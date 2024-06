Test de chaussures | La Tatum 2 dans la lumière

Les playoffs des chaussures signature a livré son verdict. Entre la Harden Vol. 8 de James Harden, la Book 1 de Devin Booker, la KD 17 de Kevin Durant, la A.E. 1 d’Anthony Edwards, la Jordan Luka 3 de Luka Doncic, la Kai 1 de Kyrie Irving, c’est la Jordan Tatum 2 qui tiré son épingle du jeu aux pieds de Jayson Tatum, sacré champion NBA il y a deux semaines pour la première fois de sa carrière.

La superstar des Celtics a su faire preuve de patience et cette ultime récompense arrive à point nommé. Même s’il a joué sur courant alternatif jusqu’à la fin des playoffs, JT n’a jamais été aussi dominant, allant jusqu’à terminer meilleur marqueur, meilleur rebondeur et meilleur passeur des finales. Il ne lui aura manqué que le trophée de MVP.

En terme de,sponsoring aussi, Jayson Tatum et Jordan Brand ont été au rendez-vous avec cette deuxième chaussure signature de très bonne facture, dans la lignée de la JT1. La Jordan Tatum 2 est un petit bijou, entre son design épuré, sa composition travaillée et sa semelle efficace en terme de confort, d’explosivité et de stabilité, le tout pour un prix plus que raisonnable.

La JT 2 a su garder l’ADN de sa première version, avec cette fois des renforts en tissu et en mousse pour envelopper la base de l’empeigne et la semelle, là où la JT 1 avait opté pour deux « cadres » en TPU. L’avènement de la carrière du joueur restera donc accompagné dans l’histoire par ce modèle tout à fait à la hauteur et au cœur de l’événement.

CONFORT GÉNÉRAL

Une fois bien lacée, la Jordan Tatum 2 assure en premier en terme de maintien sur l’avant du pied. Les rembourrages en mousse au niveau du col sont minimes, et la languette assez fine. Le maintien est en revanche bien plus « fuyant » au niveau du talon et de la cheville. Un point qui peut vu comme une qualité pour certains, et un défaut pour d’autres.

La sensation de confort intervient ensuite grâce à semelle intelligemment pensée. Les premières sensations sont bonnes en terme d’amorti, d’appui et de rebond. Le modèle est également léger et semble correctement aéré, notamment à travers la languette.

Note : 8,5/10

AMORTI

La Jordan Tatum 2 offre un très bon amorti sans pour autant avoir entassé les technologies dernier cri dans la semelle. L’ensemble est simplement doté d’une unité Air Strobel sur toute la longueur assortie d’une bonne dose de mousse EVA classique en guise de semelle intermédiaire.

Rien de clinquant, mais le résultat est là, sur la qualité du rebond et de l’amorti, apportant un plus dans le confort général sans pour autant affecter le dynamisme de la chaussure.

Note : 8,5/10

TRACTION

Là encore, la semelle extérieure n’a rien de révolutionnaire, mais le revêtement en caoutchouc fait parfaitement l’affaire. La paire accroche très bien au sol, et au delà du bon transfert d’énergie, et de bonnes sensations sur les démarrages vers l’avant, on peut noter une mention spéciale sur les appuis latéraux qui sont idéalement accompagnés.

Note : 8,5/10

MAINTIEN ET STABILITÉ

Le modèle est bien taillé et l’avant du pied est maintenu de façon optimale. C’est beaucoup moins le cas de la cheville et du talon, qui a tendance à être assez libre de mouvements malgré un insert en TPU censé contribuer à le maintenir.

La stabilité est en revanche très bonne, et c’est ce qui fait l’un des points forts de la paire, avec une réelle sensation sécurisante sur les appuis latéraux, même si la paire ne dispose pas de renforts spécifiques à ce niveau sur sa semelle.

Note : 9/10

FINITIONS ET DURÉE DE VIE

Jordan Brand a bien évidemment mis le paquet sur le design et les finitions de la deuxième chaussure signature de l’un de ses joueurs phares.

Les matériaux composant la tige peuvent varier selon les coloris. Les deux « cadres » vides qui faisaient le lien entre la base de l’empeigne et la semelle sur la JT 1 ont cette fois été remplacés par deux « bulles » en tissu et en mousse.

Le logo « JT » du joueur apparaît sur la languette, tandis que les logos « Jumpman » ressortent quant à eux au niveau du talon et de la semelle. On note également en dernières finitions la présence du numéro zéro de Jayson Tatum, figurant à la base du talon, l’inscription « Find a way » gravée sur la semelle intermédiaire, et le prénom de son fils Deuce, à l’intérieur de la languette.

Niveau durée de vie, rien de particulier de négatif à signaler. Il s’agira de soigner l’empeigne selon l’usage. Le dessous de la semelle devrait quant à lui offrir une bonne résistance à l’usure.

Note : 9/10

VERDICT DE LA JORDAN TATUM 2

Voilà un modèle qui arrive à point nommé pour sacrer l’aboutissement de toute une vie. La Jordan Tatum 2 restera à jamais le modèle qui aura accompagné Jayson Tatum jusqu’à son premier titre NBA.

La JT 2 a elle aussi un profil de championne, avec un design « fit », une identité renforcée et des caractéristiques techniques au rendez-vous, en terme d’amorti, de traction, de stabilité… sans artifice mais efficace.

La deuxième chaussure signature de Jayson Tatum avait tout pour briller et peut désormais mirer son reflet dans l’étincelant trophée Larry O’Brien. Le destin a fait de cette paire un modèle qui restera dans cet exercice 2023-2024. Aux côtés de la LeBron 21 et de la MB.03, la Jordan Tatum 2 peut ainsi prétendre au podium des meilleurs sneakers de la saison.

Note : ⭐⭐⭐⭐

Poids de la chaussure (pointure 45) : 423 grammes

Prix : disponible à 130 euros sur Basket4Ballers

Barème de notation

– moins ⭐⭐ : déconseillée

– entre ⭐⭐ et⭐⭐⭐ : des défauts qui pourront en stopper certains mais des qualités qui en charmeront d’autres

– ⭐⭐⭐⭐ : paire approuvée et recommandée

– ⭐⭐⭐⭐⭐ : paire exceptionnelle !

