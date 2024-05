Après la « Iron Feet », et la « Suspended », voici la « Suspended Low », dernier modèle développé par l’équipementier français B.Ease. La marque créée en 2017 par Eric Remond a sorti ce modèle « Low » de la « Suspended » en octobre dernier, avec pour objectif d’apporter quelques corrections par rapport à la version précédente, en accord avec les retours effectués par les joueurs.

C’est donc une « Suspended Low » revisitée qui a vu le jour, assortie de quelques corrections visant à bonifier l’ensemble. Le système du chausson dépourvu de languette a laissé place à un laçage plus classique, la composition de la semelle intermédiaire a également été revue et son mariage avec la semelle de propreté en bi-matière offre un résultat qui vaut le détour, en terme de confort notamment.

Avec les éclairages de son principal créateur, la « Suspended Low » est donc passée sur le gril de Basket USA pour ce test confirmant la présence de la petite dernière de B.Ease parmi les meilleurs modèles « Low » du marché.

CONFORT GÉNÉRAL

La paire est très facile à enfiler, bien plus que la Suspended classique, conçue sous forme de chausson, sans languette. Sur la version Low, la languette est pour le coup bien rembourré, un petit plus toujours agréable.

La sensation de confort global est immédiate, et si la nouvelle mousse utilisée pour la semelle intermédiaire y joue certainement un rôle, on peut également noter la qualité de la semelle de propreté qui vient contribuer au confort général.

Note : ⭐⭐⭐⭐⭐

L’œil d’Eric Remond :

Pour nous la qualité de la semelle de propreté, c’était un élément super important. C’est un élément qu’on peut plus facilement travailler. L’idée était de jouer sur le confort et à la fois la technicité avec le bounce, la transmission d’énergie et autres. On l’a travaillé en bi-matière. La première couche est en mousse à mémoire de forme, permettant de s’adapter au corps de chacun et d’apporter une approche directe qui est extrêmement moelleuse et confortable. Sa particularité, c’est le confort, par contre, elle ne permet pas d’avoir un dynamisme suffisant. Tu perds le côté « bounce ». Du coup, on l’a couplé avec de l’EVA, un matériau certes plus traditionnel, mais qui permet d’avoir ce côté retour d’énergie, de l’arrière vers l’avant. C’est pour ça qu’on a opté pour ce couplage, pour avoir le confort statique mais aussi dynamique.

AMORTI

La semelle intermédiaire a été retravaillée et c’est donc sur ce point que la Suspended Low se démarque de sa grande sœur. L’objectif de proposer un ensemble un poil plus souple est réussi, avec l’effet complémentaire apporté par la semelle de propreté.

On garde suffisamment de rigidité pour préserver le dynamisme attendu par les utilisateurs de modèles Low, au profil plus « légers ». C’est donc un gros point positif du modèle.

Note : ⭐⭐⭐⭐

L’œil d’Eric Remond :

On avait eu des retours sur la version Mid, comme quoi la semelle était trop dure, surtout pour les poids légers. Notre idée de base était d’avoir une semelle qui soit très durable. La particularité de la mousse, sur la durabilité, ça reste le tassement. Ce sont des alvéoles d’air, donc plus tu appuis dessus, plus ça se tasse. Vu qu’on est passé sur une Low, pour des profils qui sont davantage pour des joueurs extérieurs, plus légers, on a retravaillé la densité de la mousse pour avoir quelque chose de légèrement plus souple, sans que ce ne soit trop souple non plus pour ne pas impacter la durabilité.

TRACTION

La paire est dotée d’une semelle extérieure en caoutchouc à chevrons classique, avec une belle surface à l’avant du pied pour davantage de contrôle et un appui plus agressif. Le revêtement accroche plutôt bien avec le sol, même sur du goudron.

Tous les appuis sollicités peuvent être exécutés sans problème, que ce soit sur de l’impulsion vers l’avant ou des mouvements plus latéraux.

Note : ⭐⭐⭐⭐

MAINTIEN ET STABILITÉ

Le système de laçage est un point sur lequel B.Ease a voulu se démarquer, restant cette fois sur le même principe que la Suspended Low avec la présence de de sangles de tirage utilisées sur les parachutes complétées à des oeillets plus classiques. L’ensemble offre un maintien optimal, le talon étant notamment pris en compte grâce au laçage B-stable.

