le côté écologique de la paire dans sa conception, à 20% de son poids issu de matériaux recyclés, est un atout supplémentaire que la marque ne manque pas de mettre en avant, sur la boîte notamment.

Pour ce qui est de la durée de vie, des retours négatifs ont déjà été signalés au niveau des différents points d’usure pouvant intervenir sur la semelle. Les différents revêtements présents sur la tige seront également sujets à une attention particulière. Ce serait alors le seul bémol à attribuer à la paire.

Note : 8/10

VERDICT POUR L’AIR JORDAN 38

La série Air Jordan continue de traverser le temps avec plus ou moins de succès. Alors que les AJ 35 et 36 avaient été plébiscitées, la Air Jordan 37 a été moins en vue la saison dernière sur les parquets.

Jordan Brand devait revenir avec un modèle marquant pour relancer la machine, et a opté pour un nouvel hommage à la légende de Michael Jordan, avec des détails rappelant ses plus grands exploits présents sur les moindres recoins de la paire.

Au niveau technique, la Air Jordan 38 reste à la pointe de la technologie et le rendu offert par sa semelle est vraiment proche de la perfection. Seule une potentielle usure rapide au niveau de l’avant de la semelle extérieure serait à déplorer. Car pour le reste, les premiers retours sont plus que positifs.

Note : 17,2/20

Poids de la chaussure (pointure 45) : 397 grammes

Prix : à partir de 200 euros sur Basket4Ballers (le coloris WNBA est en promo à 160 euros, les versions Fundamental et Fiba à 140 euros)

