La mise à jour de la ligne Air Jordan est toujours un événement sur le marché des sneakers. C’est un peu la paire d’excellence, celle qui donne le ton de la saison et bénéficie des meilleurs ajustements techniques du moment.

Pour cette Air Jordan 39, Jordan Brand a emprunté un nouveau virage en se concentrant exclusivement sur l’aspect basket et performance. On oublie les expérimentations aux airs de gadget comme le tissage Leno hyper aéré de la Air Jordan 37, ou les nombreuses finitions détaillées de la Air Jordan 38 en hommage au palmarès de MJ.

Ce retour aux fondamentaux n’est pas le fruit du hasard mais plutôt celui de l’investissement de Michael Jordan en personne dans la conception du modèle, visiblement impliqué comme rarement par le passé.

« Des concepts à l’aspect de la chaussure, en passant par les performances que nous devions atteindre pour des raisons spécifiques, jusqu’à lui montrer des croquis, des rendus, construire des prototypes. Il a été très impliqué à chaque étape du processus. Il a déjà participé à des projets dans le passé, mais il n’a jamais été aussi impliqué de mon expérience récente », a ainsi rapporté Joël Greenspan, directeur mondial du design pour Jordan Brand.

On retrouve ainsi une tige plus classique entre mesh et cuir synthétique. Comme toujours, le travail est fait sur la composition de la semelle avec une unité Zoom Air sur les trois quarts du dessous du pied, couplée à une dose généreuse de mousse Zoom X. Entre confort et adhérence, la semelle de cette Air Jordan 39 est sans doute l’une des meilleures sur le marché actuel.

L’accent a habilement été mis sur le maintien également, au niveau du talon et de l’avant du pied pour garantir les meilleurs appuis latéraux. Le résultat global est vraiment de qualité, à la hauteur du prix de la paire (200 euros), même si le modèle est un peu plus lourd et bien moins aéré qu’une Air Jordan 37.

CONFORT GÉNÉRAL

La paire se chausse sans problème particulier. On note un bon rembourrage au niveau du col, et un revêtement caoutchouteux de la languette plutôt agréable. Le maintien sur l’avant du pied et le talon est bien présent. Celui du col est ajustable avec un deuxième œillet sur le haut du pied.

La sensation de confort est assez exceptionnelle, avec ce mix entre la mousse Zoom X et une unité Zoom Air habituellement réservée à l’avant du pied et qui soutient ici les trois quarts du dessous du pied. L’aération de la chaussure est en revanche très faible et favorise la sudation. Malgré un petit effort fait sur la languette, c’est l’un des points faibles de cette Air Jordan 39.

Note : 9

AMORTI

La qualité de l’amorti est en revanche l’un de ses points forts. L’expérience de la mousse Formula 23, utilisée sur la AJ 38, n’aura pas duré longtemps. Place à la mousse du moment, la Zoom X, qui provient de la catégorie Nike Running et notamment de la « Nike Zoom VaporFly 4% » portée par l’athlète kényan Eliud Kipchoge.

Elle a également fait le succès de la Nike GT Cut 3 et le résultat est encore à la hauteur sur cette AJ 39, avec un meilleur compromis entre amorti et rebond.

La dose de mousse est suffisamment généreuse pour offrir un parfaitement amorti. L’unité Zoom Air présente sous la quasi totalité du pied complète le tout au niveau du confort, du talon jusqu’à l’avant du pied.

Note : 9

TRACTION

Michael Jordan s’est assuré de doter la Air Jordan 39 d’une semelle extérieure particulièrement adhérente. Celle ne se fait a priori pas avec un dispositif spécialement novateur, si ce n’est des chevrons multidirectionnels qui semblent accompagner chaque appui à la perfection. Le revêtement en caoutchouc remonte bien sur les parties latérales à l’avant du pied, pour assurer un bon maintien sur les appuis latéraux.

Contrairement à ce qui se fait habituellement, la semelle ne dispose pas de plaque de carbone ou de plastique sous le milieu du pied. La paire se tord facilement et perd un peu en transfert d’énergie vers l’avant.

Note : 8,5

MAINTIEN ET STABILITÉ

Les apports sur le maintien sont sobres mais efficaces. Au niveau de la base du talon d’abord mais aussi à l’avant, avec ces parties latérales de la semelle qui viennent accentuer le maintien de l’avant du pied.

Niveau stabilité, le rendu est également positif, grâce à sa semelle bien dessinée et son poids finalement assez lourd.

Note : 8,5

FINITIONS ET DURÉE DE VIE

La Air Jordan 39 a misé sur la sobriété, à l’image de ses deux premiers coloris Sol et Lumière, en blanc et noir. Les motifs présents sur l’empeigne rappellent ceux présents sur la Zion 3. La tige est composée d’une base en mesh assortie de bandes en cuir synthétique. La semelle intermédiaire est entièrement recouverte par le revêtement extérieur translucide.

Contrairement à la Air Jordan 38 qui regorgeait de détails en hommage à la carrière de Michael Jordan, les finitions sont minimales sur cette 39e version, avec un « 23 » à la base des lacets et sur le talon, sous l’inscription « Air Jordan », et un « Jumpman » ressortant sur la languette. Dévoilée en NBA en fin de saison dernière, la Air Jordan 39 a investi le marché mondial cet été, juste avant les Jeux Olympiques et ne dispose pour l’instant que de trois coloris à la vente en France.

Plutôt solide et homogène, la tige devrait garantir une bonne durée de vie. Pour ce qui est de la semelle, les chevrons sont suffisamment accentués pour assurer une durée de vie correcte, même si celle-ci dépendra de l’utilisation de chacun. La semelle tiendra forcément plus longtemps en intérieur.

Note : 8,5

VERDICT DE LA AIR JORDAN 39

A l’aube de son quarantième anniversaire, la ligne Air Jordan continue de se réinventer et de nous surprendre. Chaque année, c’est un modèle attendu et le résultat est presque toujours au rendez-vous.

Cette année, Michael Jordan a mis son nez dans la conception de cette Air Jordan 39 pour recentrer son modèle sur l’aspect confort et performance. Pas de fioritures, la paire à la coupe mid se veut efficace, entre confort, dynamisme et maintien.

Comme pour les années précédentes, les nouveautés sont là, avec l’utilisation de la mousse Zoom X qui s’est rapidement érigée en référence du marché. L’adhérence et la traction sont soignées et le bon maintien garantit l’exécution de tous les appuis de façon optimale. Sur pratiquement tous les points, la Air Jordan 39 est irréprochable.

La paire vaut-t-elle son prix ? Ses caractéristiques techniques en font en tout cas un modèle haut de gamme. On espère maintenant davantage de choix au niveau des coloris. Pourquoi ne pas en profiter pour faire preuve d’un peu d’originalité et contraster ainsi avec une tige au design plutôt classique ? Le début de la saison régulière incitera peut-être Jordan Brand à dévoiler de nouveaux coloris dans les semaines à venir pour compléter sa collection.

Note : ⭐⭐⭐⭐

Poids de la chaussure (pointure 45) : 453 grammes

Prix : disponible à 200 euros sur Basket4Ballers

Barème de notation

– moins ⭐⭐ : déconseillée

– entre ⭐⭐ et ⭐⭐⭐ : des défauts qui pourront en stopper certains mais des qualités qui en charmeront d’autres

– ⭐⭐⭐⭐ : paire approuvée et recommandée

– ⭐⭐⭐⭐⭐ : paire exceptionnelle !