La stabilité est également très bonne, due notamment à la large surface du pied au contact avec le sol. Pour un modèle Low, c’est également un plus.

L’œil d’Eric Remond :

C’était un point assez important pour nous. Il est couplé sur une partie avant où la semelle est beaucoup plus large, qui permet d’écarter les doigts de pied. Pour nous, c’est important qu’un basketteur ait la plus grande surface de contact au sol. Ce qui permet de réduire aussi les risques d’entorse. L’idée, était d’avoir cette augmentation de surface sur l’avant, ce qui veut dire aussi que derrière, le bloc talon doit être bien verrouillé à l’arrière. C’est pour ça qu’on a travaillé à un système de laçage qui permet de bien enrôler le pied sur la partie arrière et de bien le verrouiller à l’avant, pour faire le lien. Le système de laçage est à la fois adaptatif, avec ses sangles et l’oeillet qui permet de bien verrouiller le bloc talon.

Note : ⭐⭐⭐⭐

FINITIONS ET DURÉE DE VIE

La composition de la tige de la Suspended Low a permis à B.Ease de mettre en avant son engagement écologique, avec l’utilisation de matériaux inédits, issus du recyclage. La base de la tige est ainsi composé de toile de parachute provenant de bouteilles en plastique recyclé.

L’accent est mis sur la résistance, avec une bande thermosoudée en guise de protection à l’avant du pied, et un renfort en TPU sur la base arrière. Le design est plutôt classique dans l’ensemble, avec une semelle intermédiaire tachetée, la présence du logo de la marque B.Ease au bas des lacets, sur la bande recouvrant les lacets et sur l’empeigne, et une tirette à l’arrière.

On notera enfin la présence d’un ballon de basket sous la semelle, où le slogan « Every Shot Count » parcourant la languette et la tirette parmi les ultimes détails. Seuls deux coloris sont pour l’instant disponibles, en noir et blanc pour l’un, vert et blanc pour l’autre.

La durée de vie globale du modèle est également très bonnes. Les oeillets classiques sont les premiers à donner des signes de fatigue avec le temps, mais il suffit de lacer un peu plus fort. Les protections à l’avant du pied et sur le talon sont efficaces, et la durabilité de la semelle reste très bonne, même après une utilisation régulière.

Note : ⭐⭐⭐⭐

VERDICT

B.Ease a profité de la sortie d’un modèle Low pour revoir sa copie et profiter des retours sur la version Mid pour bonifier ce nouveau modèle. Le pari est réussi, la marque française est parvenu à délivrer une véritable Suspended « 2.0 ». La chaussure s’est améliorée au niveau de sa semelle intermédiaire avec un poil plus de souplesse, est plus facile à enfiler, offre un bon répondant en terme de traction tout en gardant le même ADN, sur sa démarche écologique notamment.

La paire offre de belles caractéristiques techniques surtout pour un prix défiant toute concurrence, à 99 euros. De nouveaux coloris sont attendus pour compléter la collection sortie en octobre dernier pour préparer la saison estivale

L’œil d’Eric Remond :

On continue à rester dans l’essence même de la marque, c’est à dire déjà un travail collaboratif, avec les joueurs. C’est un modèle qui n’est pas développé pour une personne, mais avec des joueurs au sens large, aussi bien amateurs que professionnels, et d’apporter ce côté confort et performance à prix accessible. On a sorti un modèle qui est plutôt très performant pour 99 euros. Je dis souvent que si on apporte beaucoup de marketing autour, on la sortirait à 120 euros. Mais notre idée, c’est de rendre accessible un outil de performance, et donc pour ça, de sortir un modèle à moins de 100 euros.

Note : ⭐⭐⭐⭐

Poids de la chaussure (pointure 45) : 447 grammes

Prix : disponible à 99 euros sur Beasebasket.com

Barème de notation

– moins ⭐⭐ : déconseillée

– entre ⭐⭐ et⭐⭐⭐ : des défauts qui pourront en stopper certains mais des qualités qui en charmeront d’autres

– au-dessus de ⭐⭐⭐⭐ : paire approuvée et recommandée !

