France – Team USA, c’est un peu au basket ce que France – Brésil est au foot : la finale de rêve pour les fans français. Aux Jeux olympiques, il y a eu le France – Etats-Unis de Tokyo en 2021, le plus récent. La même affiche avait eu lieu en 1948. Et entre les deux, il y a Sydney 2000. Un morceau d’histoire assez fou du basket français.

À l’époque, Team USA fait encore figure de Goliath. Depuis que les professionnels NBA ont eu droit de participer aux Jeux olympiques à partir de 1992, les Américains n’avaient jamais perdu. Ils ont d’ailleurs déjà battu la France au premier tour. Pourtant, les Français menés par Laurent Sciarra et Antoine Rigeaudeau vont livrer une finale admirable. Sûrement bien plus compliquée que ne l’imaginaient Kevin Garnett et compagnie.

C’est ce qu’on vous raconte aujourd’hui dans Histoire(s) de basket.

Plus d'une soixantaine d'épisodes sont en ligne ! Notamment les derniers, consacrés au plus grand match que personne n'a vu, à la Redeem Team 2008 ou à la troupe de Team USA 1984, menée par Michael Jordan.

L’épisode – Sydney 2000 : la France fait trembler Team USA

