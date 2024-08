La carrière de James Harden en NBA a été marquée par de multiples riches expériences, de ses débuts flamboyants à OKC puis à Houston, où il a atteint le rang de superstar, jusqu’à Los Angeles aujourd’hui, où l’arrière de 34 ans défend les couleurs des Clippers aux côtés de Kawhi Leonard, après être passé par Brooklyn et Philadelphie.

Sa chaussure signature aussi, sera passée par plusieurs vies. Après la Harden Vol.6 au succès mesuré, adidas a revu sa copie pour concevoir un modèle tranchant avec la tendance au niveau du design tout en conservant son aspect complet sur le plan technique.

La Harden Vol. 7 a servi de modèle test et le résultat a visiblement été à la hauteur des attentes puisque cette Harden Vol.8 se présente avec les mêmes caractéristiques, sur sa partie supérieure notamment avec un col tricoté original, et sur son empeigne avec cette fois des renforts latéraux en EVA de forme circulaire épousant la semelle.

Chacun se fera son idée selon ses goûts. Pour le reste, la paire reste à placer parmi les modèles haut de gamme de la collection 2023-2024, que ce soit en terme de maintien, d’amorti ou de traction.

CONFORT GÉNÉRAL

Comme sur la Harden Vol. 7, adidas a opté pour ce dispositif de chausson tricoté qu’on retrouve également sur la collection de Trae Young. C’est intrigant, un peu étrange sur les premières utilisations, comme si on enfilait une chaussette, avec deux fines tirettes pour ajuster le pied. Mais à l’arrivée, et avec le temps, la sensation est plutôt agréable.

Le système de laçage et la composition de la tige contribuent à un très bon maintien. Pour ce qui est du confort, on ressent très bien l’aspect moelleux de la mousse Jet Boost, dosée généreusement et qui offre une super qualité d’amorti. Le seul bémol se situe au niveau de l’aération, avec ce chausson tricoté de façon assez dense dans lequel on monte vite en température.

Note : 8,5/10

AMORTI

Adidas a fait le boulot pour doter cette Harden Vol. 8 de l’un des meilleurs amortis du marché, en proposant une mousse Jet Boost en guise de semelle intermédiaire, assortie d’un amorti Lighstrike sous l’avant du pied.

Le rendu est à la hauteur sur le rebond et l’amorti, particulièrement au niveau du talon, qui s’enfonce jusqu’à coller toute la surface de la semelle au sol. Sur les appuis plus vifs, vers l’avant ou sur les côtés, on garde toujours cette sensation de confort, ce qui est également un très bon point.

Note : 9/10

TRACTION

Comme pour l’amorti, l’adhérence doit être optimale pour accompagner James Harden dans ses drives et ses changements de direction les plus déroutants. La semelle en caoutchouc a donc été travaillée dans ce sens, avec des motifs à chevrons complétés par des ornements circulaire sous l’avant du gros orteil.

On n’est pas sur du gadget, ces derniers ont un vrai effet selon les types d’appui sollicités, pour mieux contrôler l’avant du pied ou sur un débordement extérieur. Là encore, le ressenti est positif.

Note : 9/10

MAINTIEN ET STABILITÉ

La paire est restée fidèle aux caractéristiques de James Harden. Le chausson tricoté sur la partie supérieur offre en effet une bonne flexibilité au niveau de la cheville. Le talon, subtilement rembourré, et le milieu du pied sont en revanche bien maintenus. Le renfort latéral en EVA vient en effet comprimer le pied grâce au laçage dont les œillets se situent à l’intérieur de cette structure. Une fois la chaussure bien lacée, les deux parois font ainsi corps avec le pied.

Niveau stabilité, on peut mentionner que la Harden Vol. 8 est l’une des plus lourdes du marché pour une chaussure de son profil. La stabilité est assez bonne notamment au niveau de l’arrière du pied. La semelle est également dotée d’une pièce en plastique sous le milieu du pied pour garantir une bonne stabilité sur le transfert d’énergie vers l’avant. Globalement, le modèle tient la route.

Note : 8,5/10

FINITIONS ET DURÉE DE VIE

Malgré le poids des ans, James Harden reste un joueur hors-pair, avec une personnalité qui se démarque du reste de l’univers de la NBA. Comme sur la Harden Vol. 7, on ressent bien cette singularité, avec le col chaussant qui contraste avec la concurrence, un style épuré sobre, avec pas plus de deux couleurs pas coloris, une tige sans artifice, sans inscription particulière ou motif extravagant.

La principale différence avec le modèle précédent réside dans ce renfort latéral en EVA qui vient épouser la semelle et agir donc sur le maintien, la partie avant raccordant le tout ressortant en faux cuir. Dans le même esprit, les trois bandes apparaissent discrètement à la base du talon.

Pour ce qui est des coloris, adidas en a déjà sorti sept, dont deux versions unies en blanc et noir. Les tiges sont pour l’instant déclinées de la même manière. On déplorerait presque un manque d’extravagance.

On peut également émettre quelques réserves s’agissant de la durée de vie. L’EVA sur l’empeigne reste sensible aux impacts et marque très vite, notamment sur la partie avant. Le col du chausson peut aussi avoir tendance à se détendre au fil du temps. La semelle extérieure résistera pour sa part à une usure classique.

Note : 8/10

VERDICT DE LA HARDEN VOL. 8

Adidas est reparti de zéro l’an dernier en sortant une James Harden Vol.7 repensée, avec une tige plus futuriste, voire minimaliste. La marque aux trois bandes semble tenir la bonne formule puisqu’elle a globalement reproduit le même schéma sur cette Harden Vol.8, avec une empeigne retravaillée, et une semelle toujours aussi performante, et peu de détails ou d’ornements inutiles.

Au delà de son design qui dénote sur le marché actuel, la paire offre toujours autant de garanties en terme d’amorti, de maintien et d’adhérence. En ce sens, la Harden Vol. 8 sera créditée pour sa simplicité, loin des ornements de rigueur présents sur tous les autres modèles du genre, mais aussi son efficacité, la paire restant l’une des plus complètes du marché. On prédit en tout cas une belle percée de ce modèle sur le marché, même si James Harden n’est plus aussi « bankable » qu’à sa grande époque.

Note : ⭐⭐⭐⭐

Poids de la chaussure (pointure 45) : 499 grammes

Prix : disponible à 160 euros sur Basket4Ballers

Barème de notation

– moins ⭐⭐ : déconseillée

– entre ⭐⭐ et⭐⭐⭐ : des défauts qui pourront en stopper certains mais des qualités qui en charmeront d’autres

– ⭐⭐⭐⭐ : paire approuvée et recommandée

– ⭐⭐⭐⭐⭐ : paire exceptionnelle !

