La sortie d’une nouvelle ligne signature est toujours un événement, et celle-ci avait été fêté comme tel par Andrew Wiggins à l’occasion de la promotion de sa toute première chaussure signature en collaboration avec Peak il y a un peu plus d’un an : la AW 1.

Même si le modèle était de bonne facture, Peak a voulu affirmer davantage l’identité d’Andrew Wiggins sur sa deuxième paire. Cette AW 2 est donc plus basse, plus légère et proche du profil de jeu agressif qui a fait le succès de l’ailier des Warriors en NBA.

La AW 2 a tout de même conservé quelques éléments de sa grande sœur au niveau du design, avec la même tirette assortie d’une bande holographique, une jonction à double paroi au niveau de la languette, mais a également osé le changement, le plus visible étant ce gros renfort brillant en TPU sur le talon, sur lequel ressort le logo du joueur. L’innovation est également de rigueur pour ce qui est de la composition de la semelle, avec de la mousse « P-Ultralight » en haut et « Taichi » en bas, le tout étant séparé par une plaque en carbone « Foothold + ».

Autant d’éléments qui méritent qu’on s’attarde quelque peu sur cette AW 2. L’heure du test a sonné !

CONFORT GÉNÉRAL

La chaussure s’enfile sans souci du fait de son col assez large et souple. Premier point positif, on constate tout de suite la qualité des matériaux, sur l’empeigne, la partie en daim sur le col, la languette et même les lacets. Premier point négatif en revanche, on ressent aussi très vite un maintien plutôt léger au niveau du talon et du haut du pied.

La paire paraît bien plus légère que la AW 1 et le modèle plus enclin à correspondre aux profils dynamiques. Côté confort, l’effort consenti sur la semelle offre un très bon rendu, comme Peak sait les offrir avec son mélange de mousses et un côté souple qui n’altère pas la qualité du rebond.

Note : 8,5/10

AMORTI

Peak a toujours apporté une attention toute particulière à la composition des ses semelles. Cette saison, l’équipementier chinois a innové en optant pour le mélange des genres. Comme la Peak Flash 5, la AW 2 dispose donc de plusieurs mousses pour composer sa semelle intermédiaire.

On retrouve une première couche de mousse « P-Ultralight » sur toute la longueur pour l’aspect dynamique, reposant sur une deuxième couche de mousse « Taichi », également sur toute la longueur, pour le côté confort. La nouveauté, c’est que l’ensemble est séparé par une plaque en carbone « Foothold + » figurant également sur toute la longueur, pour conserver une certaine rigidité.

Le rendu est plutôt très bon, avec un retour très positif sur l’avant du pied pour ce qui est du rebond. La qualité de l’amorti est bien assurée par la mousse « Taichi », dont on connaît les atouts.

Note : 8,5/10

TRACTION

Peak a là aussi revu les contours de sa semelle pour offrir plus de garanties sur les appuis latéraux. Le modèle a été dessiné pour réaliser des départs explosifs sur la pointe des pieds.

La semelle extérieure en caoutchouc fait également boulot avec là aussi une attention portée sur les détails, comme les nervures à chevrons multidirectionnels placées sous l’avant du pied pour accompagner au mieux tout type d’appui. Le résultat est là avec une paire qui accroche bien au sol et offre une certaine sécurité dans l’exécution de tout type d’appui.

Note : 9/10

MAINTIEN ET STABILITÉ

La coupe très basse de la tige rend le maintien inexistant sur le haut du pied. Le talon n’est pas très bien maintenu non plus, et c’est sans doute le point noir de la paire pourtant destinée à des profils explosifs.

Pour une paire légère, la stabilité est plutôt bonne. D’habitude, les équipementiers placent une petite plaque de carbone pour compléter la stabilité de la chaussure. Ici, Peak en a mis une sur toute la longueur avec l’effet escompté, garantir une stabilité correcte pour un modèle de ce style.

Note : 8,5/10

FINITIONS ET DURÉE DE VIE

On sent bien que Peak continue de se cherche pour affirmer une vraie identité à la ligne AW. La AW 1 ressemblait bien trop à la Lou Williams 3, mais quelques signes distinctifs de la première chaussure signature d’Andrew Wiggins sont toujours présents, comme l’intérieur du col, subtilement rembourré au niveau du tendon d’Achille, la tirette habillée d’une bande holographique, ou encore une double paroi sur le haut de la chaussure.

La coupe a en revanche été revue. Plus basse, plus fine, elle présente davantage les caractéristiques d’une paire destinée à un profil de « slasher », qui correspond parfaitement au style d’Andrew Wiggins. Les nouvelles finitions en terme de design apportent alors toute sa singularité à cette AW 2, avec en premier lieu cet imposant renfort brillant en TPU à la base du talon, sur lequel ressort le logo du joueur, qui fait plus office de gadget qu’autre chose.

La languette attire également l’œil avec notamment le numéro 22 et la signature du joueur un peu plus bas. Des surfaces brillantes accompagnent la semelle intermédiaire. Le Logo Peak apparaît, comme souvent, sur l’avant du pied.

Rien de négatif à signaler sur la durée de vie. La semelle extérieure semble assez résistante à première vue, et la tige plutôt robuste.

Note : 8/10

VERDICT DE LA PEAK AW 2

Peak avait créé l’événement en offrant à Andrew Wiggins sa toute première chaussure signature l’an dernier. L’ailier des Warriors avait bénéficié d’un modèle complet, plutôt axé sur le confort et la stabilité.

Pour cette deuxième version, l’équipementier chinois a changé son fusil d’épaule en proposant une paire plus légère, plus basse, plus fine, et donc davantage adaptée aux profils dynamiques.

En résumé, la collection AW continue de se chercher, notamment dans la façon de se démarquer de la concurrence. Chacun se fera son avis des touches apportées au design comme ce gros renfort en TPU sur le talon. Au niveau technique en tout cas, la AW 2 présente de très bonnes caractéristiques, avec, comme pour la Flash Peak 5, un super rendu entre confort et explosivité grâce à la composition de sa semelle.

Ce sera également à Andrew Wiggins de lui offrir la meilleure exposition possible au cours de la saison à venir, ce qui passe par de bonnes performances avec les Warriors.

Note : ⭐⭐⭐⭐

Poids de la chaussure (pointure 45) : 390 grammes

Prix : disponible à 140 euros sur Peak France

Barème de notation

– moins ⭐⭐ : déconseillée

– entre ⭐⭐ et ⭐⭐⭐ : des défauts qui pourront en stopper certains mais des qualités qui en charmeront d’autres

– ⭐⭐⭐⭐ : paire approuvée et recommandée

– ⭐⭐⭐⭐⭐ : paire exceptionnelle !

