Toujours impressionnant sur le terrain, LeBron James le reste également sur le marché des sneakers, où sa ligne signature dicte le ton chaque saison depuis plus de vingt ans. Les années passent mais le joueur comme sa paire de chaussures restent toujours aussi compétitifs. C’est encore le cas cette année avec la LeBron 22, un modèle presque parfait qui a su se renouveler tant au niveau du design de la tige, avec un « Swoosh » qui ressort différemment, l’apparition d’une grosse signature sur le talon, mais aussi sur l’aspect technique, au niveau de la composition de la semelle notamment.

Au-delà de ses caractéristiques « basket » qui restent irréprochables, avec un peu plus de dynamisme que la version précédente, on peut également compter sur Nike pour soigner tous les détails et chercher des coloris toujours originaux pour satisfaire le plus grand nombre. LeBron James a immédiatement fait confiance à son équipementier en décidant de porter la LeBron 22 dès cet été, lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, remportant la compétition avec un coloris en or lors de la finale face à la France.

Rien que pour ça, la LeBron 22 restera un modèle à part dans la collection de LeBron James, qui a en plus fêté ses 40 ans sur le parquet avec cette 22e chaussure signature aux pieds.

CONFORT GÉNÉRAL

Nike a tendance à tailler un poil trop petit mais on ne ressent pas trop de difficultés pour chausser le modèle à la bonne taille cette fois. La languette fait partie des ajustements apportés par rapport aux deux LeBron précédentes, et c’est un plus à souligner. Celle-ci est bien plus rembourrée et plus agréable au toucher.

Le confort général est conforme à ce qu’on attendait, avec une partie avant plutôt rigide au niveau de la semelle pour favoriser un rebond dynamique, et un poil plus de confort sous le talon. L’autre « nouveauté » de cette LeBron 22, c’est que la semelle extérieure ne fait pas toute la longueur, une spécificité qui n’altère pas la qualité générale du confort.

A noter que la LeBron 22 emprunte différents matériaux selon les coloris pour composer sa tige, ce qui joue sur la qualité de l’aération. Sur le modèle « Christmas Limelight » par exemple avec une tige en cuir synthétique, les quelques trous d’aération à l’avant restent insuffisants.

Note : 8,5/10

AMORTI

La LeBron 21 avait un peu surpris en offrant un mix davantage axé sur le confort avec une bonne couche de mousse en guise de semelle intermédiaire. On revient ici sur une version bien plus « réactive ». Si la semelle extérieure est scindée en deux parties, la composition de la semelle intermédiaire est bien plus complexe.

La partie avant est composée de trois unités « Zoom Turbo » pour assurer un rebond dynamique, le milieu (sans surface extérieure en caoutchouc) est complété par une couche de mousse « Cushlon 2.0 » tandis que l’arrière comporte une unité Zoom Air qui offre un très bon amorti.

L’ensemble est très satisfaisant. On ressent bien la volonté de Nike d’offrir la rigidité nécessaire sur l’avant pour satisfaire les profils explosifs et une touche de confort sous le talon également appréciable.

Note : 9/10

TRACTION

La traction reste l’un des points forts de la ligne LeBron. La nouvelle disposition de la semelle extérieure, avec deux plaques distinctes, de taille presque ovale, ne modifie pas cette caractéristique.

Le revêtement en caoutchouc antidérapant à chevrons multidirectionnels es suffisamment élargi jusqu’au parties latérales pour accompagner les appuis extérieurs les plus vifs. Les démarrages vers l’avant sont aussi favorisés par cette partie avant de la semelle particulièrement réactive. La chaussure accroche parfaitement au sol, un vrai régal sur les premières utilisations.

Note : 9/10

MAINTIEN ET STABILITÉ

La LeBron 21 avait assuré un minimum pour le maintien général avec la présence de câbles « Flywire » sur l’empeigne. Aucun dispositif particulier ne vient compléter le maintien sur cette LeBron 22. Même chose pour la cheville, libre de mouvement, on peut tout juste noter un col plutôt bien rembourré à l’arrière pour bien tenir le talon.

C’est un peu la même chose pour la stabilité, si ce n’est que celle-ci reste de très bonne facture et c’est un élément important. La a surface de la semelle court suffisamment sur les parties latérales avant pour offrir une bonne stabilité.

Note : 8,5/10

FINITIONS ET DURÉE DE VIE

C’est avec une grande admiration qu’on voit les modèles signature se renouveler, particulièrement pour les collections importantes comme les KD ou les LeBron. En l’occurrence, Nike a encore réussi à surprendre en partant sur un nouveau design, pour la semelle mais qui concerne aussi la tige.

Celle-ci se compose de deux parties dont les matériaux diffèrent selon les coloris, séparés par un contour qui forme le signe Nike sur l’empeigne extérieure et la signature de LeBron James sur le talon. Les différents matériaux utilisés permettent à la LeBron 22 de se renouveler et de multiplier les déclinaisons. Comme toujours, les finitions sont également remarquables sur cette 22e chaussure signature du King, à commencer par la boîte, toujours aussi soignée. Mention spéciale également pour la languette, avec un revêtement bien plus agréable et un petit médaillon sur lequel on peut lire « XXII ».

Là aussi, les finitions peuvent changer selon les coloris, déjà au nombre de huit disponibles à la vente en France. Sur la LeBron 22 « Christmas Limelight », les lacets sont apparentés à des flocons de neige. On retrouve également un flocon sous le milieu du pied, tandis que le revêtement de la semelle extérieure fait également penser à des cristaux de neige. Autant de petits détails qui changent au fil des coloris et offrent ses spécificités à chaque modèle.

Rien à signaler de particulier concernant la durée de vie de la tige. La semelle extérieure serait peut-être plus à surveiller dans le temps.

Note : 9,5/10

VERDICT

Nike revient avec un modèle un peu plus dynamique que la LeBron 22, avec une semelle plutôt bien pensée, avec de la réactivité sur la partie avant et une unité Zoom Air à l’arrière pour préserver une touche de confort. Nike aurait pu se contenter d’une semelle intermédiaire de la mousse « Zoom X » du moment, mais a préféré innover, pour un rendu qui colle parfaitement aux besoins d’un LeBron James, à son âge.

Le design de la tige a également été revu avec les contours du « Swoosh » pour séparer deux parties distinctes, et sa signature à l’arrière. Côté technique, on reste également sur du très haut de gamme, notamment en terme de traction et de stabilité.

Pour le reste, on peut compter sur Nike mais aussi le King pour en faire la meilleure promotion.

Note : ⭐⭐⭐⭐

Poids de la chaussure (pointure 45) : 485 grammes

Prix : entre 152 et 200 euros selon les coloris sur le site Basket4Ballers

Barème de notation

– moins ⭐⭐ : déconseillée

– entre ⭐⭐ et ⭐⭐⭐ : des défauts qui pourront en stopper certains mais des qualités qui en charmeront d’autres

– ⭐⭐⭐⭐ : paire approuvée et recommandée

– ⭐⭐⭐⭐⭐ : paire exceptionnelle !

