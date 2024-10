C’est le retour de la « success story » de ces dernières années sur le marché des sneakers. Pour essayer de se faire une place parmi les mastodontes du segment, Puma avait misé sur LaMelo Ball pour développer une ligne de chaussure signature dotée d’une identité forte au début des années 2020.

Le meneur des Hornets au style de jeu bien singulier est ainsi présenté comme venant d’une autre planète, avec un packaging et des coloris innovants pour se démarquer de la concurrence. Le grand public a été au rendez-vous de la MB.01 qui a fait un carton avec des coloris qui ont fortifié l’ADN de la paire. La machine était lancée, et les MB.02 et MB.03 ont ainsi pu surfer sur une belle « hype ».

La MB.04 mise sur les détails

Même si la collection a su conserver son ADN global, que ce soit au niveau de la composition de la semelle, du design et des (nombreux) motifs présents sur la tige, le modèle a toutefois su évoluer au fil des années, jusqu’à délivrer une MB.03 de référence, parmi les meilleures modèles sortis en 2023-2024, irréprochable sur le plan technique, avec un meilleur maintien, et toujours aussi attrayante visuellement.

Puma a touché la perfection du doigt et s’est donc contenté de fines retouches pour essayer de bonifier cette MB.04, sortie il y a tout juste un mois en France. Les caractéristiques techniques restent les mêmes, la semelle est identique à celle de la MB.03, l’attention a donc été portée sur les détails et autres« Easter Eggs » glissés dans le design recouvrant l’empeigne en mesh. Réalisés par la technologie d’impression 4D, ils sont autant de clins d’œil à LaMelo Ball et son histoire.

Le rendu global reste vraiment très bon, avec également une semelle extérieure au grip impressionnant, même si l’effet de surprise par rapport aux années précédentes est peut-être un peu moins présent.

CONFORT GÉNÉRAL

La chaussure s’enfile facilement grâce à la disposition de la languette. Celle-ci est également bien rembourrée ce qui est toujours un plus. Comme pour la MB.03, on apprécie autant la qualité du maintien global que du confort général de la chaussure.

Le confort est bien sûr au rendez-vous et parmi les plus qualitatifs du marché. Le rendu aussi moelleux que dynamique sur l’avant du pied est devenu la marque de fabrique du modèle. L’aération reste en revanche un point faible.



AMORTI

On aurait pu espérer un peu d’innovation comme c’est de rigueur au niveau de la semelle. Or la composition de celle-ci reste identique à celle de la MB.03, avec une couche d’EVA assortie d’une unité « Nitro Foam » sous l’avant du pied.

Le résultat est toujours aussi bon, avec la générosité de la semelle intermédiaire au niveau du talon, pour assurer un amorti de qualité, et qui vers l’avant du pied pour préserver l’aspect réactif du rebond.

Note : 9/10



TRACTION

La MB.03 présentait déjà une adhérence remarquable. Cette MB.04 fait tout aussi bien si ce n’est mieux avec son revêtement en caoutchouc à chevrons multiridectionnels particulièrement travaillés et échancrés pour donner le sentiment d’accrocher avec le sol.

Les appuis latéraux sont parfaitement accompagnés, les démarrages vers l’avant aussi. Ce devrait là aussi être l’une des références du marché, cette année encore.

Note : 9/10



MAINTIEN ET STABILITÉ

La coupe est suffisamment haute pour assurer un bon maintien global, et c’est aussi ce qui fait l’une des forces de la MB.04. Les lacets font le boulot pour le haut du pied et l’avant est également bien maintenu.

La stabilité est également un élément important pour des modèles destinés à des joueurs au profil de LaMelo Ball. Le poids de la chaussure et la qualité de la semelle contribuent à la bonne stabilisation de l’ensemble. Une plaque en plastique placée dans la semelle sous le milieu du pied complète le dispositif pour contribuer à la stabilité sur de grosses impulsions.

Note : 8,5/10



FINITIONS ET DURÉE DE VIE

C’est sur ce point que Puma a mis le paquet pour essayer d’innover et de distinguer la MB.04 de ses grandes sœurs. Les motifs et détails recouvrant l’empeigne en mesh, réalisés par technologie d’impression 4D sont infiniment nombreux.

On retrouve « pêle-mêle », les inscriptions classiques « 1ofOne », « Love » ou « Rare » pour accompagner le motif de Phoenix déployé sur l’avant du pied. Un « Melo » figure sur la partie latérale de la semelle, tandis qu’au-dessus du « Not From Here » écrit sous la semelle, on distingue une soucoupe volante flanquée du numéro 1.

Le talon sera assorti d’un logo différent pour chaque coloris. Pour la première version « La Francé » de la MB.04, en bleu ciel et blanc, c’est le logo « LF » de la marque de LaMelo Ball, du même nom, qui est représenté. Le rendu final touche à l’œuvre d’art, venant également rappeler la passion de LaMelo Ball pour le monde de la mode.

Rien de négatif à signaler quant à la durée de vie ou d’éventuels points d’usure inhabituels qui pourraient nuire à l’aspect performance de la chaussure, au niveau de la tige comme de la semelle.

Note : 9/10



VERDICT DE LA MB.04

Puma a progressivement su ériger la marque « MB » au rang de référence et avait frôlé la perfection avec la sortie de la MB.03, coup de cœur BasketUSA de la saison dernière. Il n’était donc pas question de chambouler une formule qui a fait ses preuves, répondant à toutes les caractéristiques techniques, en termes d’adhérence, d’amorti, de confort mais aussi de maintien.

La MB.04 n’apporte que peu d’innovations, reprenant la même semelle et un design similaire, sur lequel les finitions ont été revues. Le modèle n’en reste donc pas moins exceptionnel, surtout au regard de son prix, mais l’effet de surprise a tendance à s’estomper.

Cette MB.04 pourrait alors parachever la fin d’un cycle par un dernier gros succès, avant de plancher vers de toutes nouvelles trajectoires pour la suite de sa ligne signature.

Note : ⭐⭐⭐⭐⭐

Poids de la chaussure (pointure 45) : 484 grammes

Prix : disponible à 130 euros sur Basket4Ballers

Barème de notation

– moins ⭐⭐ : déconseillée

– entre ⭐⭐ et ⭐⭐⭐ : des défauts qui pourront en stopper certains mais des qualités qui en charmeront d’autres

– ⭐⭐⭐⭐ : paire approuvée et recommandée

– ⭐⭐⭐⭐⭐ : paire exceptionnelle !

Les derniers tests de Basket USA

Nike : GT CUT 3 – LeBron 21 – LeBron 20 – Nike KD 17 – Air Zoom GT Jump 2 – Zoom Freak 5 – Air Zoom GT Hustle 2 – Ja 1 – PG 6

Jordan Brand : Tatum 1 – Tatum 2 – Air Jordan 38 – Luka 2 – Air Jordan 37 – Why Not .6 – Zion 3

Adidas : Trae 3 – Harden Vol. 8

Peak : Peak AW1 – Peak AW2 – Flash 3 – Flash 5

Puma : MB.03 – Rise Nitro – All-Pro Nitro – Scoot Zeros – Stewie 3

New Balance : TWO WXY V4

Under Armour : Curry 11

Layup : Revo II – Revo

B.Ease : Suspended Low