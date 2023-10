La marque française B.Ease a sorti la « Suspended Low »

BasketUSA continue de suivre la belle aventure lancée par Eric Remond, fondateur de la marque « B.Ease » qui n’en est plus à son coup d’essai sur le marché des chaussures dédiées à la pratique du basket. Après la « Iron Feet » et la « Suspended », B.Ease a lancé une campagne de crowdfunding en avril dernier afin de pouvoir développer un nouveau modèle, la « Suspended Low ».

La communauté a répondu présent et la version Low de la Suspended est désormais disponible en deux coloris sur le site officiel de la marque !

Bien que ce soit principalement la coupe du modèle qui a été revu, Eric Remond a précisé avoir profité de l’occasion et des retours de sa communauté pour ajuster également la semelle intermédiaire avec une mousse un peu plus souple.

« On avait déjà pas mal utilisé les feedbacks de nos modèles précédents sur les points qu’on pouvait corriger, sur ce que notre communauté n’a pas trop apprécié. On a un peu retravaillé le modèle, même s’il n’a pas énormément changé. On a surtout privilégié une autre matière pour la mousse, parce qu’on nous disait qu’elle était un peu trop dure. On a cherché quelque chose de légèrement plus tendre, même si on ne voulait pas trop accentuer cet aspect. Parmi les tests de mousse qu’on avait faits, on avait constaté que les mousses trop légères avaient tendance à se tasser. On voulait garder quelque chose de dense. On a travaillé aussi avec des joueurs pros qui ont pu tester le modèle et nous donner leur retour pour travailler ça », a-t-il expliqué.

La Suspended Low est d’ores et déjà disponible en deux coloris, une version en blanc, vert et gris et une deuxième en noir, blanc et beige. Son prix ? 99 euros avec frais de livraison offerts.

Plus d’infos sur le site officiel de B.Ease