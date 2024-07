Test de chaussures | La GT Cut 3 a toujours la cote

Voilà un peu plus de trois ans déjà que Nike a dévoilé sa série « Nike GT« , dont la GT Cut 3 est la dernière née. Il s’agit d’une sélection haut de gamme de trois lignes de chaussures aux profils bien définis, entre la GT Run, la GT Jump, axée sur le confort, et la GT Cut, une chaussure spécialement concoctée pour les joueurs les plus percutants. La série a trouvé un bel écho auprès du grand public mais aussi parmi les joueurs pros comme Tyler Herro ou encore Tyrese Maxey avant que ce dernier ne signe chez New Balance.

La GT Cut 2 avait ainsi été un franc succès et la troisième du nom, sortie début janvier en France, a également reçu un bel accueil. La paire a gardé ses caractéristiques techniques en terme de traction, d’adhérence sur les changements d’appuis les plus vifs, mais aussi de légèreté.

L’arrivée de la mousse Zoom X

Là où la GT Cut 3 a su se démarquer, c’est par le choix de sa semelle intermédiaire, en optant pour la mousse « Zoom X », utilisée pour la première fois sur une chaussure destinée à la pratique du basket. Tous les équipementiers sont à la recherche des meilleurs compromis et fabriquent leurs propres mixtures, entre la UA Flow d’Under Armour, la Nike React de Nike, la Nitro Foam de Puma ou encore la récente Formula 23, utilisée pour la première fois par Jordan Brand sur la Luka 2.

Nike n’a rien inventé pour la GT Cut 3, innovant simplement en allant chercher une mousse habituellement utilisée pour les chaussures de running comme la Zoom VaporFly 4%, portée par le marathonien Eliud Kipchoge, médaillé d’or olympique en 2016. Et le résultat est au rendez-vous, avec un parfait mélange entre amorti et dynamisme et un confort qui dure dans le temps. De quoi bonifier un modèle qui apportait déjà son lot de garanties, au niveau du maintien également avec l’apport de câbles Flywire sur l’avant du pied.

CONFORT GÉNÉRAL

On ressent la qualité du maintien dès qu’on enfile la paire, dû aussi au fait que Nike taille parfois un poil plus serré (à ajuster avec une paire de chaussettes plus finies si besoin). Les parois en TPU au niveau du talon et les câbles Flywire sur l’avant du pied font immédiatement leur effet.

Au niveau du confort global, le ressenti est plutôt très bon, et la toute nouvelle mousse « Zoom X » y est pour beaucoup. Habituellement destinée pour les chaussures de course, elle offre une très bonne sensation de confort tout en étant également réactive sur le rebond. On sent aussi que sa rigidité, au toucher surtout, va lui garantir une bonne longévité.

Pas vraiment fan de la languette en revanche, que ce soit au niveau du matériau que de la découpe. La paire est enfin plutôt très bien aérée, et plutôt légère puisque tout a été pensé en ce sens, y compris la composition de la tige, et son textile ultra fin.

Note : 8,5/10



AMORTI

C’était la grande inconnue de ce nouveau modèle et c’est au final un gros point positif que d’avoir opté pour cette mousse Zoom X en guise de semelle intermédiaire. Pas de bulle d’air ou d’artifice du genre, mais une bonne couche de cette toute nouvelle mousse pour une chaussure de basket.

On s’attendait à un rendu similaire à une mousse en Cushlon classique. Le résultat est bien plus complet, avec un mix parfait entre confort, une bonne qualité d’amorti, également au niveau du talon, et dynamisme sur le rebond. Sa densité et sa qualité devraient aussi lui permettre de durer dans le temps, un avantage non négligeable.

Note : 9/10



TRACTION

La traction se veut être le point fort de la ligne Nike GT Cut, et le résultat est à la hauteur des deux précédents modèles, parmi les plus plébiscités de la collection sortie en 2021. Avec cette capacité à « couper » et garantir des appuis latéraux fiables qui ont séduit certains des meilleurs « ankle breakers » de la NBA.

La semelle extérieure en caoutchouc à chevrons multidirectionnels est parfaitement adaptée pour les changements de direction rapides et le transfert d’énergie vers l’avant pour les départs sur la pointe des pieds.

Note : 9/10



MAINTIEN ET STABILITÉ

Le maintien général est de niveau correct. La cheville reste assez libre de mouvement. L’avant du pied est en revanche bien contenu grâce aux câbles « Flywire » rejoignant les oeillets, et dont l’efficacité n’est plus à prouver.

La disposition de la semelle, élargie sur les côtés et à l’arrière, contribuent à assurer une bonne stabilité pour une paire plutôt légère. L’ensemble est également complété par une plaque en plastique sous le milieu du pied pour équilibrer le tout sur des changements de direction rapides.

Note : 8,5/10

FINITIONS ET DURÉE DE VIE

La tige emprunte des matériaux légers avec une finition en daim à l’avant du pied. La paire est surtout très aérée sur la partie supérieure du pied. Une bande de TPU remonte sur l’avant de la chaussure pour davantage de protection.

Le design reste assez classique, avec un « Swoosh » sur l’empeigne et le haut de la languette, ainsi que l’inscription « Nike » à la verticale sur le talon. Au niveau du choix des coloris en revanche, il y a de quoi faire puisque Nike a déjà sorti 11 coloris différents pour plaire au plus grand nombre, avec notamment cette version « USA Basketball » en vue des Jeux Olympiques.

Il y a en revanche à redire sur la durée de vie avec pour principal point négatif la finesse du haut du col qui s’abîme très vite. La finesse de la tige et le revêtement de la languette sont également sujets à une usure plus rapide que la normale. À voir également au niveau de la semelle au niveau du talon où la coupe pourrait poser problème.

Note : 7,5/10



VERDICT DE LA NIKE GT CUT 3

Destinées aux attaquants les plus virevoltants, les deux précédentes versions de la Nike GT Cut ont vu leur côte monter en flèche devant la GT Run et la GT Jump. La Nike GT Cut 3 a su conserver cet héritage en restant sur ses qualités, en terme de dynamisme et de réactivité tout en parvenant à innover positivement avec cette mousse « Zoom X » du plus bel effet.

Le compromis entre la légèreté des matériaux et leur faible durabilité, notamment au niveau du col, est en revanche à revoir. La coupe de la languette sera également à laisser à l’appréciation de chacun. Pour le reste, le modèle est une réussite, offrant un résultat optimal au niveau du confort, du dynamisme du rebond, de la qualité et de la sécurité des appuis ainsi que du maintien.