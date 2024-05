Est-ce qu’on ne tiendrait pas là le petit bijou de la rentrée 2023 ? En attendant les prochains tests à venir (dont la LeBron 21, qui semble bien partie pour dominer le marché cette année encore), la MB.03, troisième chaussure signature de LaMelo Ball, présente toutes les caractéristiques pour faire un carton.

Le meneur des Hornets a été le symbole du retour en force de la marque au félin, après avoir été élu rookie de l’année en 2021 et invité au All-Star Game la saison suivante. En attendant que son talent se concrétise en terme de résultats avec Charlotte, sa MB.03 s’érige déjà en référence sur le marché parmi les chaussures les plus complètes.

Les paires estampillées « MB » ont réussi à se démarquer et surtout à se faire une place parmi les modèles les plus prisés. Pour cette troisième version, Puma a encore frappé fort avec un design retravaillé et des coloris excentriques, ce qui fait sa force depuis le début de sa collaboration avec le meneur des Hornets, mais surtout des sensations optimales à tout point de vue, que ce soit au niveau du confort, de la réactivité, de l’adhérence et également du maintien.

L’équipementier allemand a appris de ses deux précédentes expériences pour aboutir à cette MB.03 proche de la perfection, avec une semelle plus semblable à celle de la MB.01 et un rendement global irréprochable.

CONFORT GÉNÉRAL

La paire se chausse relativement rapidement, avec notamment une large tirette présente sur la languette. On note aussi très vite la disposition astucieuse des œillets pour favoriser le maintien de l’ensemble du pied. Elle tape également à l’œil, formée comme une toile par ses croisements originaux.

Au-delà du rembourrage en mousse au niveau du col somme toute classique, on peut également percevoir et ressentir un léger rembourrage en mousse qui s’étend jusqu’à l’avant du pied, pour prolonger le confort mais aussi le maintien.

Le confort général est ainsi proche de la perfection, avec pour couronner le tout avec sa mousse Nitro idéalement dosée en guise de semelle intermédiaire

Note : 9/10

AMORTI

Niveau sensation, cette mousse Nitro semble moins rigide que sur la MB.02 et plus proche de la semelle de la MB.01, et c’est un gros, gros plus. L’amorti est d’un grand confort et en même temps suffisamment réactif pour satisfaire un bon rebond.

Le talon est suffisamment rembourré et le rendu pour l’amorti sur l’avant du pied est également très bon. C’est un point positif supplémentaire par rapport à la MB précédente.

Note : 9/10

TRACTION

Puma reste sur la tendance du marché avec une semelle extérieure en caoutchouc antidérapants à chevrons. L’adhérence n’en reste pas moins de haut niveau. On retrouve cette sensation de bien accrocher au sol et on se sent en grande confiance pour exécuter tout type d’appui. C’est là encore un des bons points de cette MB.03.

Note : 8,5/10

MAINTIEN ET STABILITÉ

Peut-être est-ce la tendance de LaMelo Ball à se blesser régulièrement qui a poussé Puma à se pencher sur la question, mais le maintien a été très bien pensé pour un résultat très réussi. Les œillets descendent suffisamment bas sur l’empeigne pour contribuer au bon maintien de l’avant du pied, tandis que le col est également bien maintenu.

On peut aussi souligner les parties de la semelle extérieure qui remontent sur la base de la tige pour contribuer au maintien, ainsi que la bande Formstrip sur les côtés pour compléter le dispositif.

Dans la lignée des deux MB précédentes, la stabilité est elle aussi bien assurée par cette semelle plutôt imposante. On est solide sur ses appuis et le transfert d’énergie est également très bon.

Note : 8,5/10

FINITIONS ET DURÉE DE VIE

Puma va encore mettre le paquet en multipliant les coloris « osés » et c’est ce qui fait tout le charme de la collection MB, qui fait partie des modèles les plus plébiscités sur le marché. Les deux premières versions « LaFrancé » en vert fluo et « Toxic » en violet, rose et vert, ont annoncé la couleur.

Certaines finitions pourraient évoluer selon les coloris. Pour le reste, la tige en mesh tissé est censée symbolisée des flammes ornées de griffures sur l’empeigne. Les différents slogans et logos du joueurs figurent sur la languette et le haut du talon, où le logo Puma est également présent, aux côtés des inscriptions « M.E.L.O. 01 OF ONE » et « 1+1+1 ». Pour terminer, on peut souligner un grand « RA » ressortant sous la semelle d’une chaussure et « RE » sur l’autre, pour évoquer une fois encore la rareté du joueur et la singularité de la collection « MB ». A noter enfin que la boîte du coloris « LaFrancé » comportait une deuxième paire de lacets, en vert « Volt ». C’est toujours un petit plus appréciable !

Seul le temps (et l’utilisation de chacun) sera juge de la durée de vie du modèle. La base de la tige est renforcée en TPU, mais l’empeigne peut être plus exposée. À l’intérieur de la chaussure aussi, les rembourrages latéraux en mousse pourraient vite s’effilocher.

Note : 8,5/10

VERDICT

La MB.03 présente ici le résultat des apprentissages effectués par Puma sur les deux précédents modèles. Les modèles MB.01 et 02 étaient déjà très bons, et ont conquis le grand public avec leurs coloris « flashy ». Mais cette troisième mouture est sans nul doute la meilleure.

La semelle se rapproche davantage de celle de la MB.01 et offre des sensations exceptionnelles avec un meilleure confort. La tige est axée sur le maintien à tous les niveaux. Et le design reste original avec un thème précis comme pour les deux éditions précédentes, alors que les coloris promettent encore de défrayer la chronique.

Il faut vraiment se creuser la tête pour lui trouver des défauts (aération ?). Tous les ingrédients semblent en tout cas présents pour que la MB.03 fasse un tabac sur les parquets cette saison. En attendant la suite, la MB.03 est pour l’instant en passe de succéder dignement à la PG 6, référence de la saison 2021-2022, et à la LeBron 20 de la saison passée, en tant que coup de cœur BasketUSA sur ce début d’exercice 2023-2024.





Note : 17,4/20



Poids de la chaussure (pointure 45) : 425 grammes

Prix : le coloris « Toxic » est disponible à 130 euros sur Basket4Ballers, le « LaFrancé » à 150 euros.

Barème de notation

– moins de 10/20 : déconseillée

– entre 10 et 15 : des défauts qui pourront en stopper certains mais des qualités qui en charmeront d’autres

– au-dessus de 15 : paire approuvée et recommandée !

