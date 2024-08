Puma avait créé l’événement lors de la rentrée 2022 en sortant la Stewie 1, première chaussure signature de Breanna Stewart. L’ancienne superstar du Storm de Seattle, qui évolue aujourd’hui au New York Liberty et qui a également brillé sur la scène internationale avec Team USA, devenait ainsi la dixième athlète féminine de l’histoire à bénéficier d’une ligne signature, succédant à Candace Parker, douze ans après !

Puma et Breanna Stewart se sont attelés à développer un modèle fidèle au parcours et à la personnalité de la joueuse. Au niveau du design, la ligne directrice a été maintenue au fil des années. Sur le plan technique aussi, on reste sur les mêmes atouts, avec un bon maintien, une bonne adhérence, une semelle généreuse et un soin apporté au confort du talon qu’on retrouve sur cette Stewie 3, la joueuse ayant été opérée aux deux tendons d’Achille et portant une attention toute particulière sur ce point.

Après avoir mis en avant le thème des éléments de la nature sur la Stewie 2, la Stewie 3 a quant à elle ornée de fleurs qui représentent le parcours sportif et la vie de Breanna Stewart. Chaque motif a été pensé pour que l’utile soit le parfait allié de l’agréable, afin de faire de cette 3e chaussure signature une petite perle à savourer.

CONFORT GÉNÉRAL

La chaussure taille un poil serré mais on s’y sent très bien une fois dedans. En conséquence, le maintien global est très bon, que ce soit au niveau du talon, avec un col bien rembourré, de l’empeigne renforcée en TPU et de l’avant du pied.

Comme sur la Zion 3, la semelle de propreté fait office de semelle intermédiaire, mais le ressenti est ici plutôt positif. L’imposante couche en Nitro Foam + apporte confort et qualité d’amorti. On s’y sent très vite à l’aise. La tige en maille tissée et les renforts en TPU à l’avant n’aident pas en revanche au niveau de l’aération.

Note : 8,5/10

AMORTI

C’est la grande nouveauté de cette Stewie 3, qui a choisi cette mousse Nitro Foam + en guise de semelle intermédiaire directement au contact du pied, sans semelle de propreté. Le ressenti est plutôt bon, Puma ayant misé sur une bonne dose de mousse sous le talon qui s’affine en allant vers l’avant du pied, où on trouve une unité « Nitro Foam » pour améliorer le rebond.

Le rendu est plutôt bon en terme d’amorti et de confort, et la spécificité de la semelle intermédiaire ne se fait pas trop ressentir.

Note : 8,5/10

TRACTION

Là encore l’un des très bons points de cette Stewie 3. La semelle extérieure en caoutchouc antidérapant à haute abrasion de Puma n’a peut-être rien de révolutionnaire, mais ses nombreux chevrons « à branches » offrent une parfait adhérence au sol.

La paire tient bien sur les appuis latéraux et les départs vers l’avant. Tout la surface du pied fait corps avec le sol, et même sans renforts latéraux, la Stewie 3 fait parfaitement le job.

Note : 9/10

MAINTIEN ET STABILITÉ

Le maintien est optimal sans pour autant comprimer le pied, à l’avant notamment. La coupe est plutôt basse, donc il fallait compenser par un bon maintien et une stabilité correcte. La qualité du maintien est donc au rendez-vous, comme pour les précédents modèles de la Stewie, renforcé par des parois en TPU sur l’empeigne pour bien contenir le milieu du pied.

Pour ce qui est de la stabilité, la semelle extérieure ne dispose pas d’artifices spécifiques en ce sens, mais le rendu est tout de même satisfaisant. Une fine plaque en plastique située sous le milieu du pied est également censée contribuer à la bonne stabilité du pied.

Note : 8,5/10

FINITIONS ET DURÉE DE VIE

La Stewie 3 est restée assez fidèle aux deux précédents modèles au niveau du design avec ses deux bandes en TPU sur l’empeigne, même si la semelle est moins imposante.

La touche de douceur se trouve au niveau des finitions avec des motifs ça et là illustrant différentes fleurs pour raconter la vie et le parcours sportif de Breanna Stewart. On en dénombre quatre: une rose, la fleur de l’état de New York, où elle est née, à la base du talon, une fleur de cerisier juste au dessus, symbolisant sa médaille d’or aux JO de Tokyo 2020, une fleur d’ipé jaune (« Golden Trumpet Tree »), la fleur nationale du Brésil, où elle a remporté les JO de Rio en 2016, et enfin des œillets (« Carnation »), la fleur nationale d’Espagne, d’où sa femme, Marta Xargay, est originaire.

Comme sur les précédents modèles, les coloris promettent d’être variés et axées sur les réussites et les passions de Breanna Stewart. Parmi les cinq coloris déjà disponibles en France, le « Paris City of Love » en différentes teintes de bleu et blanc sort pour l’instant du lot.

Rien de particulier de négatif à signaler pour ce qui est de la durée de vie. L’ensemble paraît plutôt bien fait pour résister à l’usure du temps, avec notamment des bordures en TPU à l’avant du pied qui ne seront pas de trop. Le modèle est plutôt costaud (494 grammes en taille 45), et la semelle extérieure semble avoir également de quoi tenir sur la durée.

Note : 8,5/10

VERDICT DE LA PUMA STEWIE 3

Puma a couronné la magnifique carrière de Breanna Stewart en lui offrant une ligne de chaussures signature il y a deux ans. Après la Stewie 1 et la Stewie 2, on peut noter que la collection a su garder son ADN en terme de design et de caractéristiques techniques. Mais surtout, la chaussure continue de s’améliorer avec la Stewie 3 et c’est le plus important.

Les améliorations sont minimes puisque seule la disposition de la semelle intermédiaire a réellement fait évoluer le modèle. On peut en revanche souligner le travail apportée aux détails et aux finitions avec ce thème floral particulièrement réussi.

On reconnaît la patte Puma au niveau de la taille, de l’embout, de la semelle. La paire est moins légère et peut-être moins explosive qu’une Sabrina 2, mais correspond aussi au profil de Breanna Stewart, qui a autant besoin de confort que de bons appuis sans négliger la qualité du rebond. En conclusion, Breanna Stewart et Puma font un pas de plus dans la bonne direction avec cette Stewie 3, déjà auréolée d’un succès olympique à Paris il y a une semaine.

Note : ⭐⭐⭐⭐

Poids de la chaussure (pointure 45) : 494 grammes

Prix : disponible à 120 euros sur Basket4Ballers

Barème de notation

– moins ⭐⭐ : déconseillée

– entre ⭐⭐ et⭐⭐⭐ : des défauts qui pourront en stopper certains mais des qualités qui en charmeront d’autres

– ⭐⭐⭐⭐ : paire approuvée et recommandée

– ⭐⭐⭐⭐⭐ : paire exceptionnelle !

