Les Jeux olympiques 2024 se sont terminés par une finale exceptionnelle entre les Etats-Unis et la France. Tom Cruise a transmis le drapeau olympique à la maire de Los Angeles. Pour fêter tout ça, je vous propose aujourd’hui de revenir 40 ans en arrière, et justement de nous plonger dans l’histoire des Jeux Olympiques de 1984 à Los Angeles. Plus précisément dans le tournoi masculin de basket.

Car c’est cette année-là, à LA, que Michael Jordan, alors jeune espoir du basket-ball américain, a coulé les fondations de sa renommée mondiale. A l’époque, il n’est même pas encore en NBA. Mais il va déjà montrer que l’avenir est prometteur. Avec d’autres universitaires, et dans un rôle majeur, Jordan va chercher sa première médaille d’or.

Et c’est ce qu’on vous raconte aujourd’hui dans Histoires de basket.

N’oubliez pas de vous abonner à Histoire(s) de Basket pour recevoir les nouveaux épisodes directement sur vos applications. Plus d’une soixantaine d’épisodes sont en ligne ! Notamment les derniers, consacrés à la raison pour laquelle on joue l’hymne américain avant les matchs, à l’étrange idée de tester un panier à 3,65m ou à la naissance de la free agency.

L’épisode – Michael Jordan, star des Jeux Olympiques 1984

Téléchargement direct

Vous pouvez directement faire clic droit et enregistrer sous sur ce lien pour télécharger directement le Podcast : Téléchargement direct.

S’abonner à Histoire(s) de Basket

Pour recevoir les derniers épisodes d’Histoires de basket directement dans votre application préférée chaque mardi et jeudi, n’oubliez pas de vous abonner.

Sur Apple Podcast

Sur Spotify

Sur Deezer

Sur Podcast Addict

Le flux RSS : https://feeds.acast.com/public/shows/64b7cad9e0e7180011e9562d