Imagine-t-on LeBron James, Kevin Durant, Joel Embiid ou Victor Wembanyama n’avoir aucune marge de manœuvre quant à la suite de leur carrière, être en permanence dépendant du bon vouloir de leurs dirigeants ? Et tout ça à vie, ou presque ! Evidemment, non. A la fin de leur contrat, ils peuvent signer dans l’équipe de leur choix. LeBron James et Durant n’ont d’ailleurs jamais hésité à le faire.

Mais ce qui est vrai aujourd’hui ne l’a pas toujours été. Le concept de « free agent », le joueur libre de signer où il veut, et donc de « free agency » n’est pas né avec la ligue. Cette liberté absolue du joueur, de signer où il le souhaite n’est pas si ancienne. Pas du tout même. Le premier vrai free agent, c’était Tom Chambers. Et c’était en 1988 !

Comme souvent aux Etats-Unis, il a fallu s’élever contre les puissants, et quelques actions en justice.

C’est ce qu’on vous raconte aujourd’hui dans Histoires de basket, sur la base d’un article de Samuel Hauraix.

N’oubliez pas de vous abonner à Histoire(s) de Basket pour recevoir les nouveaux épisodes directement sur vos applications. Plus d’une soixantaine d’épisodes sont en ligne ! Notamment les derniers, consacrés au Dunk du siècle signé Vince Carter sur Fred Weis, à la raison pour laquelle on joue l’hymne américain avant les matchs ou à l’étrange idée de tester un panier à 3,65m.

L’épisode – Comment est née la free agency NBA ?

Téléchargement direct

Vous pouvez directement faire clic droit et enregistrer sous sur ce lien pour télécharger directement le Podcast : Téléchargement direct.

S’abonner à Histoire(s) de Basket

Pour recevoir les derniers épisodes d’Histoires de basket directement dans votre application préférée chaque mardi et jeudi, n’oubliez pas de vous abonner.

Sur Apple Podcast

Sur Spotify

Sur Deezer

Sur Podcast Addict

Le flux RSS : https://feeds.acast.com/public/shows/64b7cad9e0e7180011e9562d