Si on vous demande de citer le geste le plus spectaculaire du basket, vous répondrez toutes et tous… le dunk ! Et même le « poster dunk », celui où on place le défenseur sur la photo en l’écrabouillant.

Même si l’adresse règne aujourd’hui, grâce à Stephen Curry et les autres gâchettes, le dunk continue de squatter les Top 10 et d’amasser des millions de vues sur les réseaux sociaux. D’ailleurs, si cette action du 25 septembre 2000 avait eu lieu aujourd’hui, il ne fait aucun doute qu’elle aurait atteint le milliard de vues !

Mais de quelle action s’agit-il ? Tout simplement du « dunk du siècle », celui de Vince Carter sur la tête du français Frederic Weis lors des Jeux Olympiques de Sydney en 2000.

On vous raconte cette envolée folle aujourd’hui dans Histoire(s) de basket.

N’oubliez pas de vous abonner à Histoire(s) de Basket pour recevoir les nouveaux épisodes directement sur vos applications. Plus d’une soixantaine d’épisodes sont en ligne ! Notamment les derniers, consacrés à la Redeem Team 2008, à la troupe de Team USA 1984, menée par Michael Jordan ou à la belle finale entre la France et Team USA en 2000.

L’épisode – Le dunk du siècle : quand Vince Carter a survolé Fred Weis

Téléchargement direct

Vous pouvez directement faire clic droit et enregistrer sous sur ce lien pour télécharger directement le Podcast : Téléchargement direct.

S’abonner à Histoire(s) de Basket

Pour recevoir les derniers épisodes d’Histoires de basket directement dans votre application préférée chaque mardi et jeudi, n’oubliez pas de vous abonner.

Sur Apple Podcast

Sur Spotify

Sur Deezer

Sur Podcast Addict

Le flux RSS : https://feeds.acast.com/public/shows/64b7cad9e0e7180011e9562d