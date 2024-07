Derrière LeBron James (et bien sûr Michael Jordan), Kevin Durant est le joueur NBA qui dispose de la plus grande collection de chaussures signature. Grâce à sa longévité, sa régularité dans l’excellence, et sa fidélité à son équipementier, la superstar des Suns a donc eu l’honneur de porter son 17e modèle signature sur la fin de saison : la KD 17, un modèle qui symbolise à sa façon l’empreinte laissée par KD sur la ligue depuis maintenant plus de quinze ans.

Forcément, Nike et Kevin Durant ont les idées claires sur ce qu’ils recherchent en terme de performance, et la KD 17 a sur ce point opté pour les mêmes caractéristiques « techniques » que sur les versions précédentes.

C’est surtout le cas au niveau de la semelle, entre sobriété et efficacité pour la semelle intermédiaire, composée d’une fine couche de mousse agrémentée d’une unité Air Strobel sous le talon et d’une unité Zoom Air, le tout reposant sur une semelle extérieure bien travaillée.

Pour innover, le modèle a donc revu le design de la tige, par rapport à la KD 16, avec des renforts latéraux en TPU ondulés remontant jusqu’aux œillets sur une base en mesh. Un motif qui fait penser à la Nike Air Max Plus, les fameuses « TN », mais aussi à la moins connue Nike Air Flight Determination, datant également de la fin des années 90. L’ensemble a également pour but d’apporter un plus au niveau du bon maintien jusqu’à l’avant du pied.

Chacun se fera son avis sur le choix du design. Pour ce qui est du reste, la KD 17 s’érige inévitablement parmi les modèles les plus complets du marché, offrant un bon compromis entre confort général et dynamisme, mais aussi solide sur ses appuis, fidèle aux caractéristiques de l’un des meilleurs attaquants de l’histoire du basket.

CONFORT GÉNÉRAL

La paire se chausse sans trop de problème. C’est plutôt bien taillé. La languette est agréable et généreusement rembourrée de mousse jusqu’à l’avant. Au niveau du col aussi, les parois en mousse sont confortables.

Le confort général est similaire aux modèles précédents, dû à la composition de la semelle plus axée sur le dynamisme, avec un confort juste correct. La tige contient un très léger dispositif d’aération, avec quelques trous au niveau du talon.

Note : 8/10

AMORTI

Avec une semelle plutôt dans la gamme « rigide », la KD 17 dispose d’un amorti correct et d’un bon rebond. Le modèle se veut « nerveux », au détriment du confort global, de manière un peu plus accentué que sur une LeBron, mais bien moins qu’une PG par exemple.

La semelle intermédiaire a toutefois été assortie d’une unité Air Strobel sous le talon et d’une unité Zoom Air à l’avant du pied pour accompagner une couche de mousse classique relativement fine. L’ensemble donne une sensation correcte entre son confort d’amorti et sa capacité à rebondir fort.

Note : 8/10

TRACTION

La semelle extérieure classique en caoutchouc à chevrons multidirectionnels est un modèle du genre en terme d’adhérence et d’ « accroche » au sol. On a bien cette sensation de coller au parquet et de pouvoir bien allonger sur les appuis sans le moindre risque.

Rien de novateur pour autant mais le résultat est là.

Note : 8,5/10

MAINTIEN ET STABILITÉ

C’est de nouveau l’un des petits plus de la paire, avec un maintien déjà bien assuré à la base du talon, mais surtout sur le milieu et l’avant du pied avec ses renforts en TPU partant de la base de la tige et remontant jusqu’aux œillets. Une fois bien serré, l’ensemble est bien maintenu, jusqu’à l’orteil.

La cheville est bien plus libre de mouvement, KD ayant traditionnellement privilégié des modèles à la coupe basse, en accord avec son profil de joueur.

La stabilité est également très bonne, sans réel artifice pour mettre en valeur cet aspect si ce n’est le fait que le pied est bien maintenu et donc parfaitement stable, et que les appuis latéraux peuvent être accomplis sans crainte. On note comme souvent la présence d’une plaque placée au milieu de la semelle extérieure pour apporter également plus de stabilité.

