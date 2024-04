Une magnifique Curry 11 « Mouthguard »

Même si les Warriors sont déjà en vacances, battus cette nuit par les Kings, Stephen Curry aura tenu son rang, portant parfois son équipe à bout de bras pour terminer à plus de 26 points et 5 passes décisives en moyenne sur 74 matchs disputés. Son équipementier Under Armour l’a accompagné toute la saison avec la Curry 11 et vient de sortir un nouveau coloris « Mouthguard » pour l’occasion.

Le rendu est plutôt réussi avec une tige bleu ciel et une semelle blanche de circonstance à l’approche des beaux jours. La Curry 11 « Mouthguard » est disponible sur Basket4Ballers au prix de 170 euros.