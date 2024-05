Et de 11 ! Adidas ne ralentit pas la cadence pour faire la promotion de la Harden Vol. 7 avec ce 11e coloris qui vient de débarquer en France. Baptisé « Street Luxe », celui-ci s’articule dans le même style que les précédents, avec deux couleurs principales, du blanc et du gris en l’occurrence.

La partie avant de la tige en textile et de la semelle apparaissent en blanc tandis que l’arrière et le col ressortent en gris. Les trois bandes sont visibles en blanc sur gris au niveau du talon. La semelle reste assortie d’un amorti LightStrike et d’une semelle intermédiaire JET BOOST.

La Harden Vol. 7 est disponible sur Basket4Ballers au prix de 170 euros.