Note : 9/10

FINITIONS ET DURÉE DE VIE

Pour compléter une base avant en mesh et un revêtement en cuir au niveau du talon, la KD 17 a donc opté pour ce tout nouveau « cadrage » en TPU sur l’empeigne, sous forme de tiges ondulés partant de la semelle intermédiaire pour remonter jusqu’aux œillets. Un clin d’œil à la Nike Air Max Plus « TN » ? Le dispositif est assorti d’un petit plus inédit, des rembourrages en mousse entre chaque tige.

Pour le reste des finitions, le « Swoosh » est également en TPU, une pastille « EASY » figure à la base du talon sur la semelle extérieure en caoutchouc, juste en dessous de l’inscription « Kevin Durant » à la verticale. Selon les coloris, l’inscription « Easy Money » est également visible sur la semelle intermédiaire. Une bulle d’air sur laquelle figure le logo du joueur est aussi présente sur la languette.

Sortie en France depuis mi-mai, la KD 17 n’est pour l’instant disponible qu’en quatre coloris, « Sunrise » pour Phoenix, « Penny » pour son idole d’enfance Penny Hardaway, « USAB » en vue des Jeux Olympiques de Paris, et enfin la paire « Alchemist » issue du « Producer Pack » 2024, déjà disponible à la commande.

La durée de vie de l’empeigne est peut être l’un des points où la KD 17 pourrait être mise en difficulté, notamment sur du frottement, ou de l’usure au niveau des rembourrages en mousse. Tout dépendra comme toujours de l’utilisation que chacun en fait. Il en va de même pour la durée de vie de la semelle extérieure, en fonction du revêtement utilisé, qui devrait résister à une usure classique.

Note : 8,5/10

VERDICT DE LA KD 17

Nike est resté sur la même méthode pour faire de la KD 17 une affaire qui roule. La 17e chaussure signature de Kevin Durant a osé le changement sur le design tout en gardant les mêmes garanties sur le plan technique, avec une semelle correspondant à ceux qui ont apprécié les KD précédentes, un peu rigide mais tout de même convenable au niveau du confort, et avec une très bonne traction.

Au-delà du choix du design de la tige, que certains verront comme du réchauffé, c’est avant tout sur ses qualités « basket » que la paire va miser pour conserver sa place parmi le haut du panier, avec également un bon maintien pour couronner le tout.

La KD 17 n’a pas bénéficié d’une exposition optimale pour l’instant, la faute à l’élimination aussi sèche que prématurée des Suns en playoffs. Mais avec les Jeux Olympiques de Paris 2024 et la prochaine saison, la 17e chaussure signature de KD a encore de quoi montrer ce qu’elle a sous le capot.

Note : ⭐⭐⭐⭐

Poids de la chaussure (pointure 45) : 442 grammes

Prix : disponible à 160 euros sur Basket4Ballers

Barème de notation

– moins ⭐⭐ : déconseillée

– entre ⭐⭐ et⭐⭐⭐ : des défauts qui pourront en stopper certains mais des qualités qui en charmeront d’autres

– ⭐⭐⭐⭐ : paire approuvée et recommandée

– ⭐⭐⭐⭐⭐ : paire exceptionnelle !

Les derniers tests de Basket USA

Nike : PG 6 – LeBron 21 – LeBron 20 – Nike KD 15 – Air Zoom GT Jump 2 – Zoom Freak 5 – Air Zoom GT Hustle 2 – Ja 1

Jordan Brand : Tatum 1 – Tatum 2 – Air Jordan 38 – Luka 2 – Air Jordan 37 – Why Not .6 – Zion 3

Adidas : Trae 3

Peak : Peak AW1 – Flash 3

Puma : MB.03 – Rise Nitro – All-Pro Nitro – Scoot Zeros

New Balance : TWO WXY V4

Under Armour : Curry 11

Layup : Revo II – Revo

B.Ease : Suspended Low