Devin Booker a fait partie des derniers joueurs NBA à bénéficier d’une ligne signature. L’attente était considérable autour de la sortie de la Book 1, qui a investi le marché mondial en mars dernier, et qui s’est présentée comme une chaussure sortant quelque peu de l’ordinaire.

L’arrière des Suns a été à l’origine de la ligne directrice et Nike a pu recueillir toutes ses idées pour créer un modèle qui se démarque de la concurrence, pouvant se porter autant sur le terrain qu’en dehors. C’était la volonté du joueur, et le résultat est à la hauteur de ses attentes. C’est maintenant au public de choisir comment la porter.

« Le basket est mon mode de vie. Je le vis au quotidien. Je voulais quelque chose qui me permette de me réveiller et de porter la même chaussure que celle que j’ai portée avant d’aller au lit, sur le terrain et à la maison. C’était quelque chose d’important pour moi. Certaines personnes les achètent juste pour les porter en dehors du terrain. D’autres l’achèteront juste pour jouer au basket », avait déclaré le joueur à l’occasion de la campagne de promotion de la paire.

La tige est à la fois simple et soignée, avec encore beaucoup de détails habilement glissés. Elle rend surtout hommage aux modèles qui ont marqué la vie de Devin Booker, sur et en dehors du terrain, avec des clins d’œil prononcés à la Air Force 1 et au design de la ligne Kobe, la Kobe 4 en particulier.

Si ce côté « lifestyle » est la principale singularité mise en avant par la marque à la virgule, c’est sur l’aspect performance que la Book 1 sera avant tout jugée. Heureusement, sur le plan technique, la paire n’est pas en reste, offrant notamment un bon maintien, un confort correct et une adhérence de qualité.

CONFORT GÉNÉRAL

Mieux vaut viser une demi-taille au dessus pour disposer du meilleur confort comme c’est généralement le cas avec les modèles Nike. La première sensation qui ressort une fois la paire aux pieds, c’est le maintien présent au niveau du col grâce à son rembourrage généreux. Celui-ci encercle bien la base de la cheville sans trop la compresser pour autant.

Le confort général est bon même si la semelle intermédiaire en Cushlon 2.0 mise davantage sur le dynamisme et le rebond. On est par exemple loin du confort de la Air Jordan 39, mais ça reste correct. L’aération n’est pas spécialement un point fort non plus.

Note : 8,5

AMORTI

La semelle intermédiaire aurait mérité d’un apport sous l’avant du pied pour compenser la rigidité de la mousse Cushlon 2.0. On se contente donc de l’unité Zoom Air placée sous le talon pour contribuer au bon amorti.

L’ensemble reste correct, privilégiant un rebond vif pour peut-être un peu moins de confort mais qui conviendra aux profils d’arrières « dynamiques » comme peut l’être un Devin Booker.

Note : 8,5

TRACTION

L’intégralité de la surface du pied colle avec le sol d’une semelle en caoutchouc à chevrons plutôt classique. Les crans sont assez profonds, et l’adhérence reste plus que correcte, avec des contours bien prononcés pour épouser les appuis latéraux les plus exigeants, en partant sur une courbe incurvée à l’intérieur du pied et renforcée sur la partie extérieure.

Le design de l’avant du pied rend en revanche les départs vers l’avant peut-être un peu moins percutants que sur certains modèles concurrents.

Note : 8,5

MAINTIEN ET STABILITÉ

Le maintien global de la chaussure est très bon malgré le manque d’un renfort au niveau du talon ou de dispositif présent en ce sens sur l’empeigne. La semelle est assez épaisse et garantit de bons appuis.

C’est un peu la même chose pour la stabilité du modèle, qui bénéficie aussi des contours extérieurs au niveau de la semelle. On peut également noter la présence d’une plaque de plastique présente sous le milieu du pied pour contribuer à la bonne stabilité.

Note : 8,5

FINITIONS ET DURÉE DE VIE

Nike a mis le paquet pour offrir à la Book 1 un style à la fois unique et inspiré de modèles clairement identifiés, le premier d’entre eux étant la Air Force 1. Devin Booker a également tenu à rendre hommage à la collection Kobe dont il est un passionné. Des références à la Nike Blazer et la Air Jordan 1 ont également été évoquées.

La Book 1 a déjà été déclinée sous sept coloris disponibles sur le sol français, avec notamment l’idée de la peau de serpent sur les coloris « Python » et « Rattlesnake ». La tige a quant à elle été mise en valeur par de multiples matériaux allant du mesh au cuir en passant par du nubuck, du daim texturé, du sergé ou de la toile.

Si le « Swoosh » ressort en évidence sur l’empeigne, on note de nombreux détails pour venir personnaliser le modèle, à commencer par cette tirette dont l’intérieur fait référence aux pages d’un livre pour cette Book 1 « Chapter One », comme écrit à la verticale au niveau du talon. Sur la tirette, se trouve également un « 96 » rappelant son année de naissance.

L’intérieur de la languette contient « l’emblème » de sa famille, où chaque membre a dessiné sa propre lettre pour former un logo qu’il s’est tatoué. Enfin, sur la semelle intérieure de la chaussure gauche, au niveau du talon, on retrouve également des code-barres des villes chères au cœur et à l’histoire de Devin Booker.

Rien de négatif de particulier à signaler sur la durée de vie, quels que soient les matériaux utilisés. La tige semble assez robuste, et on peut en dire autant de la semelle.

Note : 9

VERDICT DE LA NIKE BOOK 1

Nike et Devin Booker ont réussi leur pari en faisant de cette « Book 1 » une chaussure à double usage, en répondant à la fois aux codes et au design classique d’une chaussure « lifestyle », tout en garantissant des caractéristiques techniques irréprochables sur le plan basket.

Inspirée de la Nike Air Force 1, la paire a été retravaillée avec une semelle intermédiaire en Cushlon 2.0 qui offre un dynamisme nécessaire aux profils comme Devin Booker. On aurait apprécié un peu plus de confort sur l’avant du pied mais l’essentiel est là. L’adhérence et le maintien atteignent également la norme du marché.

La Book 1 a également dans son ADN un côté hommage qui saura attirer le grand public. Devin Booker est un passionné et ce mélange des genres saupoudré de ses touches personnelles offrent un modèle singulier.

Note : ⭐⭐⭐⭐

Poids de la chaussure (pointure 45) : 422 grammes

Prix : disponible à 150 euros sur Basket4Ballers

Barème de notation

– moins ⭐⭐ : déconseillée

– entre ⭐⭐ et ⭐⭐⭐ : des défauts qui pourront en stopper certains mais des qualités qui en charmeront d’autres

– ⭐⭐⭐⭐ : paire approuvée et recommandée

– ⭐⭐⭐⭐⭐ : paire exceptionnelle !

Les derniers tests de Basket USA

Nike : GT CUT 3 – LeBron 21 – LeBron 20 – Nike KD 17 – Air Zoom GT Jump 2 – Zoom Freak 5 – Air Zoom GT Hustle 2 – Ja 1 – PG 6

Jordan Brand : Tatum 1 – Tatum 2 – Air Jordan 38 – Air Jordan 39 – Luka 2 – Air Jordan 37 – Why Not .6 – Zion 3

Adidas : Trae 3 – Harden Vol. 8

Peak : Peak AW1 – Peak AW2 – Flash 3 – Flash 5

Puma : MB.04 – MB.03 – Rise Nitro – All-Pro Nitro – Scoot Zeros – Stewie 3

New Balance : TWO WXY V4

Under Armour : Curry 11

Layup : Revo II – Revo