C’est LA chaussure de basket la plus connue au monde. La Air Jordan 1 est bien plus qu’une simple paire de baskets : c’est une icône culturelle qui a transcendé les frontières du sport, de la mode, et de la société.

Créée dans les années 1980, cette chaussure est devenue un symbole intemporel de style mais aussi de rébellion puisqu’elle avait été d’abord interdite par la NBA ! Au final, sa sortie marque le début d’une vraie révolution dans le domaine des chaussures de basket, mais aussi des sneakers, ces chaussures de sport devenues chaussures de mode.

La Air Jordan 1, c’est aussi le début de la marque Jordan. Et de la fortune qui va aller avec.

On vous raconte tout ça dans cet épisode d’Histoires de basket.

N’oubliez pas de vous abonner à Histoire(s) de Basket pour recevoir les nouveaux épisodes directement sur vos applications. Plus d’une soixantaine d’épisodes sont en ligne ! Notamment les derniers, consacrés à la naissance de la free agency,à la prestation de Michael Jordan aux Jeux Olympiques de 1984 ou à l’idée qui a failli envoyer Steve Kerr en Corée du Nord.

L’épisode – La Air Jordan 1, icône et machine à dollars

Téléchargement direct

Vous pouvez directement faire clic droit et enregistrer sous sur ce lien pour télécharger directement le Podcast : Téléchargement direct.

S’abonner à Histoire(s) de Basket

Pour recevoir les derniers épisodes d’Histoires de basket directement dans votre application préférée chaque mardi et jeudi, n’oubliez pas de vous abonner.

Sur Apple Podcast

Sur Spotify

Sur Deezer

Sur Podcast Addict

Le flux RSS : https://feeds.acast.com/public/shows/64b7cad9e0e7180011e9562d