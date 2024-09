Fidèle au poste depuis plus de dix ans, Peak Sports a réussi à se faire une place sur le marché très concurrentiel des chaussures dédiées à la pratique du basket. Tony Parker a été la première grosse prise de l’équipementier chinois fin 2012, lorsque le meneur français avait quitté Nike pour inviter l’équipementier chinois à la table des grands.

Il y a ensuite eu Dwight Howard, qui a également eu sa chaussure signature, puis une collection très réussie de trois modèles signature pour Lou Williams. La marque est aujourd’hui dans le creux de la vague après avoir misé sur Andrew Wiggins, qui a pour sa part récemment bénéficié de sa deuxième paire personnalisée, la AW II.

Des modèles à découvrir

Pour rester dans le coup, Peak Sports peut s’appuyer sur sa collection « Peak Flash » qui reste un modèle de qualité, avec cette Peak Flash 5 qui est sans doute la plus aboutie de la gamme. La composition de la tige a été revue. Plus basse, elle est également mieux aérée par rapport aux Peak Flash 3 et 4, tout en conservant un bon maintien du pied.

L’ADN de la série au niveau de la semelle a quant à lui été conservé. Avec son mélange de mousse « P-Ultralight », « P-Soon » et « Taichi », la semelle intermédiaire est un modèle du genre en terme de confort et de qualité d’amorti. L’adhérence offerte par la semelle extérieure se veut également comme l’un des atouts de cette « Flash 5 » qui mériterait à être reconnue à sa juste valeur.

CONFORT GÉNÉRAL

La paire se chausse sans problème. On remarque très vite le « V » bombé en mousse pour représenter le chiffre 5 sur la languette. La coupe est basse, la cheville est libre de tout mouvements mais le pied correctement maintenu. La paire est clairement destinée aux profils percutants, aux appuis déroutants, proches du sol.

Le confort général est excellent, et la qualité de la semelle intermédiaire n’y est pas étrangère. On notera également aussi l’apport bienvenu de belles aérations sur l’empeigne pour corriger un défaut récurrent sur les deux précédents modèles.

Note : 9/10

AMORTI

Peak a toujours fait le boulot sur sa gamme « Flash » en terme d’amorti avec des semelles intermédiaires très travaillées, et c’est encore le cas sur cette « Flash 5 ». L’équipementier a encore mis le paquet avec cette fois trois mousses différentes : la mousse « P-Ultralight », de la mousse « P-Soon » pour la réactivité à l’avant et de la mousse « Taichi » à l’arrière pour le confort.

Le résultat est vraiment bluffant avec l’apport de la mousse « P-Soon » qui vient bien compenser le côté « moelleux » de la mousse « Taichi », offre un compromis presque parfait entre l’amorti et le rebond, avec un confort global vraiment au rendez-vous.

Note : 9/10

TRACTION

La « Flash 5 » se veut très dynamique et s’est dotée d’une semelle extérieure en caoutchouc classique à chevrons multidirectionnels et circulaires par endroit, sous la base du gros orteil notamment pour accentuer ce sentiment d’impulsion tout en conservant une adhérence parfaite.

La découpe de la semelle extérieure a également été suffisamment élargie sur les parties extérieures pour accompagner les appuis latéraux les plus prononcées. Les appuis vers l’avant, sur la pointe des pieds, sont aussi parfaitement exécutés. La paire accroche très bien, avec un rendu qui sera bien meilleur sur une utilisation exclusive en indoor.

Note : 9/10

MAINTIEN ET STABILITÉ

La base de la cheville est libre de tout maintien, correspondant aux profils pour lesquels cette Flash 5 semble destinée. Le talon et le milieu du pied sont en revanche correctement maintenus, et c’est le strict minimum. L’empeigne n’offre pas spécialement de dispositif pour compléter le maintien.

La stabilité est plutôt bonne, accentuée par les contours généreux de la semelle extérieure.

Note : 8/10

FINITIONS ET DURÉE DE VIE

La tige est habillée d’une superposition de matières synthétiques et se distingue surtout par sa bonne aération au niveau de l’empeigne, lui donnant un petit côté « Air Jordan 36 » qui avait innové avec un tissage « Leno ».

Le talon se démarque pour sa part avec la présence d’un panneau holographique sur lequel on peut lire « Flash » ou « 5 » selon l’orientation. Il est également assorti d’une fine tirette. Pour le reste des finitions, on est sur du classique, comme le logo « Peak » présent sur la languette et l’avant du pied, ou les inscriptions des différentes mousses composant la semelle intermédiaire.

La marque chinoise a en revanche mis le paquet sur les coloris puisque six coloris sont déjà disponibles sur le site officiel de Peak Sports France, et qu’une nouvelle version « Cherry Blossom » a fait son apparition cette semaine du côté de Basket4Ballers.

Concernant la durée de vie, l’empeigne semble être suffisamment robuste pour résister dans le temps, sur les parties extérieures notamment. Une utilisation en extérieur aura en revanche tendance à « consumer » la semelle extérieure plus rapidement.

Note : 8/10

VERDICT DE LA PEAK FLASH 5

Peak avait déjà démontré par le passé sa capacité à produire de bonnes chaussures de basket. En voilà une preuve de plus, la « Peak Flash 5 » cochant toutes les cases pour plaire aux profils de joueurs dynamiques tout en assurant aussi au niveau confort, avec ce subtil mélange de mousses qui est aussi une franche réussite.

Chacun se fera son avis sur le côté classique du designe et des ornements. Pour ce qui est du niveau « technique » en revanche, la « Peak Flash 5 » a tout du vrai « steal ». Ce n’est peut-être pas un hasard si le roi du « steal » Jose Alvarado, alias « GTA », signé chez Peak depuis un an et demi, a bénéficié d’un coloris à son nom.

Note : ⭐⭐⭐⭐

Poids de la chaussure (pointure 45) : 385 grammes

Prix : disponible à 130 euros sur Basket4Ballers

Barème de notation

– moins ⭐⭐ : déconseillée

– entre ⭐⭐ et⭐⭐⭐ : des défauts qui pourront en stopper certains mais des qualités qui en charmeront d’autres

– ⭐⭐⭐⭐ : paire approuvée et recommandée

– ⭐⭐⭐⭐⭐ : paire exceptionnelle !

