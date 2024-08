Quand la Maison Blanche pensait à Steve Kerr pour rencontrer Kim Jong-Un

Utiliser un joueur de basket pour amadouer un dictateur. Oui, aujourd’hui, il est une nouvelle fois question de diplomatie et de sport. L’anecdote est assez incroyable. Pourtant, elle n’est revenue aux oreilles de Steve Kerr qu’en 2021, presque 9 ans après les faits. Car l’affaire remonte à 2012. Cette année là, fraîchement réélu, Barack Obama cherche un moyen d’entrer en contact avec Kim Jong-Un. A l’époque, le dictateur nord-coréen est en poste depuis à peine un an, suite au décès de son père, Kim Jong il.

Et Kim Jong Un a une passion tout ce qu’il y a de plus commune : le basket. Plus précisément la NBA. Et encore plus précisément les Chicago Bulls. Alors pourquoi ne pas utiliser Steve Kerr, ancien joueur des Bulls pour l’appâter ?

C’est la naissance de cette idée et un résultat final plutôt inattendus qu’on vous raconte dans cet épisode d’histoires de basket.

L’épisode – Quand Steve Kerr aurait pu rencontrer Kim Jong-Un

