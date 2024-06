Déjà qu’il est de plus en plus difficile de se faire une place sur le marché des sneakers en étant novateur et original, la mission l’est d’autant plus lorsqu’il s’agit de lancer une nouvelle ligne signature. Il faut parvenir à être original tout en essayant de plaire au plus grand nombre, le tout en partant de zéro.

La collection « Zion » de Zion Williamson illustre bien cette problématique, avec un joueur au profil bien particulier, et un début de carrière compliqué par les blessures, ce qui n’a pas facilité la tâche de son équipementier pour en faire la promotion.

À l’arrivée, Jordan Brand continue de se chercher pour aider la Zion à se démarquer et à trouver son public. La marque au « Jumpman » avait concocté un modèle haut de gamme pour la Zion 1, avec une identité forte, comme le « Z » traversant l’empeigne, avant de se raviser pour la Zion 2. L’ailier des Pelicans se dirigeait vers sur une saison blanche, la Zion 2 a donc donné pour une chaussure un peu moins qualitative.

Qu’en est-il pour cette Zion 3 ? On est un peu entre les deux. Le design et les caractéristiques principales de la paires ont à nouveau été revus sans que le résultat final ne soit époustouflant, avec des atouts en terme de maintien et de stabilité, et des manquements pour ce qui est de la traction et du confort général. La paire se démarque aussi avec une semelle intermédiaire en guise de de semelle intérieure, dont chacun se fera son propre avis.

On reste donc sur un modèle loin de ce qui se fait de mieux actuellement, une façon sans doute pour « Jordan Brand » de « limiter la casse » en attendant que le joueur en montre davantage sur le terrain et soit à la hauteur de son statut « d’icône » avec lequel il est arrivé dans la ligue, avant de plancher à nouveau sur des modèles plus étoffés…

CONFORT GÉNÉRAL

Premier constat : Jordan Brand a opté pour une coupe bien plus basse que la Zion 2. Il faut un peu forcer pour chausser la paire les premières fois, signe que le maintien va être présent, et c’est le cas. La base du talon et le col sont bien rembourrés et participent à cette sensation de maintien.

Ça l’est beaucoup moins au niveau du confort avec une semelle à première vue plutôt rigide. On sent toutefois bien l’amorti Zoom sous l’avant du pied pour une bonne qualité de rebond. Très peu voire pas d’aération du tout même si les parois sont assez fines.

Note : 7,5/10

AMORTI

Toute l’originalité de cette Zion 3 réside dans la composition de sa semelle, avec un revêtement extérieur en caoutchouc, des renforts en TPU assez rigides… Et c’est tout ! Pour la dose de confort, Jordan Brand a remplacé la semelle intérieure par une semelle inédite, remplaçant la semelle intermédiaire !

Sous le pied, au contact de la chaussette, on y retrouve donc principalement de la mousse « Formula 23 », plutôt rigide, et qui convient aux profils « dynamiques » pour ne pas dire « nerveux », comme peut l’être un Zion Williamson, et une unité Zoom Air sous l’avant du pied. On part donc plutôt sur du répondant en terme de rebond au détriment du confort et de l’amorti. C’est aussi là une volonté de mettre en valeur l’une des principales qualités de Zion Willamson, la vitesse de son deuxième saut.

Note : 8/10

TRACTION

La semelle extérieure est dotée d’un revêtement classique en caoutchouc antidérapant à chevrons. On note aussi la présence de renforts au niveau de la semelle extérieure au niveau du talon, et des parties latérales au milieu et à avant du pied.

Mais ces renforts accentuent plus sur la stabilité que sur la qualité de la traction, qui est à peine meilleure que celle de la Zion 2.

Note : 8/10

MAINTIEN ET STABILITÉ

C’est le principal point fort de la Zion 2. Le pied est bien compressé et donc bien maintenu, avec là encore des protubérances latérales au niveau de la semelle intérieure pour bien maintenir le milieu du pied et éviter tout « flottement ».

La qualité du maintien reste un enjeu majeur pour Zion Williamson, notamment après sa mésaventure avec Duke, lorsqu’il avait fait exploser la semelle sur un appui dévastateur, une image qui avait fait le tour du monde et que Jordan Brand ne veut surtout pas revoir avec la Zion.

La stabilité est elle aussi plutôt bonne, avec un support en plastique accompagnant la semelle sous le milieu du pied pour assurer le transfert d’énergie de l’arrière vers l’avant.

Note : 8,5/10

FINITIONS ET DURÉE DE VIE

Il faut reconnaître que les finitions sont à classer parmi les bons points de la paire. Si la composition de la tige n’a plus rien à voir avec la Zion 2, on ne peut pas enlever à Jordan Brand son effort sur le design avec une coupe basse et de nouveaux motifs pour orner l’empeigne.

La tige comporte trois superpositions, avec une base ressemblant à du cuir et une empeigne en textile, recouverte de ce nouveau motif qu’on retrouve sur chaque coloris. Le logo Zion est très réussi et figure en gros sur le talon, au dessus d’un « Jumpman » en rouge sur fond noir pour le coloris « Mud, Sweat and Tears ». On aurait d’ailleurs pu espérer davantage de choix au niveau des coloris. Le dernier « NRG Z-3D » en trois dimensions est une réussite qui doit désormais en appeler d’autres.

Parmi les dernières finitions, on peut noter la présence d’un autre « Jumpman » sur la languette, juste au dessus du « III ». Le logo « Zion » figure aussi sous la semelle. Les initiales « ZW » sont visibles sur la semelle extérieure, et l’inscription « Shock The World » figure à l’intérieur de la languette.

Note : 8,5/10

VERDICT

Jordan Brand continue de tâtonner pour la collection signature de Zion Williamson avec trois modèles bien différents à chaque tentative, et contrairement à ce qu’on pourrait penser, la troisième n’est pas forcément la plus aboutie.

La Zion 3 s’en sort peut-être mieux au niveau du design, et assure en terme de maintien, mais ne conjugue pas encore toutes les caractéristiques techniques pour faire partie du haut du panier, pour ce qui est de l’amorti et de la traction notamment. Peut-être est-ce une question d’habitude, mais la semelle intérieure qui fait office de semelle intermédiaire a de quoi surprendre, et pas forcément positivement.

Après avoir mis le paquet sur la Zion 1, que le joueur a très peu porté au final, Jordan Brand a peut-être revu ses ambitions à la baisse, ce qui a donné des Zion 2 et 3 un peu moins qualitatives, le temps que le joueur des Pelicans se montre davantage sur les terrains de la NBA. La saison 2023/24 de Zion Williamson, qui réalise sans doute sa campagne la plus aboutie de sa carrière, avec à la clé une belle 5e place à l’Ouest occupée par New Orleans, donnera sûrement plus de garanties à Jordan Brand pour l’avenir.

Reste à voir si la marque au Jumpman repartira à nouveau d’une page blanche pour la Zion 4, ou si elle conservera les atouts de la Zion 3, et qu’elle saura y ajouter cette fois les compléments nécessaires pour tenir tête aux meilleures sneakers du « Game ».

Note : 16,4

Poids de la chaussure (pointure 45) : 420 grammes

Prix : disponible à 150 euros sur Basket4Ballers

Barème de notation

– moins de 10/20 : déconseillée

– entre 10 et 15 : des défauts qui pourront en stopper certains mais des qualités qui en charmeront d’autres

– au-dessus de 15 : paire approuvée et recommandée !

