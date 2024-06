Puma a surpris en septembre dernier en dévoilant une chaussure signature pour le rookie Scoot Henderson avant même que ce dernier n’ait disputé ses premiers matchs en professionnel : la Scoot Zeros. Dans une NBA complètement absorbée par l’effet Victor Wembanyama suite à la Draft 2023, le pari pouvait sembler sacrément osé. Surtout avec le terme « zero » dans le nom.

L’équipementier allemand est pourtant resté dans son rôle « d’outsider du Game » en signant le meneur de Portland et en espérant faire le même coup qu’avec LaMelo Ball en 2021. A la différence notable que le joyau des Hornets était déjà rookie de l’année lorsque la MB.01 est sortie.

Pour un prix raisonnable (à partir de 110 euros), la « Scoot Zeros » affiche de bons standards au niveau technique et a donc misé sur le design pour essayer de faire la différence et essayer d’attirer un public jeune, avec plusieurs choix de matières pour composer la tige assortie d’une bande « Formstrip », ou des contours au style « dents de requin », inspiré de la Air Jordan 5.

Si la paire tient la route, force est de constater que l’engouement autour de la paire sortie en début de saison est jusque là resté assez léger, puisque le meneur a vécu une première saison globalement compliquée en NBA.

CONFORT GÉNÉRAL

La paire se chausse facilement. Le rembourrage à l’intérieur du col est généreux et donc agréable, même chose pour la languette bien épaisse dotée.

Une fois portée, la sensation est plutôt bonne niveau confort, que ce soit sur les appuis au niveau du talon ou de l’avant du pied, ce même si la composition de la semelle n’a pas été particulièrement travaillée. En résumé, l’ensemble est plutôt limité, mais fait le job.

8/10

AMORTI

Difficile de faire plus sommaire au niveau de la semelle intermédiaire, uniquement composée de la mousse PROFOAM EVA développée par Puma. Celle-ci est généreuse sous le talon pour bien absorber l’amorti. Le rebond sur l’avant du pied est également agréable, même si encore une fois, aucun dispositif ne vient compléter l’ensemble.

Quant à la mousse PROFOAM EVA, on peut la classe entre les mousses Nike Zoom React et Taichi (Peak) parmi les plus souples du marché, et celles en Cushlon et Formula 23, un peu plus rigide. Elle offre donc un bon compromis entre confort et le dynamisme recherché par des profils similaires au style de Scoot Henderson.

8/10

TRACTION

L’effet dynamique est accentué au niveau de l’aponévrose, où l’épaisseur de la semelle intermédiaire est un poil plus réduite. La semelle extérieure en caoutchouc à haute abrasion offre un rendu assez qualitatif en terme de sensation.

On accroche très bien au sol et le profil de la chaussure correspond, là encore, parfaitement à celui de Scoot Henderson, un joueur agressif sur ses prises d’appui.

8,5/10

MAINTIEN ET STABILITÉ

Le maintien est assez léger. La cheville est assez libre et aucun dispositif en dehors du laçage ne vient compléter le maintien de l’avant du pied. C’est sans doute là aussi la volonté du joueur, de garder une certaine liberté de mouvement, que ce soit au niveau de la cheville que pour l’avant du pied, doté d’un embout arrondi assez large.

Niveau stabilité, on peut noter la présence d’une fine tige sous le milieu du pied entre la semelle intermédiaire et la semelle extérieure. La stabilité sur l’arrière de la chaussure est bonne. Pas de renforts latéraux particuliers pour compléter la stabilité sur l’avant du pied. Pour autant, le rendu global est correct.

8,5/10

FINITIONS ET DURÉE DE VIE

On voit bien l’influence de l’expérience « MB » de LaMelo Ball avec une volonté de mettre paquet sur le design pour accompagner des coloris « Flashy ». Puma a multiplié les différents textiles pour composer la tige, entre mesh tricoté, du daim, mais aussi cette bande « Formstrip » apparaissant comme une flamme sur l’empeigne, censée compléter le maintien.

Des contours en forme d’étoile viennent embellir l’avant du pied, toujours dans l’optique d’attirer l’œil. Enfin, on peut souligner la présence d’une tirette plutôt rigide, du logo « S » de Scoot Henderson sur la languette, et de finitions sur la semelle avec un effet « dents de requin » qui font penser au motif présent sur la Air Jordan 5.

La Scoot Zeros est pour l’instant disponible en cinq coloris plutôt divers, avec notamment une version « Georgia Peach » en hommage à son état natal de Géorgie, ou une collaboration avec 2K Sports sur le coloris « NBA 2K ».

Pour ce qui est de la durée, de vie, la tige semble à première vue solide, même si la superposition des textiles augmente le nombre de potentiels points d’usure, sur les contours de l’avant du pied ou la bande « Formstrip » sur l’empeigne notamment. La semelle paraît également robuste et suffisamment épaisse pour durer dans le temps.

8,5/10

VERDICT

A l’image de l’année rookie de Scoot Henderson, la Scoot Zeros peine à démarrer. Les qualités sont pourtant là, pour le joueur comme pour sa première chaussure signature.

La chaussure n’est pas exceptionnelle sur le plan technique, propre à un modèle d’entrée de gamme vendu à partir de 110 euros., avec une semelle « minimale » qui offre pourtant un assez bon compromis, et un design fait pour attirer l’attention.

On reconnaît là une certaine inspiration née de la « success story » de LaMelo Ball avec la MB.03, que Puma a essayé de retranscrire avec le rookie des Blazers. Le résultat n’a peut-être pas été au rendez-vous, mais cette version « Zero » profitera sans doute à l’avenir, dans la suite de la collaboration entre Puma et Scoot Henderson, tout en espérant voir ce dernier se rapprocher d’un destin de « franchise-player » plutôt que de sixième homme.

Note : ⭐⭐⭐⭐

Poids de la chaussure (pointure 45) : 448 grammes

Prix : disponible à 110 euros sur Basket4Ballers

Barème de notation

– moins ⭐⭐ : déconseillée

– entre ⭐⭐ et⭐⭐⭐ : des défauts qui pourront en stopper certains mais des qualités qui en charmeront d’autres

– ⭐⭐⭐⭐ : paire approuvée et recommandée

– ⭐⭐⭐⭐⭐ : paire exceptionnelle !

