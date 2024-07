Si on vous dit Louis II, vous répondez Monaco. Et plus précisément football puisque c’est le nom du stade de l’AS Monaco, l’un des clubs français les plus titrés.

Mais sous les tribunes du stade Louis II, on trouve la salle Gaston Medecin. En 1992, cette petite salle a été le théâtre de l’un des plus grands matchs de basket. C’est même, peut-être, LE plus grand match de tous les temps. Et pourtant, seulement une petite poignée de personnes y ont assisté. Car il s’agissait… d’un simple match d’entrainement.

Mais un match d’entraînement avec une dizaine de Hall of Famers, qu’on vous raconte aujourd’hui dans Histoire(s) de basket.

N’oubliez pas de vous abonner à Histoire(s) de Basket pour recevoir directement sur vos applications les nouveaux épisodes chaque mardi et jeudi. Depuis le lancement, vous avez déjà pu découvrir ou redécouvrir le shoot improbable de Derek Fisher pour terrasser les Spurs, les incroyables 13 points en 35 secondes de Tracy McGrady pour battre les Spurs. ou le jour où LeBron James est devenu une superstar.

L’épisode – Dream Team : le plus grand match… que personne n’a vu

Téléchargement direct

Vous pouvez directement faire clic droit et enregistrer sous sur ce lien pour télécharger directement le Podcast : Téléchargement direct.

S’abonner à Histoire(s) de Basket

Pour recevoir les derniers épisodes d’Histoires de basket directement dans votre application préférée chaque mardi et jeudi, n’oubliez pas de vous abonner.

Sur Apple Podcast

Sur Spotify

Sur Deezer

Sur Podcast Addict

Le flux RSS : https://feeds.acast.com/public/shows/64b7cad9e0e7180011e9562d